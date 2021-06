Vancouver, British Columbia, den 03. Juni 2021 – Manning Ventures Inc. (das Unternehmen oder Manning) (CSE: MANN; Frankfurt: 1H5) freut sich bekannt zu geben, dass Teams mobilisiert wurden, die ein Geländekartierungs- und Probenahmeprogramm bei den zu 100 Prozent unternehmenseigenen Eisenerzprojekten Lac Simone und Hope Lake in Quebec durchführen werden.

Die Zielsetzung des Arbeitsprogramms ist die Kartierung der Eisenformation und des umgebenden Gesteins, um ein besseres Verständnis der Geometrie und des Tonnagepotenzials des jeweiligen Projektes zu gewinnen. Diese Arbeiten sollen bei der Auswahl der Ziele für eine zukünftige Bohrkampagne helfen und die Bohrziele priorisieren, damit sich das Unternehmen auf diejenigen mit einer potenziell günstigen Bergbaugeometrie konzentrieren kann.

Es werden Proben entnommen, um den Gehalt und die Mächtigkeit der Eisenformation zu beurteilen. Zusätzliche Labortestarbeiten werden die Mineralogie (Magnetit und/oder Hämatit) jeder Zone weiter präzisieren.

Da die Eisenerzpreise auf Rekordniveau oder nahe dem Rekordniveau gehandelt werden, freuen wir uns, dass bei diesen beiden Projekten nun die Bodenarbeiten beginnen, sagte CEO Alex Klenman. Diese Arbeit ist entscheidend für die Priorisierung der Bohrzielstandorte, wovon wir sehr begeistert sind. Wir sind bestrebt, auf den historischen Arbeiten aufzubauen und unsere Eisenerzprojekte so schnell wie möglich auf ihrem jeweiligen Entwicklungspfad voranzubringen, fuhr Herr Klenman fort.

Das Konzessionsgebiet Lac Simone befindet sich unmittelbar südlich von Fermont, Quebec, und weist zahlreiche derselben Attribute wie andere fortgeschrittenere Konzessionsgebiete in der Nähe auf, ist jedoch deutlich weniger erschlossen. Die magnetische Signatur des Konzessionsgebietes deutet zusammen mit der regionalen Kartierung und den historischen Arbeiten darauf hin, dass mehrere Eisenformationshorizonte vorhanden sind.

Historische Arbeiten zwischen 1956 und 1964 durch Jubilee Iron Corporation umfassen Testgruben, die Großproben mit einem Durchschnittsgehalt von 35,51 Prozent Eisen von der Eisenformation am nördlichen Ende des Konzessionsgebiets Lac Simone ergaben. Das Material wurde zu einem Konzentrat mit 66,02 Prozent Eisen veredelt (Ross, 1956, Bericht GM06782A).

Das Konzessionsgebiet Hope Lake liegt etwa 60 km südlich von Fermont, Quebec, und wird an seinem westlichen Ende von einer in Privatbesitz befindlichen Bahnlinie durchquert, die die nahegelegenen Eisenerzminen von Arcelor Mittal bedient. In den Jahren 2011 und 2013 erkundete Champion Iron Mines das Konzessionsgebiet Hope Lake und entnahm insgesamt 16 Ausbissproben und meldete aus jedem Programm durchschnittliche Gehalte von 28,7 Prozent Eisengehalt bzw. 33,7 Prozent Eisengehalt, was darauf hinweist, dass das Konzessionsgebiet eine hochgradige Quarz-Hämatit +/- Magnetit-Eisenformation umfasst.

Im Jahr 2014 stellte ein Bewertungsbericht, der von MRB & Associates Geological Consultants im Auftrag von Champion Iron Mines erstellt wurde, fest: Die sorgfältige Durchsicht aller verfügbaren Daten zu den Hope Lake-Claims deutet darauf hin, dass die Eisenformation, die unter dem Claim-Block liegt, eine potenzielle Eisenerzressource umfasst. Der tatsächliche Gehalt und die Menge der Eisenerzvorkommen, die am ehesten für den Abbau geeignet sind, müssen noch bestimmt werden, aber es besteht nachweislich ein starkes Potenzial für Vorkommen mit wirtschaftlichem Gehalt (Langton 2014, Bericht GM68246).

Das Unternehmen weist darauf hin, dass für das Konzessionsgebiet Lac Simone oder das Konzessionsgebiet Hope Lake keine Mineralressource – weder historischer Art noch im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects -geschätzt wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Daten unabhängig zu bestätigen und stellt daher keine Behauptungen über die Gültigkeit der historischen Aussagen in Bezug auf das Ressourcen- oder wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets Lac Simone oder des Konzessionsgebiets Hope Lake auf.

Offenlegung zum qualifizierten Sachverständigen

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein beim LOrdre des Géologues du Québec registrierter Genehmigungsinhaber und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, überwachte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung.

Über Manning

Manning ist ein breit aufgestelltes Mineralexplorations- und Mineralerschließungsunternehmen mit Geschäftsschwerpunkt in Kanada. Manning besitzt sämtliche Rechte an fünf Eisenerzkonzessionen, die in der kanadischen Provinz Quebec liegen, und erwirbt derzeit auch eine Mehrheitsbeteiligung am Silber-Gold-Konzessionsgebiet Squid East im Yukon und am Goldprojekt Flint Lake in Ontario.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Manning Ventures Inc.

Alex Klenman – CEO

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Telefon: (604) 681-0084

www.manning-ventures.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig anhand von Begriffen wie werden, könnten, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Nichterfüllung der Auflagen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) sowie sonstige Risiken, die in regelmäßigen Abständen in den Berichten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen basiert, möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Bestimmte Ereignisse oder Umstände könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, von den Prognosen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, könnten sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manning Ventures Inc.

Zula Kropivnitski

303 – 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Manning Ventures Inc.

Zula Kropivnitski

303 – 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.