Manganese X Energy Corp. erhält positive Ergebnisse aus der Studie zur Erzsortierung in Vorbereitung auf die Vormachbarkeitsstudie

Montreal, Quebec – 12. März 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich, positive Ergebnisse der vorläufigen Phase-1-Erzsortierstudie von ABH Engineering Inc. bekannt zu geben, die an Probenmaterial durchgeführt wurde, das aus der Manganlagerstätte Battery Hill des Unternehmens in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, Kanada, gewonnen wurde.

Die Studie wurde in Vorbereitung auf die Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) des Unternehmens durchgeführt, die im zweiten Quartal 2025 beginnen soll. Auf der Grundlage der positiven vorläufigen Ergebnisse aus Phase 1 wird derzeit eine umfangreichere Phase-2-Studie in Verbindung mit der PFS des Unternehmens für Battery Hill durchgeführt.

Der CEO Martin Kepman sagte: Wir glauben, dass diese Ergebnisse sehr vielversprechend sind, und führen daher in Phase 2 intensivere Tests durch, um das wirtschaftliche Potenzial der eingesetzten Sortiertechnologie zu belegen.

Kepman erklärte weiter: Das Erz wird durch den Sortierprozess vorkonzentriert, und zwar durch die Aussortierung von taubem Gestein aus dem wirtschaftlich wertvollen Erz vor der Weiterverarbeitung. Eine effektive Erzsortiertechnologie kann sehr viele Vorteile bieten.

Zu den potenziellen Vorteilen gehören ein verbesserter Kapitalwert und eine höhere interne Rendite des Projekts, ein geringerer Energie- und Wasserverbrauch, eine Erweiterung der Ressourcen durch eine Reduzierung des Cut-off-Gehalts, eine potenzielle Verlängerung der Lebensdauer der Mine, eine Steigerung der Gesamtmetallproduktion, eine Reduzierung der Investitionsausgaben und eine Verringerung der Haldenlagerung und der damit verbundenen Risiken.

Der Vice President of Mineral Processing bei ABH Engineering, Brent Hilcher, erklärte: Die Ergebnisse von Manganese X sind äußerst vielversprechend. Zwei verschiedene Technologien haben sich als sehr effektiv bei der Trennung von hochgradigem Gestein und taubem Gestein erwiesen. Die detaillierten Tests haben gezeigt, dass der Sensor und die prädiktiven Algorithmen nur sehr wenige Fehler machen, was darauf hindeutet, dass diese Sortieranwendung eine weit überdurchschnittliche Effizienz aufweisen wird.

Die ersten Ergebnisse der Erzsortierungsstudie zeigten eine über 95%ige Effektivität bei der Trennung von Nutzgestein und Abfall. Das Testprogramm verwendete eine Probenserie mit einem Gehalt von 7,7 % Mn. Die beiden untersuchten Sortiertechnologien erbrachten einen Erzgehalt von 12,9 % Mn und 12 % Mn bei einem Ausschussgehalt von 1,4 % Mn bzw. 1,2 %.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

