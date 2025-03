Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2024 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PST (13 Uhr EST) ab

Vancouver, Kanada – 11. März 2025 – Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: DER – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavoursilver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US Dollar (US$) angegeben.

„Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 ein starkes Finanzergebnis und konnte seine solide Bilanz aufrechterhalten“, sagte CEO Dan Dickson. Höhere realisierte Preise sorgten für robuste Einnahmen, wobei der operative Betrieb der Mine einen Cashflow von 72,3 Millionen $ erzielte. Da das Projekt Terronera kurz vor dem Abschluss steht und Pitarrilla Fortschritte in Richtung einer wirtschaftlichen Bewertung macht, sind wir für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung gut positioniert.

Highlights 2024

– Produktion am oberen Ende der aktualisierten Prognose für 2024: Die Produktion erreichte das obere Ende der revidierten Guidance von 7,3 bis 7,6 Millionen produzierten AgÄq Unzen, die gesenkt worden war, nachdem ein Ausfall der primären Kugelmühle in der Mine Guanacevi (siehe Pressemitteilung vom 17. Dezember 2024 hier) den Mühlendurchsatz von August bis Dezember beeinträchtigt hatte. Die Produktion wurde im Dezember wieder auf volle Kapazität hochgefahren, mit einer jährlichen Gesamtproduktion von 4.471.824 Unzen Silber (oz) und 39.047 Unzen Gold, was einer Silberäquivalentproduktion (AgÄq) von 7,6 Millionen oz im Jahr 2024 entspricht.

– Starke Umsätze aufgrund höherer realisierter Preise: Einnahmen in Höhe von 217,6 Millionen $ aus dem Verkauf von 4.645.574 Unzen Silber und 38.522 Unzen Gold zu durchschnittlich realisierten Preisen von 27,39 $ pro Unze Silber und 2.397 $ pro Unze Gold.

– Cashflow aus dem Minenbetrieb: 72,3 Millionen $ Cashflow aus dem operativen Betrieb der Mine vor Steuern(2), verglichen mit 64,4 Millionen $ im Jahr 2023, und ein operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals von 27,2 Millionen $, verglichen mit 37,0 Millionen $ im Jahr 2023.

– Nettogewinn und bereinigter Gewinn: Der ausgewiesene Nettoverlust in Höhe von 31,5 Mio. $ steht einem Nettogewinn von 6,1 Mio. $ und einem bereinigten Nettogewinn(2) von 8,0 Mio. $ bzw. einem Gewinn(2) von 0,03 $ pro Aktie gegenüber, wenn man den Verlust aus Derivatkontrakten, marktnahe Bewertung (Mark to Market) von aufgeschobener aktienbasierter Vergütung (deferred share units), den Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten sowie nicht realisierte Wechselkurs- und Investitionsverluste ausschließt. Dies steht im Vergleich zu einem bereinigten Nettogewinn von 1,7 Mio. $ oder 0,01 $ Gewinn pro Aktie im Jahr 2023. Bereinigtes EBITDA(2) von 52,7 Mio. $ gegenüber 47,1 Mio. $ im Jahr 2023.

– Starke Liquidität: Barmittel in Höhe von 106,4 Millionen US-Dollar und ein Betriebskapital(2) von 78,8 Millionen US-Dollar.

– Terronera nähert sich der Fertigstellung: Der Gesamtfortschritt des Projekts liegt bei 89,4 %, wobei zum 31. Dezember 2024 bereits 302 Millionen Dollar des Projektbudgets ausgegeben waren. Die Nassinbetriebnahme wird für Anfang Q2 2025 erwartet (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2025 hier).

– Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla: Fortgeschrittene Explorations- und Evaluierungsbemühungen bei Pitarrilla mit jüngsten unterirdischen Erschließungen und Bohrungen. Technische Studien wurden im vierten Quartal 2024 begonnen, um eine wirtschaftliche Bewertung bis zum ersten Quartal 2026 zu ermöglichen. (siehe Pressemitteilung vom 13. November 2024 hier).

