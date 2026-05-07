Maklerbestand verkaufen an einen verlässlichen Nachfolger aus Remscheid

Bestandsnachfolger aus Remscheid sucht einen Maklerbestand oder Maklerunternehmen im Raum Münsterland & Osnabrücker Land, Süd-Emsland & Grafschaft Bentheim und Bergisches Land

Ihr Lebenswerk in verlässlichen Händen: Verantwortungsvolle Nachfolge für Ihren Maklerbestand

Bestandsnachfolger aus Remscheid sucht Maklerbestand oder Maklerunternehmen

Regionen:

Münsterland & Osnabrücker Land (Münster, Osnabrück, Rheine/Kreis Steinfurt)

Süd-Emsland & Grafschaft Bentheim (Lingen, Bad Bentheim, Schüttorf)

Bergisches Land (Remscheid, Wuppertal, Solingen)

Ihr Lebenswerk in verlässlichen Händen

Sie haben über viele Jahre hinweg einen wertvollen Maklerbestand aufgebaut – geprägt von Vertrauen, persönlicher Beratung und gewachsenen Kundenbeziehungen. Wenn nun der Zeitpunkt näher rückt, dieses Lebenswerk zu übergeben, geht es um weit mehr als Zahlen: Es geht um Verantwortung und Kontinuität.

Wir bieten Ihnen eine Nachfolgelösung, die diesem Anspruch gerecht wird.

Wer wir sind – Unternehmer, keine Investoren

Wir sind ein inhabergeführtes Maklerunternehmen mit drei Gesellschaftern und seit 2016 erfolgreich am Markt tätig.

Keine anonymen Strukturen, keine kurzfristige Renditeorientierung – sondern langfristiges Unternehmertum.

* Persönlich geführt

* Modern und vollständig digitalisiert

* Gleichzeitig werteorientiert: Vertrauen, Ehrlichkeit, Handschlagqualität

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe – von Unternehmer zu Unternehmer.

Regionale Stärke & bundesweite Betreuung

Durch unsere digitale Aufstellung betreuen wir Kunden bundesweit.

Gleichzeitig legen wir großen Wert auf persönliche Nähe – insbesondere in folgenden Regionen:

* Münsterland & Osnabrücker Land

* Süd-Emsland & Grafschaft Bentheim

* Bergisches Land

Was wir suchen

Wir übernehmen Maklerbestände mit Fokus auf:

* Sachversicherungen

* Biometrische Absicherung

* Lebensversicherungen

Unsere Zielgruppen sind Privatkunden, Selbstständige und kleinere Unternehmen.

Wenn Ihr Bestand hier Schwerpunkte hat, passen wir fachlich und strukturell sehr gut zusammen.

Flexible Nachfolgelösungen

Jede Übergabe ist individuell – deshalb bieten wir Ihnen maximale Flexibilität:

* Komplettverkauf

* Gleitender Übergang

* Rentenmodell / laufende Vergütung

Gemeinsam entwickeln wir die Lösung, die für Sie am besten passt.

Übernahme von Mitarbeitern

Gute Mitarbeiter sind ein zentraler Erfolgsfaktor.

Bei Bedarf übernehmen wir Ihr bestehendes Team sehr gerne und sorgen für Kontinuität.

Unser Versprechen

* Diskrete und vertrauliche Abwicklung

* Faire und transparente Konditionen

* Strukturierter Übergabeprozess

* Nachhaltige Weiterbetreuung Ihrer Kunden

Unser Ziel: Eine Lösung, mit der beide Seiten langfristig zufrieden sind.

Lernen wir uns kennen

Lassen Sie uns unverbindlich über Ihre Vorstellungen sprechen – gerne persönlich bei einer guten Tasse Kaffee.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 48260403 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Bergischen Land.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0951-420256

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de/

email : info@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

fon ..: 0172-8629096

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

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