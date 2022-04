Eine runde Sache, was die Lichtgestaltung angeht, sind Schirme – von zylindrisch bis konisch, von groß bis klein, von Single-Statement bis Bundle. Lampenwelt.de stellt vor:

Schlitz, 5. April 2022 – Eine runde Sache, was die Lichtgestaltung angeht, sind Schirme – von zylindrisch bis konisch, von groß bis klein, vom Single-Statement bis zum Bundle. Die eingesetzten Materialien reichen von nachhaltigen, schnell nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus und Rattan über gemütliche Textilschirme bis zu edel reflektierenden Metallic-Varianten. Ebenso angesagt sind Prints – darunter auch upgecycelte Materialien wie Schiffssegel und gebrauchte Kaffeesäcke. Für noch mehr Abwechslung sorgen Wechselschirme, die je nach Saison, Raumgestaltung und Stimmung ausgetauscht werden können. Lampenwelt.de stellt vor:

Die Natur ins Wohnzimmer holen

Wenn warmweißes Licht durch runde Schirme aus Bambus, Kork und Bananenstaudenfaser fällt, ist das Wohlfühlambiente perfekt. Und auch Buntschiefer, Heu gespickt mit Rosenblüten und Naturfaser aus Palmen bringen den Natural-Chic auf kreative und nachhaltige Weise in unser Interieur. Das A und O für den Extra-Cozyness-Faktor: warmweiße Leuchtmittel.

Metallic-Chic zieht ein

Warme Reflexionen und funkelnde Lichtspiele sind uns mit runden Lampenschirmen im Metallic-Flair sicher. Dabei sind klassische Töne wie Gold, Silber und Kupfer ebenso ein Blickfang wie herausstechende Farbnuancen à la Metallic-Pink. Was die Stilrichtung angeht, passen Metallic-Schirme ins Retro-Interieur ebenso wie zum Glamour-Chic.

In love with patterns

Gemusterte Lampenschirme bringen eine ganz individuelle Note in unsere Wohnräume. Dabei ist die Vielfalt riesig: Wer im Sinne der Nachhaltigkeit gebrauchten Materialien zu einem neuen Lebensabschnitt verhelfen möchte, setzt beispielsweise auf Leuchten aus alten Kaffeesäcken wie bei Hängeleuchte N°94 Perlbohne. Wem Glamour und funkelnde Lichtwirkung wichtig sind, dem gefällt zum Beispiel ein Schirm aus hauchdünnem Schlagmetall, das in Handarbeit auf den Schirm aufgebracht wurde – wie bei Hängelampe Aura.

Lichtspiele mit geflochtenen Schirmen

Mit geflochtenen Lampenschirmen ist eine bezaubernde Lichtstimmung garantiert. Denn durch die teilweise in aufwendiger Handarbeit geknüpften Maschen entstehen außergewöhnliche Lichtspiele an den Wänden und das warmweiße Licht schimmert anmutig unregelmäßig durch das Muster. Als Materialien für kunstvolle Geflechte kommen Naturmaterialien wie Bambus und Jute in Frage oder auch Glasfaser und metallisches Maschengewebe.

Pure Gemütlichkeit mit Textilschirmen

Sie sind wie gemacht für wohlig warme Lichtstimmung mit dem besonderen Touch Cozyness: Die Rede ist von Textilschirmen in warmen Farbnuancen von Ecru bis Braun. Durch die lichtdurchlässige Beschaffenheit verbreitet der warmweiße Schein in Verbindung mit den erdigen Nuancen ein unschlagbar gemütliches Ambiente. Und die Kombination mit kreativen Gestellen im Materialmix bringt zusätzlich spannende Eyecatcher ins Interieur.

Mix & match: wechselndes Flair mit Ersatzschirmen

Für Abwechslung im Alltag sorgen wir mit Wechselschirmen in allen erdenklichen Styles und Farben. So kann je nach Trend, Jahreszeit und Stimmung im Handumdrehen frischer Wind in Sachen Lichtgestaltung ins Interieur gebracht werden. Tipp: Lampenschirme passend zu Lieblingstischdecken oder auch Bettwäsche auswählen und im Wechsel den Räumen ein neues Gesicht geben. Zu beachten ist dabei lediglich, dass die Leuchte eine Gewindemantelfassung besitzt, bei der auf der Außenseite ein Gewinde und eine Überwurfmutter bzw. ein Schraubring angebracht sind. Und schon heißt es: Schirmchen, wechsle dich!

