Mega-Chance Wasseraufbereitung: De.mem profitiert von international wachsender Regulierung

Das börsennotierte, australische Unternehmen De.mem ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Wasseraufbereitung. Viele Länder verschärfen die regulatorischen Vorgaben in diesem Bereich, was für De.mem ein enormes Wachstumspotenzial eröffnen könnte.

Weltweite Regularien für sauberes Wasser

Die zunehmenden regulatorischen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben weltweit fördern den Markt für Wasseraufbereitungstechnologien, wie De.mem sie anbietet, erheblich. In Ländern wie China werden Gesetze wie das Water Pollution Prevention and Control Law angepasst, um die Qualität natürlicher Wasserquellen zu schützen und Wasserknappheit entgegenzuwirken. Diese Maßnahmen treiben die Nachfrage nach innovativen Lösungen wie der Membranfiltration voran. In Nordamerika und Europa spielen beispielsweise strenge Richtlinien wie der Clean Water Act in den USA¹ und die EU-Wasserrahmenrichtlinie² eine zentrale Rolle. Diese zielen darauf ab, sauberes Trinkwasser zu gewährleisten und Industrieabwässer effektiv aufzubereiten.

Ein weiterer Treiber sind Vorgaben zur Wiederverwendung von Abwasser, die besonders in der Industrie von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang werden Technologien wie energieeffiziente Hohlfasermembranen zunehmend gefördert, da sie dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Gleichzeitig investieren Regierungen weltweit massiv in die Wasserinfrastruktur, um den steigenden Bedarf durch die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum zu decken. Besonders in Regionen wie dem Nahen Osten und Asien, wo die Wasserknappheit ein akutes Problem darstellt, entstehen neue Märkte für innovative Technologien, wie De.mem sie anbietet.

Wasseraufbereitung wird zum Schlüsselmarkt

Diese regulatorischen Entwicklungen machen die Wasseraufbereitung zu einem Schlüsselmarkt der Zukunft, der von Unternehmen mit effizienten und nachhaltigen Lösungen besonders gut genutzt werden kann.

Hier kommt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) ins Spiel: Das Unternehmen deckt die Bedürfnisse von Industrie, Kommunen und Privatkunden mit Produkten wie Membran- und Ultrafiltrationssystemen sowie Dienstleistungen zur Abwasserbehandlung und Wartung von Anlagen, die höchste Qualitätsstandards sowie staatliche und WHO-Vorschriften erfüllen, ab. Zudem bietet De.mem umfangreiche Service- und Dienstleistungen wie Reparaturen, Wartungen sowie Reinigungsarbeiten an, die meist jahrelang wiederkehrende Umsätze garantieren. Die Hauptzielgruppe von De.mem sind Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Bergbau, Lebensmittel und Infrastruktur – also Branchen, in denen Wasser eine Schlüsselkomponente darstellt und in denen die regulativen Anforderungen an eine umweltverträgliche Aufbereitung stark gestiegen sind.

Schon jetzt blickt De.mem auf sehr erfolgreiche Monate und Jahre zurück: Im dritten Quartal 2024 wurden mit etwa 7,44 Millionen Dollar die höchsten, vierteljährlichen Einnahmen in der Geschichte des Unternehmens erzielt. Somit zählt De.mem sage und schreibe 22 aufeinanderfolgende Quartale mit einem Einnahmenwachstum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Für die Zukunft erwartet De.mem vor allem hohe Einnahmen aus dem Eintritt in den US-Markt für Wasserfiltration im Haushaltsbereich. Dort rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von über einer Million Dollar über zwei Jahre aus Anwendungen zur Wasseraufbereitung in Nordamerika. Doch nicht nur in den USA gibt es reichlich Potenzial: Der weltweite Markt für die Wasser- und Abwasseraufbereitung wurde im Jahr 2023 auf gut 323 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich auf rund 618 Mrd. US-Dollar im Jahr 2032 ansteigen, was einer CAGR von 7,5% während des Prognosezeitraums entspricht. ³

Entsprechend positiv sind die Marktaussichten für De.mem. Denn durch die Kombination aus innovativen Technologien und wachsendem regulatorischen Druck ist De.mem bestens positioniert, um vom strukturellen Wachstum im Bereich der Wasseraufbereitung zu profitieren.

———-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte oder De.mem. Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

¹ www.science.org/doi/10.1126/science.adr6670

² gwf-wasser.de/branche/eu-rat-aktualisiert-wasserrahmenrichtlinie-zur-reduzierung-von-schadstoffen/

³ www.fortunebusinessinsights.com/water-and-wastewater-treatment-market-102632

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.