Operativer und finanzieller Überblick

Drei Monate zum 31. Dezmeber Highlights Q4 2024 Zwölfmonate zum 31. Dezember

2024 2023 Veränderung % 2024 2023 Veränderung %

Produktion

824.529 1.406.423 (41%) Produzierte Unzen Silber 4.471.824 5.672.703 (21%)

9.075 9.608 (6%) Produzierte Unzen Gold 39.047 37.858 3%

817.292 1.396.315 (41%) Produzierte zahlbare Unzen Silber 4.438.354 5.627.379 (21%)

8.898 9.440 (6%) Produzierte zahlbare Unzen Gold 38.327 37.189 3%

1.550.529 2.175.063 (29%) Produzierte Unzen Silberäquivalent(1) 7.595.584 8.701.343 (13%)

13,68 12,54 9% Cash-Kosten pro Unze Silber(2) 12,99 13,49 (4%)

21,00 17,66 19% Gesamtproduktionskosten pro Unze (2)) 19,70 18,55 6%

27,33 21,48 27% AISC pro Unze (2) 23,88 22,93 4%

165,591 220,464 (25%) Verarbeitete Tonnen 781,439 874,382 (11%)

152,44 132,81 15% Direkte Betriebskosten pro Tonne (2) 140,98 130,17 8%

209,49 168,71 24% Direkte Kosten pro Tonne (2) 192,51 171,00 13%

Finanzen

42,2 50,5 (16%) Umsatz (Mio, $) 217,6 205,5 6%

654.519 1.332.648 (51%) Verkaufte Unzen Silber 4.645.574 5.669.760 (18%)

8,343 9,417 (11%) Verkaufte Unzen Gold 38,522 37,186 4%

31,56 23,78 33% Realisierter Silberpreis pro Unze 27,39 23,76 15%

2,647 2,051 29% Realisierter Goldpreis pro Unze 2,397 1,968 22%

1,0 3,0 (66%) Nettoergebnis (-verlust) (Mio, $) (31,5) 6,1 (614%)

4,8 3,3 47% Bereinigtes Nettoergebnis (-verlust) (Mio, $)(2) 8,0 1,7 357%

7,7 5,4 45% Ergebnis aus dem Minenbetrieb (Mio, $) 42,1 36,6 15%

13,1 12,6 5% Operativer Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern (Mio, $)(2) 72,3 64,4 12%

5,8 9,8 (41%) Operativer Cashflow vor Änderungen im Betriebskapital (2) 27,2 37,0 (26%)

4,4 8,3 (48%) EBITDA (Mio, $)(2) 10,0 47,9 (79%)

8,5 9,3 (8%) Bereinigtes EBITDA (Mio, $)(2) 52,7 47,1 12%

78,8 42,5 85% Betriebskapital (Working Capital) (Mio, $)(2) 78,8 42,5 85%

Eigenkapital

0,00 0,01 (100)% Ergebnis (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($) (0,13) 0,03 (533%)

0,02 0,02 0% Bereinigtes Ergebnis (Verlust) pro Aktie – unverwässert ($)(2) 0,03 0,01 200%

0,02 0,05 (60%) Operativer Cashflow vor Änderungen im Betriebskapital (2) 0,11 0,19 (42%)

252.169.924 207.932.318 21% Gewichteter Durschnitt ausstehende Aktien 242.181.449 196.018.623 24%

(1) Das Silberäquivalent (AgÄq) wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -Verhältnisse. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -Verhältnissen finden Sie am Ende dieser Pressemeldung und im Lagebericht (MD&A), der dem Jahresabschluss des Unternehmens beiliegt.

Q4 2024 Ergebnisse

Die direkten operativen Kosten pro Tonne stiegen im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum 4. Quartal 2023 um 15 % auf 152,44 $, was in erster Linie auf einen Anstieg der direkten operativen Kosten pro Tonne bei Guanacevi um 35 % infolge des vorübergehend reduzierten Mühlendurchsatzes zurückzuführen ist.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Silberunze im 4. Quartal 2024, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, stiegen um 9 % auf 13,68 $, was auf eine um 41 % niedrigere Silberunzenproduktion zurückzuführen ist, die durch 36 % niedrigere Cash-Kosten ausgeglichen wurde. Die niedrigeren Cash-Kosten waren vor allem auf die um 14 % höheren Goldverkäufe aus Nebenprodukten und die um 7 % niedrigeren direkten Kosten im Vergleich zu Q4 2023 zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im Quartal bei 2.647 $ pro Unze und damit 29 % höher als im Vorjahr, was zu einer größeren Goldgutschrift führte, die in den Cash-Kosten enthalten sind.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro Unze stiegen im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum 4. Quartal 2023 um 27 % auf 27,33 $, was auf die um 41 % geringere Produktion von Silberunzen zurückzuführen ist, was jedoch durch die um 36 % niedrigeren Cash-Kosten (siehe oben) teilweise wieder ausgeglichen wurde.

Im vierten Quartal 2024 belief sich das operative Betriebsergebnis des Unternehmens auf 7,7 Mio. $ (4. Quartal 2023 – 5,4 Mio. $) bei einem Umsatz von 42,2 Mio. $ (4. Quartal 2023 – 50,5 Mio. $) und Umsatzkosten von 34,5 Mio. $ (4. Quartal 2023 – 45,1 Mio. $). Die niedrigeren Umsatzerlöse und Umsatzkosten sind auf einen um 51 % geringeren Absatz in diesem Zeitraum im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen; zusätzlich zur geringeren Produktion stieg der Bestand an Fertigerzeugnissen im vierten Quartal an, was den Umsatz weiter reduzierte. Der realisierte Silberpreis lag im Quartal bei 31,56 $ pro Unze und damit um 33 % höher als im selben Zeitraum 2023, wodurch die Auswirkungen der geringeren Verkäufe auf den Umsatz teilweise ausgeglichen wurden. Die Royalty-Ausgaben beliefen sich auf 3,7 Mio. $ und waren damit um 28 % niedriger als die 5,1 Mio. $ im selben Zeitraum 2023, was auf eine geringere Produktion in der Mine Guanacevi zurückzuführen ist, wo die Royalties hauptsächlich anfallen.

Im 4. Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen operativen Verlust von 0,5 Millionen $ (4. Quartal 2023 – operativer Gewinn von 0,2 Millionen $) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten von 6,1 Millionen $ (4. Quartal 2023 – 2,4 Millionen $), allgemeinen und administrativen Ausgaben von 1,9 Millionen $ (4. Quartal 2023 – 2,7 Millionen $) und der Abschreibung auf Konzessionsgebiete von 0,2 Millionen $ (4. Quartal 2023 – null $). Die Explorationsaktivitäten nahmen im vierten Quartal zu, da das Unternehmen seine Aktivitäten bei Pitarrilla ausweitete.

Der Verlust vor Steuern für das vierte Quartal 2024 belief sich auf 1,6 Mio. $ (viertes Quartal 2023 – Gewinn von 0,7 Mio. $) nach Finanzierungskosten von 0,4 Mio. $ (viertes Quartal 2023 – 0,3 Mio. $), einem Wechselkursgewinn von 0,4 Mio. $ (viertes Quartal 2023 – 1,4 Mio. $), einem Verlust aus Derivatkontrakten von 1,9 Mio. $ (viertes Quartal 2023 – Null $) und Investitions- und sonstigen Erträgen von 0,7 Mio. $ (viertes Quartal 2023 – Investitionen und sonstige Aufwendungen von 0,6 Mio. $). Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum einen Gewinn von 1,0 Mio. $ (4. Quartal 2023 – Nettogewinn von 3,0 Mio. $) nach einer Steuererstattung von 2,7 Mio. $ (4. Quartal 2023 – Steuererstattung von 2,3 Mio. $). Die latente Steuererstattung wurde durch die Anerkennung zuvor nicht genutzter Verluste während des Berichtszeitraums realisiert.In Q4 2024 earnings were impacted by a $0.3 million mark-to-market adjustment resulting in an unrealized loss on investments (Q4 2023 – unrealized gain of $0.5 million). Im 4. Quartal 2024 wurde das Ergebnis durch eine Marktwertanpassung in Höhe von 0,3 Mio. $ beeinträchtigt, die aus einem nicht-realisierten Verlust aus Investitionen folgten (4. Quartal 2023 – nicht-realisierter Gewinn von 0,5 Mio. $).

Der bereinigte Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2024 auf 4,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,02 US-Dollar bereinigter Gewinn pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Gewinn von 3,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,02 US-Dollar bereinigtem Gewinn pro Aktie im vierten Quartal 2023.

Ergebnisse für das gesamte Jahr 2024

Für das Jahr 2024, das am 31. Dezember endete, stiegen die direkten Betriebskosten pro Tonne auf 140,98 $ und lagen damit um 8 % höher als im Jahr 2023, was in erster Linie auf den geringeren Durchsatz zurückzuführen ist, der teilweise durch niedrigere direkte Betriebskosten ausgeglichen wurde. Nach dem Ausfall des Schwenkzapfens bei Guanacevi und aufgrund der zahlreichen Variablen, Schätzungen und verbleibenden Unsicherheiten zog das Management seine Kostenprognose für das Gesamtjahr 2024 im August zurück. Aufgrund der geringeren Betriebskapazität der Anlage in Guanacevi für etwa vier Monate im Jahr 2024 waren die Betriebskosten und die nachhaltigen Gesamtkosten höher als ursprünglich für 2024 prognostiziert.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften, sanken im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 4 % auf 12,99 $, was auf die um 24 % niedrigeren Cash-Kosten zurückzuführen ist und teilweise durch die um 21 % geringere produzierte Unze Silber ausgeglichen wurde. Die niedrigeren Cash-Kosten wurden in erster Linie durch den um 26 % höheren Verkauf von Gold als Nebenprodukt erzielt. Der realisierte Goldpreis betrug 2.397 $ pro Unze für das Jahr und war damit um 22 % höher als im Vorjahr, was zu einer größeren Goldgutschrift führte, die in den Cash-Kosten berücksichtigt wurde.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro Unze stiegen im Vergleich zu 2023 um 4 % auf 23,88 $, was auf die um 21 % geringere Produktion von Silberunzen zurückzuführen ist, die durch die um 24 % niedrigeren Cash-Kosten (siehe oben) teilweise ausgeglichen wurde.

Für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr belief sich der operative Betrieb des Unternehmens auf 42,1 Mio. $ (2023 – 36,6 Mio. $) bei einem Umsatz von 217,6 Mio. $ (2023 – 205,5 Mio. $) und Umsatzkosten von 175,6 Mio. $ (2023 – 168,9 Mio. $). Der realisierte Silberpreis lag im Jahresverlauf bei 27,39 $ pro Unze und damit um 15 % höher als im Vorjahr, was trotz weniger verkaufter Unzen zu höheren Silbereinnahmen führte. Die Umsatzkosten waren höher als im Vorjahr, was in erster Linie auf die geringeren Skaleneffekte zurückzuführen ist, die sich aus der geringeren Produktion ergeben, sowie auf die Fixkosten, die während des Ausfalls des Schwenkzapfens bei Guanacevi anfielen. Das Unternehmen sah sich im Laufe des Jahres auch einem gewissen Inflationsdruck auf die Kosten ausgesetzt, profitierte jedoch in der zweiten Jahreshälfte vom schwächeren mexikanischen Peso.

Nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 19,4 Mio. $ (2023 – 15,1 Mio. $), allgemeinen und administrativen Ausgaben in Höhe von 14,2 Mio. $ (2023 – 12,3 Mio. $) und einer Abschreibung auf Konzessionsgebiete in Höhe von 0,2 Mio. $ (2023 – 0,4 Mio. $) erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 8,3 Mio. $ (2023 – 8,7 Mio. $). Die Explorations- und Evaluierungskosten waren aufgrund der verstärkten Aktivitäten bei Pitarrilla höher als im Vorjahr; die Erschließungskosten waren aufgrund der Erschließungsarbeiten bei Terronera, die nicht zu den Projektkosten gerechnet werden können, höher als im Vorjahr.

Der Verlust vor Steuern betrug 22,0 Mio. USD (2023 – Gewinn vor Steuern von 18,3 Mio. USD) nach Finanzierungskosten von 1,5 Mio. USD (2023 – 1,4 Mio. USD), einem Verlust aus Derivatkontrakten von 30,6 Mio. USD (2023 – null USD), einem Währungsverlust von 5,5 Mio. (2023 – Gewinn von 4,7 Millionen Dollar), ein Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von 0,1 Millionen Dollar (2023 – 7,1 Millionen Dollar) sowie Investitions- und sonstige Erträge in Höhe von 7,2 Millionen Dollar (2023 – Investitions- und sonstige Aufwendungen in Höhe von 0,8 Millionen Dollar). Der Verlust aus Derivaten ergab sich aus den Gold- und Devisensicherungskontrakten, die im Rahmen der Terronera-Schuldenfazilität umgesetzt werden mussten. Die Investitions- und sonstigen Erträge waren im Jahr 2024 höher als im Jahr 2023, was auf Zinserträge aus Mehrwertsteuerrückerstattungen in Mexiko sowie auf einen höheren Kassenbestand zurückzuführen ist, der zu höheren Zinserträgen führte.

Das Unternehmen erzielte einen Jahresfehlbetrag von 31,5 Mio. $ (2023 – Gewinn von 6,2 Mio. $) nach einem Steueraufwand von 9,5 Mio. $ (2023 – 12,1 Mio. $).

Der bereinigte Nettogewinn belief sich im Jahr 2024 auf 8,0 Millionen $ oder 0,03 $ bereinigter Gewinn pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Gewinn von 1,7 Millionen $ oder 0,01 $ bereinigtem Nettogewinn pro Aktie im Jahr 2023.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und der dazugehörigen Management’s Discussion and Analysis (MD&A) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden.

Fußnoten

1 Silberäquivalent (AgÄq)

AgÄq wird unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet.

2 Nicht IFRS-konforme und andere Finanzkennzahlen und -verhältnisse

Diese Pressemeldung enthält bestimmte nicht-IFRS-konforme sowie andere nicht finanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, einschließlich der Cash-Kosten pro Unze Silber, der Gesamtproduktionskosten pro Unze, die nachhalten Gesamtkosten (AISC) pro Unze, der nachhaltigen AISC pro Unze, der direkten Betriebskosten pro Tonne, der direkten Kosten pro Tonne, der Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, der Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, des realisierten Silberpreises pro Unze, des realisierten Goldpreises pro Unze, des bereinigten Nettoergebnisses (-verlust), des bereinigten Nettoergebnisses (-verlust) pro Aktie, des Cashflow aus dem Minenbetrieb vor Steuern, des Betriebskapital, des operativen Cashflow vor Änderungen des Betreibskapital, des operativen Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals pro Aktie, des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), des bereinigten EBITDA pro Aktie sowie des Erhaltungs- und Wachstumskapitals.

Erläuterungen und Diskussionen zu diesen nicht IFRS-konformen sowie anderen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnissen finden Sie im Lagebericht vom 31. Dezember 2024. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt werden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die nicht IFRS-konformen und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen und Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen nicht IFRS-konformen Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt Non-IFRS Measures in der MD&A vom 31. Dezember 2024 zu finden, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Reconciliation of Working Capital

Expressed in thousands of US dollars As at December 31, 2024 As at December 31, 2023

Current assets $157,647 $100,773

Current liabilities 78,866 58,244

Working capital $78,781 $42,529

Reconciliation of Adjusted Net Earnings (Loss) and Adjusted Net Earnings (Loss) Per Share

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

(except for share numbers and per share amounts) 2024 2023 2024 2023

Net earnings (loss) for the period per financial statements $1,025 $3,049 ($31,476) $6,123

Unrealized foreign exchange (loss) 1,593 216 5,370 1,421

Gain (loss) on derivatives 1,919 – 30,551 –

Change in fair value of investments 596 525 1,773 2,522

Gain on sale of Cozamin royalty – – – (6,990)

Change in fair value of cash settled DSUs (297) (504) 1,781 (1,327)

Adjusted net earnings (loss) $4,836 $3,286 $7,999 $1,749

Basic weighted average share outstanding 252,169,924 207,932,318 242,181,449 196,018,623

Adjusted net earnings (loss) per share $0.02 $0.02 $0.03 $0.01

Reconciliation of Mine Operating Cash Flow Before Taxes-

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

2024 2023 2024 2023

Mine operating earnings per financial statements $7,744 $5,352 $42,079 $36,611

Share-based compensation 55 44 281 (74)

Depreciation 5,346 7,181 29,894 27,885

Mine operating cash flow before taxes $13,145 $12,577 $72,254 $64,422

Reconciliation of Operating Cash Flow Before Working Capital Changes and Operating Cash Flow Before Working Capital Changes Per Share

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

(except for per share amounts) 2024 2023 2024 2023

Cash from (used in) operating activities per financial statements ($4,850) $6,706 $19,113 $11,771

Net changes in non-cash working capital per financial statements (10,615) (3,085) (8,135) (25,243)

Operating cash flow before working capital changes $5,765 $9,791 $27,248 $37,014

Basic weighted average shares outstanding 252,169,924 207,932,318 242,181,449 196,018,623

Operating cash flow before working capital changes per share $0.02 $0.05 $0.11 $0.19

Reconciliation of EBITDA and Adjusted EBITDA

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

2024 2023 2024 2023

Net earnings (loss) for the period per financial statements $1,025 $3,049 ($31,476) $6,123

Depreciation – cost of sales 5,346 7,181 29,894 27,885

Depreciation – exploration, evaluation and development 261 80 829 528

Depreciation – general & administration 99 197 403 376

Finance costs 294 164 889 822

Current income tax expense (162) 207 12,906 11,344

Deferred income tax expense (recovery) (2,507) (2,544) (3,415) 786

EBITDA $4,356 $8,334 $10,030 $47,864

Share based compensation 346 714 3,242 3,618

Gain on sale of Cozamin royalty – – – (6,990)

Unrealized foreign exchange (loss) 1,593 216 5,370 1,421

Gain (loss) on derivatives 1,919 – 30,551 –

Change in fair value of investments 596 525 1,773 2,522

Change in fair value of cash settled DSUs (297) (504) 1,781 (1,327)

Adjusted EBITDA $8,513 $9,285 $52,747 $47,108

Basic weighted average shares outstanding 252,169,924 207,932,318 242,181,449 196,018,623

Adjusted EBITDA per share $0.03 $0.04 $0.22 $0.24

Reconciliation of Cash Cost Per Silver Ounce, Total Production Costs Per Ounce, Direct Operating Costs Per Tonne, Direct Costs Per Tonne

Expressed in thousands of US dollars- Three months ended December 31, 2024 Three months ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Direct production costs per financial statements $14,017 $11,387 $25,404 $22,956 $9,861 $32,817

‚Purchase of the third-party material (4,187) – (4,187) (2,597) – (2,597)

Smelting and refining costs included in net revenue – 536 536 – 506 506

Opening finished goods (1,725) (718) (2,443) (8,627) (656) (9,283)

Closing finished goods 5,448 485 5,933 7,137 699 7,836

Direct operating costs 13,553 11,690 25,243 18,869 10,410 29,279

‚Purchase of the third-party material 4,187 – 4,187 2,597 – 2,597

Royalties 3,550 111 3,661 5,033 72 5,105

Special mining duty (1) 185 1,413 1,598 62 151 213

Direct costs 21,475 13,214 34,689 26,561 10,633 37,194

By-product gold sales (4,834) (17,253) (22,087) (7,045) (12,271) (19,316)

Opening gold inventory fair market value 1,059 1,478 2,537 2,345 815 3,160

Closing gold inventory fair market value (3,185) (772) (3,957) (2,909) (619) (3,528)

Cash costs net of by-product 14,515 (3,333) 11,182 18,952 (1,442) 17,510

Depreciation 3,040 2,306 5,346 3,942 3,239 7,181

Share-based compensation 46 9 55 33 11 44

Opening finished goods depreciation (515) (184) (699) (1,509) (222) (1,731)

Closing finished goods depreciation 1,187 92 1,279 1,459 197 1,656

Total production costs $18,273 ($1,110) $17,163 $22,877 $1,783 $24,660

Three months ended December 31, 2024 Three months ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Throughput tonnes 58,798 106,793 165,591 110,781 109,683 220,464

Payable silver ounces 716,641 100,651 817,292 1,267,864 128,451 1,396,315

Cash costs per silver ounce $20.25 ($33.11) $13.68 $14.95 ($11.23) $12.54

Total production costs per ounce $25.50 ($11.03) $21.00 $18.04 $13.88 $17.66

Direct operating costs per tonne $230.50 $109.46 $152.44 $170.33 $94.91 $132.81

Direct costs per tonne $365.23 $123.73 $209.49 $239.76 $96.94 $168.71

Expressed in thousands of US dollars Year ended December 31, 2024 Year ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví BolañitosTotal

Direct production costs per financial statements $82,872 $41,645 $124,517 $79,842 $38,989 $118,831

‚Purchase of the third-party material (14,418) – (14,418) (10,102) – (10,102)

Smelting and refining costs included in net revenue – 1,972 1,972 – 2,451 2,451

Opening finished goods (7,137) (699) (7,836) (4,953) (245) (5,198)

Closing finished goods 5,448 485 5,933 7,137 699 7,836

Direct operating costs 66,765 43,403 110,168 71,924 41,894 113,818

‚Purchase of the third-party material 14,418 – 14,418 10,102 – 10,102

Royalties 20,498 370 20,868 21,937 273 22,210

Special mining duty (1) 2,298 2,683 4,981 2,862 530 3,392

Direct costs 103,979 46,456 150,435 106,825 42,697 149,522

By-product gold sales (32,476) (59,875) (92,351) (29,273) (43,925) (73,198)

Opening gold inventory fair market value 2,909 619 3,528 2,740 354 3,094

Closing gold inventory fair market value (3,185) (772) (3,957) (2,909) (619) (3,528)

Cash costs net of by-product 71,227 (13,572) 57,655 77,383 (1,493) 75,890

Depreciation 19,476 10,418 29,894 15,481 12,404 27,885

Share-based compensation 227 54 281 (17) (57) (74)

Opening finished goods depreciation (1,459) (197) (1,656) (862) (79) (941)

Closing finished goods depreciation 1,187 92 1,279 1,459 197 1,656

Total production costs $90,658 ($3,205) $87,453 $93,444 $10,972 $104,416

Year ended December 31, 2024 Year ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Throughput tonnes 353,793 427,646 781,439 433,409 440,973 874,382

Payable silver ounces 4,007,140 431,214 4,438,354 5,089,921 537,458 5,627,379

Cash costs per silver ounce $17.78 ($31.47) $12.99 $15.20 ($2.78) $13.49

Total production costs per ounce $22.62 ($7.43) $19.70 $18.36 $20.41 $18.55

Direct operating costs per tonne $188.71 $101.49 $140.98 $165.95 $95.00 $130.17

Direct costs per tonne $293.90 $108.63 $192.51 $246.48 $96.82 $171.00

Reconciliation of All-In Costs Per Ounce and AISC per ounce

Expressed in thousands of US dollars- Three months ended December 31, 2024 Three months ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Cash costs net of by-product $14,515 ($3,333) $11,182 $18,952 ($1,442) $17,510

Operations share-based compensation 46 9 55 33 11 44

Corporate general and administrative 895 702 1,597 1,423 550 1,973

Corporate share-based compensation 95 120 215 404 156 560

Reclamation – amortization/accretion 84 65 149 78 66 144

Mine site expensed exploration 365 217 582 286 350 636

Equipment loan payments – – – 140 340 480

Capital expenditures sustaining 7,218 1,336 8,554 5,944 2,700 8,644

All-In-Sustaining Costs $23,218 ($884) $22,334 $27,260 $2,731 $29,991

Growth exploration, evaluation and development 5,204 1,609

Growth capital expenditures 37,338 32,826

All-In-Costs $64,876 $64,426

Three months ended December 31, 2024 Three months ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Throughput tonnes 58,798 106,793 165,591 110,781 109,683 220,464

Payable silver ounces 716,641 100,651 817,292 1,267,864 128,451 1,396,315

Silver equivalent production (ounces) 928,557 621,972 1,550,529 1,569,359 605,704 2,175,063

All-In-Sustaining cost per ounce $32.40 ($8.78) $27.33 $21.50 $21.26 $21.48

Expressed in thousands of US dollars- Year ended December 31, 2024 Year ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Cash costs net of by-product $71,227 ($13,572) $57,655 $77,383 ($1,493) $75,890

Operations share-based compensation 227 54 281 (17) (57) (74)

Corporate general and administrative 7,396 3,567 10,963 6,354 2,419 8,773

Corporate share-based compensation 1,897 914 2,811 2,328 886 3,214

Reclamation – amortization/accretion 372 283 655 313 263 576

Mine site expensed exploration 1,141 1,187 2,328 1,354 1,352 2,706

Equipment loan payments 206 306 512 819 1,805 2,624

Capital expenditures sustaining 22,875 7,893 30,768 24,631 10,708 35,339

All-In-Sustaining Costs $105,341 $632 $105,973 $113,165 $15,883 $129,048

Growth exploration, evaluation and development 16,083 11,401

Growth capital expenditures 164,618 82,448

All-In-Costs $286,674 $222,897

Year ended December 31, 2024 Year ended December 31, 2023

Guanaceví Bolañitos Total Guanaceví Bolañitos Total

Throughput tonnes 353,793 427,646 781,439 433,409 440,973 874,382

Payable silver ounces 4,007,140 431,214 4,438,354 5,089,921 537,458 5,627,379

Silver equivalent production (ounces) 5,124,557 2,471,027 7,595,584 6,301,637 2,399,706 8,701,343

All-In-Sustaining cost per ounce $26.29 $1.47 $23.88 $22.23 $29.55 $22.93

Reconciliation of Sustaining Capital and Growth Capital

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

2024 2023 2024 2023

Capital expenditures sustaining $8,554 $8,644 $30,768 $35,339

Growth capital expenditures 37,338 32,826 164,618 82,448

Property, plant and equipment expenditures per Consolidated Statement of Cash $45,892 $41,470 $195,386 $117,787

Flows

Expressed in thousands of US dollars- Three months ended December 31 Year ended December 31

2024 2023 2024 2023

Mine site expensed exploration $582 $636 $2,328 $2,706

Growth exploration, evaluation and development 5,204 1,609 16,083 11,401

Total exploration, evaluation and development 5,786 2,245 18,411 14,107

Exploration, evaluation and development depreciation 261 80 829 528

Exploration, evaluation and development share-based compensation 76 110 150 478

Exploration, evaluation and development expense $6,123 $2,435 $19,390 $15,113

Reconciliation of Realized Silver Price Per Ounce and Realized Gold Price Per Ounce

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

2024 2023 2024 2023

Gross silver sales $20,659 $31,689 $127,260 $134,716

Silver ounces sold 654,519 1,332,648 4,645,574 5,669,760

Realized silver price per ounce $31.56 $23.78 $27.39 $23.76

Expressed in thousands of US dollars Three months ended December 31 Year ended December 31

2024 2023 2024 2023

Gross gold sales $22,087 $19,316 $92,351 $73,198

Gold ounces sold 8,343 9,417 38,522 37,186

Realized gold price per ounce $2,647 $2,051 $2,397 $1,968

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des Baus und der Erschließung des Projekts Terronera (wie hierin definiert), einschließlich: voraussichtlicher Zeitplan des Projekts Terronera, geschätzte Wirtschaftlichkeit des Projekts Terronera, prognostizierter operativer Betrieb, Kosten und Ausgaben des Projekts Terronera, Zeitplan und Abschluss einer Wirtschaftsstudie für Pitarrilla, zukünftiges Wachstum und Wertschöpfung des Unternehmens sowie Zeitplan und Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch übernimmt es die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren und basieren auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Errungenschaften von Endeavour und seinen operativen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren und Annahmen zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen auf die Wirtschaftlichkeit von Minen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen sowie operative oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen der Kreditfazilität weiterhin einzuhalten; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Lieferkettenprobleme auf die Wirtschaftlichkeit des Terronera-Projekts; Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des U. US-Dollar); und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, der prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Mine ab 2025, des Betriebs der Bergbaubetriebe und der Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse, sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

