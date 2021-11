Vernon, British Columbia – 3. November 2021 – Maven Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (Maven oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 1,5 Millionen CAD (die Platzierung) beabsichtigt. Für die Platzierung gilt kein Mindestbetrag.

Maven beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für den Abschluss der Arbeiten zum Start des Verarbeitungsprogramms des Unternehmens für Craft-Cannabis und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Installation von für Craft-Cannabis geeigneten Verpackungslinien und Anlagen zur mikrobiellen Behandlung sowie des Kaufs von Craft-Cannabisblüten für die Produktentwicklung.

Das Unternehmen geht derzeit nicht davon aus, dass nahestehende Parteien im Rahmen der Platzierung Aktien zeichnen werden. Daher stellt die Platzierung keine Related Party Transaction (Partei mit nahestehenden Parteien) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions dar, die in die Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) aufgenommen wurde.

Im Rahmen der Platzierung wird das Unternehmen bis zu maximal 8.333.334 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,18 CAD pro Einheit zum Verkauf anbieten. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant (jeder ein Warrant) kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum der Warrants ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,27 CAD gegen eine zusätzliche Stammaktie eingelöst werden. Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel, die besagt, dass Maven für den Fall, dass die Stammaktien von Maven an zehn aufeinander folgenden Handelstagen vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum zu einem Preis von mehr als 0,60 CAD an der CSE gehandelt werden, das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum vorverlegen kann, das 30 Kalendertage nach dem Datum der Veröffentlichung einer Pressemeldung durch Maven liegt, in der die Bedingungen für den vorgezogenen Verfall angekündigt werden. Die Platzierung wird voraussichtlich – in einer oder mehrerer Tranchen – bis spätestens 6. Dezember 2021 abgeschlossen.

Die Platzierung erfolgt unter Inanspruchnahme bestimmter Prospektausnahmen. Das Unternehmen muss in Verbindung mit dieser Platzierung unter Umständen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses in Form von Barmitteln oder Stammaktien zahlen, der von berechtigten Vermittlern eingebracht wurde.

Alle der im Rahmen dieser Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen gebunden und werden mit einem entsprechenden Verweis versehen. Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der CSE.

Über Maven Brands Inc.

Maven ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird von 19.500 Quadratfuß großen Anlage in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis bieten. Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.mavenbrands.ca.

Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

1 (250) 275-6063

Medienanfragen: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss, den Zeitpunkt und den Umfang der geplanten Platzierung, die Ausgabe von Warrants für den Erwerb zusätzlicher Stammaktien, die erwartete Verwendung des Erlöses aus der Platzierung und den erwarteten Markt für Craft-Cannabis Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Maven wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob das Unternehmen die Einheiten anbieten oder die Platzierung durchführen kann; die endgültigen Bedingungen der Platzierung; die vorherrschenden Marktbedingungen; das im Zuge der Platzierung aufgebrachte erwartete Kapital, das aufgrund der Marktbedingungen anders ausfallen könnte; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung, die sich aufgrund der Marktbedingungen oder anderen Gründen ändern könnte; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

