Sie möchten eine geschäftliche Mail schreiben, haben aber leider keine Idee. Ihr Blatt bleibt leer. Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, gibt Ihnen nun seine 77 besten E-Mail-Mustervorlagen.

Das beste gleich vorweg: Diese 77 Mustertexte sind sofort 1:1 auf Ihr Geschäft übertrag- und verwendbar!

„Ja is denn heit scho Weihnachten?“ hallt es aus dem Lautsprecher! Nein, nein und nochmal nein – das Christkind ist im sicheren Himmel und wir sind auf uns alleine gestellt! Auch in Sachen E-Mail-Schreiben!

Aber „don´t worry“, denn heute wartet ein noch genialeres „Geschenk des Himmels“ auf Sie. Vielleicht auch von den Außerirdischen? Was kann das sein?

Immer wieder stelle ich fest, dass es 1 Million Bücher, Artikel, Broschüren und Webseiten über das Schreiben von außergewöhnlichen Texten gibt. Nur eins fehlt hier:

Die genialen Texte!

Labern immer rum, dass man das tun soll und auf das achten muss. Wie wo wann das Komma hinkommt und welcher Genitiv den Akkusativ ersetzt. Peilt keiner – und will auch keiner! Und dass ich mich dann die nächsten Tage – nein Wochen – hinsetze, mir das ganze reinziehe, dass ich Experte im „E-Mail-Schreiben“ bin, mir aber hintenrum mein Geschäft wegbricht und mir dann das Wasser bis zum Halse steht?

„Nein, danke!“

Natürlich brauchen Sie Anregungen und ein bestimmtes Hintergrundwissen. Für Sie ist das ein Fundament. Das erhalten Sie als ganz einfach und bequem in Rückenlagen in diesem einzigartigen und außergewöhnlichen Buch.

Zudem dann noch einen „Schreibtisch mit diversen Schubladen“, auf die Sie in bestimmten Situationen zugreifen können. Und das einfach und bequem, sortiert nach unterschiedlichen Fachgebieten – mit „Copy and Paste“ klauen und für Ihr Geschäft umschreiben. In der Online-Branche auch bekannt unter dem „Couch-Potato-System“. Inklusive einem Cola und einer großen Chipstüte.

Wollen Sie dieses „born-to-be-free-Megapaket“ auch? Ja? Dann klicken Sie hier.

Wollen Sie das auch? Ganz bestimmt … – „Ihr Wort in Gottes Ohr“ wäre etwas brutal übertrieben gesagt äh geschrieben. Nicht der liebe Gott, das Christkind, der Osterhase oder Pinocchio haben sich hingesetzt, sondern … – ja, gut geraten: Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak!

Für Sie ist bestimmt auch einiges dabei, das Sie nun einfach in Ihrem täglichen Geschäft anwenden können! Nun viel Spaß und Freude beim „Stöbern“ und jeglichen Erfolg für Ihr Business! Auch Sie werden sicherlich einige dieser genialen Vorlagen in Ihrem täglichem Geschäft anwenden können.

Und wenn Sie den absoluten Vertriebsturbo zünden möchten, steht Ihnen Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, auch mit Rat und Tat zur Seite. Klicken Sie hier und vereinbaren ein Strategiegespräch.

