CULT Food Science präsentiert sich am 18. Juli bei der privaten Investoren-Webkonferenz von Singular Research

Auf der privaten Webkonferenz wird die innovative Lebensmitteltechnologieplattform von CULT vor über 100 nordamerikanischen institutionellen Investoren vorgestellt

Toronto, Ontario, 9. Juli 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich, seine Teilnahme an einer von Singular Research veranstalteten privaten Investoren-Webkonferenz bekannt zu geben, die am 18. Juli 2024 um 12:00 Uhr ET / 9:00 Uhr PT online stattfinden wird. Auf dieser Veranstaltung wird CULT seine innovative Plattform für Lebensmitteltechnologie präsentieren und sich mit wichtigen Branchenakteuren und Investoren auszutauschen.

Wichtigste Eckdaten:

– Das Unternehmen plant, die von Singular Research veranstaltete Webkonferenz mit Privatinvestoren zu nutzen, um eine Reihe seiner Alleinstellungsmerkmale im Bereich kultiviertes Fleisch und zelluläre Landwirtschaft hervorzuheben, einschließlich seines Risikoportfolios, seiner proprietären geistigen Eigentumsrechte an einem Portfolio von Inhaltsstoffen und des nordamerikanischen Vertriebsnetzes seiner Marke Noochies!

– Das Unternehmen plant, die potenziellen Joint-Venture- und Lizenzgebühren-Möglichkeiten weiter zu erläutern, die sich nach den jüngsten Fortschritten seiner Tochtergesellschaft Further Foods bei der Einreichung von zwei Anträgen im Rahmen des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty/PCT) für die geschützten Inhaltsstoffe Bmmune und Bflora sowie für das Gefriertrocknungsverfahren, das in der Noochies!-Produktlinie verwendet wird, auftun werden.

– Das Unternehmen wird den institutionellen Anlegern auch die künftige Roadmap für die Marke Noochies! vorstellen, die jetzt auf 18 Marktplätzen im Internet, darunter Amazon, Walmart und Kroger, erhältlich ist.

Während der Webkonferenz wird CULT sein proprietäres Produktportfolio vorstellen und seine Fähigkeiten zur Revolutionierung der Lebensmittelindustrie durch im Labor gezüchtetes Fleisch und zelluläre Landwirtschaft betonen. Zu den wichtigsten Highlights gehört die Marke Noochies! des Unternehmens, die mit im Labor gezüchteten Fleischprodukten die Ernährung von Haustieren neu definieren wird. Noochies! hat zwei Anträge im Rahmen des PCT für seine eigens entwickelten Inhaltsstoffe Bmmune und Bflora sowie für das Gefriertrocknungsverfahren, das in seiner Produktlinie zum Einsatz kommt wird, eingereicht. Mit diesen Patentannmeldungen wird Noochies! diese Technologien in mehr als 150 Ländern schützen können; sie bringen das Ziel des Unternehmens weiter voran, einen vertretbaren, bahnbrechenden und den ersten marktreifen Bestand von geistigen Eigentumsrechten und Technologien im Bereich der zellulären Landwirtschaft aufzubauen.

Singular Research ist bekannt für seine unabhängige Research zu Micro- und Small-Cap-Unternehmen und kann auf eine 18-jährige Erfolgsbilanz verweisen; in diesem Zeitraum übertraf es die wichtigsten Indizes. Der Schwerpunkt von Singular – die Bereitstellung unvoreingenommener, leistungsbasierter Research – deckt sich mit der Mission von CULT, zuverlässige und wirkungsvolle Lösungen im Bereich der Lebensmittelwissenschaften zu liefern.

Die Teilnahme von CULT an dieser einzigartigen Webkonferenz steht im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens, seine Marktreichweite auszubauen und neue Partner und Investoren zu gewinnen. Die Gelegenheit, sich vor einem so hochkarätigen Publikum zu präsentieren, bestätigt die Position des Unternehmens als führendes Unternehmen in der zellulären Landwirtschaft und sein Wachstumspotenzial in der Lebensmittelindustrie.

Link zur privaten Investoren-Webkonferenz: attendee.gotowebinar.com/register/2642734911920954968

Stellungnahme des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, sagt dazu: Die Teilnahme an dieser von Singular Research ausgerichteten privaten Webkonferenz für Investoren ist eine großartige Gelegenheit für CULT. Sie stärkt nicht nur unsere Marktpräsenz, sondern unterstreicht auch unser Engagement, die zelluläre Landwirtschaft voranzutreiben und Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir freuen uns darauf, unsere jüngsten Innovationen zu präsentieren und uns mit potenziellen Partnern und Investoren auszutauschen.

Mark Binns, Capital Markets Advisor von CULT Food Science, fügt hinzu: Einer meiner Schwerpunkte seit meinem Eintritt bei CULT Food Science ist es, einzigartige Gelegenheiten zu finden, um das Unternehmen vor versierten Investoren und Kapitalgebern zu präsentieren. Zelluläre Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch sind zwar ein enormer Trend aus dem Silicon Valley und Europa, treffen aber auf den nordamerikanischen Kapitalmärkten nur auf wenig Verständnis. Es ist von größter Bedeutung, dass wir Kontakte zu Investoren knüpfen, die die neuesten Trends verstehen, und sie mit dem vertraut machen, was wir bei CULT aufbauen. Wir sehen uns selbst als einen der Vorreiter in der Kapitalmarktlandschaft, und diese Veranstaltung mit Singular Research gibt uns die Möglichkeit, uns direkt mit einer Vielzahl von Personen und Institutionen auszutauschen, die uns helfen könnten, unseren Fortschritt zu beschleunigen.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 – 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

