4. April 2022, Vancouver, B.C., Kanada – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein facettenreiches Unternehmen und Joint-Venture-Partner von Global Lithium Extraction Technologies Inc., hat eine luftgestützte geophysikalische Studie auf seinem Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabascabecken im Norden von Saskatchewan abgeschlossen. Das Unternehmen hat Geodata Solutions GDS Inc. aus Laval, Quebec, damit beauftragt, eine hochauflösende, helikoptergestützte magnetische Vermessung auf dem Bergbauclaim MC00011054 auf dem Konzessionsgebiet Yurichson durchzuführen. Insgesamt wurden 1.424 Linienkilometer in einem Abstand von 50 Metern mittels AS 350 BA + Helikopter vermessen (siehe untenstehende Tabelle 1 für weitere Einzelheiten). Der Bergbauclaim MC00011054 liegt mitten im Konzessionsgebiet Yurchison.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65068/MEDAAPRIL4-DE_PRcom.001.png

Im Oktober 2006 wurde eine helikoptergestützte geophysikalische VTEM-Vermessung (Versatile Time Domain ElectroMagnetic) von Geotech Ltd. im Auftrag von JNR Resources auf dem Konzessionsgebiet Yurchison durchgeführt. Dabei wurden zehn interessante Zonen auf Grundlage der elektromagnetischen (EM) Leiter und der magnetischen Resonanz des gesamten Feldes (Abbildung 1) (Bewertungsbericht 74H08-0041) identifiziert. Interessenszonen sind Gebiete, die potenziell Uranmineralisierung basierend auf ihrer geophysikalischen Signatur aufweisen. Diese frühere Vermessung wurde in einem Abstand von 200 Meter geflogen, weshalb sich Medaro dazu entschied, die aktuelle Vermessung mit einem Abstand von 50 Linienmetern durchzuführen, um eine detailliertere Auflösung zu den Anomalien zu erhalten. Die EM-Leiter, die in Abbildung 1 als rote, gestrichelte Linien dargestellt werden, liegen auf einem SW-NO verlaufenden Trend parallel zu den Grenzen der Gesteinseinheit und einer größeren Verwerfung (Scherzone Needle Falls). Die magnetische geophysikalische Vermessung wird Strukturinformationen liefern, darunter insbesondere die Lage der N-S-verlaufenden Tabbernor-Verwerfungen (schwarze gestrichelte Linien in Abbildung 1). Die Schnittstelle zwischen der größeren Verwerfung und den Tabbernor-Verwerfungen sowie den graphitischen Metasedimentgesteinen sind Explorationsziele für Uranmineralisierung. Die Interessenszonen entsprechen außerdem dem Kontakt zwischen zwei verschiedenen Gesteinseinheiten (Abbildung 1).

Auf die VTEM-Vermessung von 2006 folgte 2008 ein Bohrprogramm von JNR Resources. Zu den Höhepunkten der Bohrungen auf Claim MC00011054 gehören (Abbildung 1) (Bewertungsbericht 64E05-0034):

– 82 ppm U bei 11,5-12,5 m (Abschnitt von 1,0 m) in Bohrloch YL-08-111 in granitischem Pegmatit

– 240 ppm U, 3750 ppm Mo bei 22,5-23,0 m (Abschnitt von 0,5 m) in Bohrloch YL-08-112 in granitischem Pegmatit

– 84,4 ppm U bei 57,0-57,5 m (Abschnitt von 0,5 m) in Bohrloch YL-08-114 in graphitischer Karbonat-Brekzie.

Durch die Kombination der wichtigsten Erkennungsmerkmale für die Exploration – die Schnittstelle zwischen den N-S-verlaufenden Tabbernor-Verwerfungen und der SW-NO-verlaufenden Hauptverwerfung, Grenzen der Gesteinseinheiten, EM-Leitern und von Bohrlöchern durchteufte Urananomalien (weit über Hintergrundlevel) – ist Claim MC00011054 ein aufregends Explorationsziel auf dem Konzessionsgebiet Yurchison, und Medaro Mining freut sich darauf, die Ergebnisse der luftgestützten magnetischen Vermessung vom März 2022 zu untersuchen. Die Vermessungsdaten werden verarbeitet und die Ergebnisse veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65068/MEDAAPRIL4-DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 1 Lage der luftgestützten geophysikalischen Vermessung auf Uranprojekt Yurchison Lake mit regionalem geologischem Hintergrund.

Stationiert war das Vermessungsteam in der KM147 Lamp Lighters Lodge, Saskatchewan, rund 15 Kilometer südlich des Konzessionsgebiets Yurichson. Beflogen wurde das Gebiet über einer vordefinierten 3-D- Flugfläche mit einer Anstiegs-/Abstiegsrate von 20% und einem Bodenabstand von mindestens 35 Metern über dem Vermessungsgebiet. Die Höhe wurde letztlich vom Piloten des Helikopters kontrolliert, wobei Sicherheit oberste Priorität hatte.

Medaro Minings CEO Michael Mulberry sagte: Wir freuen uns, dass die Frühlings-Explorationssaison nun eingeläutet ist. Die Ergebnisse aus dieser luftgestützten Studie werden weitere Ziele für unser Bodenexplorationsteam liefern. Mit der Exploration am Boden soll am 1. Juni auf Yuchison begonnen werden. Außerdem möchte ich bekanntgeben, dass wir mit einem Beratungsverfahren begonnen haben, das uns durch das YaThi Nene Land and Resource Office ermöglicht wurde. Dadurch können wir direkten Kontakt zu führenden Personen und Anwohnern im Athabascabecken, das in der Region als Nuhnene bekannt ist, aufnehmen.

