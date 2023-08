MCF Energy sichert sich bedeutsame Konzession in Nähe von historischer deutscher Gasentdeckung

Vancouver (British Columbia) – 2. August 2023 / IRW-Press / – MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FRA: DC6; OTCQX: MCFNF) (MCF Energy oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Erwerb einer umfassenden Erdgasexplorationskonzession (Lech East) mit einer Größe von etwa 100 km² im Südwesten von Bayern in Deutschland bekannt zu geben, die vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie für eine Laufzeit von zunächst drei Jahren gewährt wurde. Lech East grenzt an eine weitere, 10 km² große Konzession (Lech). In einem früheren Bohrloch bei Lech wurde eine bemerkenswerte Fördertestrate von über 20 Millionen ft³ Gas pro Tag gemessen. Die Tochtergesellschaft von MCF Energy, Genexco GmbH, besitzt eine übertragene 20-%-Beteiligung an Lech und plant, im Herbst 2023 mit einer Offset-Erschließungsbohrung zu beginnen. Das Unternehmen erachtet Lech (zu 20 % im Besitz von MCF Energy) und Lech East (zu 100 % im Besitz von MCF Energy) als bedeutsame Erkundungsgebiete für die Energiesicherheit Deutschlands.

Höhepunkte:

– Lech East, eine 100 km² große Erdgasexplorationskonzession in Bayern, Deutschland, wurde einer 100-%-Tochtergesellschaft von MCF Energy gewährt.

– Die moderne seismische 3D-Interpretation mithilfe von maschinellem Lernen und KI hat vielversprechende Erkundungsgebiete geliefert, die die bedeutsamen historischen Gas- und Ölentdeckungen ergänzen.

– Im Bohrloch Kinsau Nr. 1 bei Lech wurden im Jahr 1983 über 20 Millionen ft³ Gas pro Tag erprobt. MCF Energy ist mit 20 % und bis zu 5 Millionen EUR an einem Bohrloch bei Lech beteiligt, das im Laufe dieses Jahres gebohrt werden soll.

– Lech und Lech East profitieren von einer hervorragenden Zugänglichkeit und Infrastruktur.

– MCF Energy plant ein Explorationsprogramm im Wert von 4,6 Millionen EUR bei Lech East, einschließlich Bohrlöcher.

Im Jahr 1983 bohrte Mobil das Bohrloch Kinsau Nr. 1 bis in eine Tiefe von 3.940 m, wo es auf Untergrundgestein stieß. Bei 3.179 m wurden in der Formation Purbeck aus dem Jura Gas und Kondensat vorgefunden. Das Bohrloch wurde mittels Säurestimulation komplettiert und über ein perforiertes Abschnitt von 22,5 m erprobt. Der gesamte Bohrlochtest dauerte 3,5 Monate. Von 28. bis 29. Juli wurde ein Test mit variabler Fördermenge durchgeführt, bei dem drei Durchflussraten gemeldet wurden: 7.712.000 ft³ pro Tag (MCFD) bei 2.973 psi, 14.832 MCFD bei 2.785 psi und 24.706 MCFD bei 1871 psi. Der gesamte Testdruck ist von 4.110 auf 4.090 psi (283,4 auf 282 bar) zurückgegangen. Der Test führte zu einer Förderung von 45,9 Millionen ft³ (MMCF) Gas und 1.510 bbl. Kondensat. Diese Testergebnisse weisen nicht zwangsläufig auf die langfristige Performance oder die endgültige Gewinnungsrate hin.

MCF Energy hat eigene seismische 3D-Daten über Lech und Lech East erhalten. Die Interpretation dieser Daten durch das Unternehmen, unterstützt durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, hat zur Identifizierung und Bewertung mehrerer vielversprechender Erkundungsgebiete mit mehreren potenziell produktiven Zonen geführt. Mehrere Erkundungsgebiete befinden sich in der Nähe von historischen Bohrlöchern, die zu bedeutsamen Gasentdeckungen geführt haben, die heute äußerst wirtschaftlich wären, einschließlich einer beeindruckenden Fördertestrate von über 20 Millionen ft³ Gas pro Tag.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71524/2023-08-02MCFLechEast_de_Prcom.001.jpeg

Abb. 1: Konzessionsgebiete Lech und Lech East. Die roten Dreiecke stellen historische Bohrlöcher bei Lech dar.

Lech und Lech East liegen etwa 55 km südwestlich von München in einer ländlichen Region und verfügen über eine hervorragende Zugänglichkeit an der Oberfläche und eine gute Infrastruktur, einschließlich der Nähe zu Pipelines. Im Rahmen seines Engagements wird MCF Energy ein gestaffeltes Explorationsprogramm bei Lech East durchführen, das bis 2026 oder früher in einem Bohrloch gipfeln soll. Das Dreijahresbudget für Lech East beläuft sich auf 4,6 Millionen EUR, einschließlich des Bohrlochs.

Peter Eckhard Oehms, Managing Director von MCF Energy für Deutschland, sagte: Ich möchte dem bayerischen Ministerium für die Gewährung dieser Konzession in Rekordzeit danken und unser Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zum Ausdruck bringen, um dieses vielversprechende Projekt weiterzuentwickeln, das für die lokalen Gemeinden beträchtliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

James Hill, CEO und Direktor von MCF Energy, sagte: Wir freuen uns, dass wir unser Portfolio um das aufregende Projekt Lech East erweitern können – noch vor den geplanten Bohrungen am Standort unserer angrenzenden Konzession Lech im Laufe dieses Jahres. Anhand unserer Interpretation der seismischen Daten und der historischen Entdeckungen sind die Konzessionen Lech und Lech East vielversprechend für die Entwicklung einer bedeutsamen neuen Erdgasversorgung für die Energiesicherheit Deutschlands.

