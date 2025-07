Maxus Mining kündigt Explorationsprogramm 2025 auf seinem Kupferprojekt Penny an

10. Juli 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, eine Zusammenfassung für das Explorationsprogramm 2025 (das Programm) bereitzustellen, das auf seinem Kupferprojekt Penny (das Konzessionsgebiet Penny oder das Projekt) in der kanadischen Provinz British Columbia geplant ist.

Das Unternehmen plant die Durchführung einer mobilen geophysikalischen Flugmessung über dem Projekt. Darüber hinaus ist die weitere Untersuchung der mineralisierten Ausbisse auf dem Projekt geplant, die im Zuge früherer Explorationsprogramme ermittelt wurden. Die vor kurzem entdeckten mineralisierten Ausbisse sind in alle Richtungen offen und rechtfertigen eingehende manuelle Schürfgrabungen, geologische Kartierungen und systematische Probenahmen, um ihre Ausdehnung, Geometrie und Kontinuität zu definieren.

Bei geochemischen Untersuchungen im Rahmen früherer Explorationsprogramme konnten einige ausgedehnte Anomalien mehrerer Elemente abgegrenzt werden, die sich durch erhöhte Konzentrationen von Gold, Kupfer, Barium und Zink auszeichnen.1

Scott Walters, Chief Executive Officer von Maxus, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, eine mobile geophysikalische Flugmessung auf dem Konzessionsgebiet Penny in die Wege zu leiten. Zugleich beabsichtigen wir auch die Durchführung eines detaillierten Programms zur genaueren Untersuchung von Mineralvorkommen, die bei früheren Explorationsprogrammen ermittelt wurden. Auf Grundlage früherer Daten gehen wir davon aus, dass uns die neuen Erkenntnisse ein besseres Verständnis des Projekts verschaffen werden. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Explorationsprogramm dem Unternehmen wichtige Informationen zur Ausrichtung zukünftiger Programme liefern wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80308/MaxusMining_100525_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Regionale Karte des Konzessionsgebiets Penny

Kupferprojekt Penny

Bei früheren Explorationsprogrammen konnten mehrere Zonen mit einer hochgradigen Kupfermineralisierung identifiziert werden, die mit Gold-, Baryt- und Zinkwerten einhergehen. Diese Ergebnisse untermauern das große Mineralisierungspotenzial des Konzessionsgebiets und rechtfertigen weitere Untersuchungen. Eine neu entdeckte Zone mit erdbedeckten Ausbissen lieferte Analyseergebnisse von bis zu 1.920 ppm Cu, 41 ppb Au und 1.310 ppm Ba auf einer Streichlänge von ungefähr 50 Metern. Die Umgebung des Projekts ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringerem Umfang geologische Kartierungen beinhalteten. Vor kurzem wurden im Projektgebiet insgesamt siebzehn (17) Stichproben aus Eisenoxid-Brekzien, Quarzadern und Brüchen mit Limonit und/oder Kupfer sowie aus Sedimenthorizonten mit eingesprengter Kupfermineralisierung entnommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80308/MaxusMining_100525_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2. Claims des Konzessionsgebiets Penny in der Nähe der ehemaligen Mine Sullivan2

Aus den Sedimenthorizonten der Upper und Middle Creston Formation wurden mehrere mineralisierte Proben gewonnen. Zwischengelagerte und dünne Linsen aus Quarzit mit sichtbarem Bornit, Chalkopyrit und Malachit enthielten Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12). Das Projekt befindet sich in einem Gebiet, südlich der großen, ehemaligen Mine Sullivan in Kimberley (BC), das im vergangenen Jahr das Interesse von sowohl Einzelpersonen als auch von Junior- und großen Explorationsunternehmen weckte und diese zur Aufnahme von Aktivitäten veranlasste.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Sean Hillacre, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat die Ergebnisse und Informationen zu benachbarten Konzessionsgebieten nicht verifiziert und diese Informationen lassen nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Penny, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist, schließen.

Quellennachweis

1 NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

2 Teck Resources Ltd., Sullivan Mine, www.teck.com/operations/canada/legacy/sullivan-mine/sullivan-mine-legacy/#SullivanMineHistory.

3MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe im Jahr 1980 – minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

4Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occuring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

6Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, Bc – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 Gpt Au Over 0.5 M In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-gpt-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 7.244 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 3.700 Hektar auf vier Antimonprojekte, 3.120 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 422 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.122 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten1. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia)2, einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten1.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt. (Open File 1992-11, Map Number 10). Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO3. Das Antimonprojekt Altura und die Antimonprojekte Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Altura liegt im Streichen der jüngsten Antimonentdeckung von Equinox Resources, wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde4. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden.5

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und den Abschluss des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

