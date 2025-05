Loar gibt Preisfestlegung des Secondary Public Offerings bekannt

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 14. Mai 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (Loar) gab heute die Preisfestlegung des Secondary Underwritten Public Offerings von 9.000.000 Stammaktien durch einige seiner Aktionäre zu 83,41 $ pro Aktie bekannt. Darüber hinaus haben die verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1.350.000 zusätzliche Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots, abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen, zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am 16. Mai 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Die verkaufenden Aktionäre erhalten den gesamten Erlös aus diesem Angebot. Loar verkauft im Rahmen dieses Angebots keine Stammaktien und wird keine Erlöse aus diesem Angebot erhalten.

Jefferies und Morgan Stanley fungieren als Lead Bookrunner für das Angebot. Moelis & Company, Citigroup und RBC Capital Markets fungieren zusätzlich als Bookrunner. Blackstone fungiert als Co-Manager.

Eine automatische Registrierungserklärung (einschließlich eines Basisprospekts) in Bezug auf dieses Angebot von Stammaktien wurde von Loar am 1. Mai 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der SEC) eingereicht und wurde mit der Einreichung wirksam. Das geplante Angebot dieser Aktien wird nur mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Basisprospekts im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgen, die bei der SEC eingereicht wurden. Ein Exemplar des vorläufigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts kann angefordert werden bei Jefferies LLC, Abteilung: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com; und bei Morgan Stanley & Co. LLC, Abteilung: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Loar

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das öffentliche Angebot. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen von Loar in Bezug auf sein Geschäft, seinen operativen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Wörter wie können, werden, könnten, würden, sollten, antizipieren, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, erwarten, beabsichtigen, planen, projizieren, glauben, schätzen und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über das geplante öffentliche Angebot, einschließlich des Abschlusses, Umfangs und des Zeitpunkts eines solchen Angebots. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die als solche keine Garantie für künftige Leistungen darstellen und Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die schwer vorherzusagen sind. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen, die Volatilität des Kurses der Stammaktien von Loar und andere Faktoren in Bezug auf das Geschäft von Loar, die im Prospekt in der Registrierungserklärung von Loar auf Formular S-3 beschrieben sind, in der jeweils gültigen Fassung und einem damit verbundenen vorläufigen Prospektnachtrag im Zusammenhang mit dem Angebot, der bei der SEC eingereicht wurde, einschließlich des letzten Jahresberichts von Loar auf Formular 10-K, auch unter der Überschrift Risikofaktoren, und der nachfolgenden Einreichungen von Loar bei der SEC, die durch Verweis darin enthalten sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung bezieht sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Loar ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner:

Ian McKillop

Loar Holdings Investor Relations

IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loar Holdings Inc.

Ian McKillop

20 New King St

10604 White Plains, NY

USA

email : info@loargroup.com

Pressekontakt:

Loar Holdings Inc.

Ian McKillop

20 New King St

10604 White Plains, NY

email : info@loargroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.