Linacre Investments Limited erzielt 2024 rekordverdächtige Renditen

Linacre Investments meldet einzigartige Renditen, angetrieben durch gewagte Strategien der privaten Vermögensverwaltung und frühzeitige Wetten auf bahnbrechende Sektoren

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESSWIRE / 8. Januar 2025 / Linacre Investments meldet rekordverdächtige Renditen für 2024, was die erfolgreiche Strategie des Unternehmens für die private Vermögensverwaltung und für Frühphaseninvestitionen bestätigt. Die Performance des Unternehmens demonstriert die Effizienz seines maßgeschneiderten Ansatzes der Vermögensverwaltung, nach welchem es Private-Equity-Investments in transformative Sektoren mit einem Fokus auf neu entstehende Technologien verbindet.

Der Erfolg des Unternehmens ist zum großen Teil auf seine Investitionen in Sektoren wie Weltraumforschung, Satelliten-Internet, künstliche Intelligenz (KI) und Fintech sowie seinen strategischen Positionen in Privatunternehmen zuzuschreiben, die noch nicht börsennotiert sind. Diese Industrien, die im Laufe des letzten Jahres signifikantes Wachstum verzeichneten, wurden vom Team von Linacre frühzeitig identifiziert, sodass die Kunden des Unternehmens von lukrativen Chancen profitieren konnten, die im Einklang mit den langfristigen Markttrends standen.

Der zukunftsorientierte Ansatz von Linacre im Bereich Private Equity, der sich auf wachstumsstarke Bereiche an der Spitze der technologischen Innovation konzentriert, war für seine Rekordrenditen ausschlaggebend. Insbesondere haben sich die frühzeitigen Investitionen des Unternehmens in digitale Assets und die Blockchain-Technologie ab 2016 als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. Mit den jüngsten vorteilhaften Entwicklungen in den USA, unter anderem einem unterstützenden Regulierungsumfeld für digitale Assets, haben diese Investitionen eine signifikante Aufwertung erfahren, was einen Beitrag zu der starken Performance von Linacre im Jahr 2024 leistete.

Die starken Renditen des Unternehmens führten außerdem zu substantiellen Zuflüssen sowohl von institutionellen als auch privaten Kunden, insbesondere in Europa, Südafrika und dem Nahen Osten. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage baut Linacre sein Team aus und stellt weitere Analysten und Kundenbetreuer ein, um den gewachsenen Kundenstamm des Unternehmens zu unterstützen.

Alexander Rose, Head of Global Equities von Linacre Investments, merkte dazu wie folgt an: 2024 war ein bedeutendes Jahr für uns, da unsere strategischen Investitionen in Sektoren wie Weltraumforschung, KI, Fintech und Blockchain uns für anhaltenden langfristigen Erfolg positioniert haben. Das günstige politische Klima, insbesondere in den USA, hat das Wachstum weiter beschleunigt, und da unser Kundenstamm weiter zunimmt, vergrößern wir unser Team, um sicherzustellen, dass wir sämtlichen unserer Kunden auch künftig einen personalisierten, hochwertigen Service bieten können.

Linacre Investments ist nach wie vor bestrebt, maßgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen bereitzustellen und sich neu ergebende Chancen in der weltweiten Investitionslandschaft zu nutzen. Mit einem anhaltenden Wachstum und einem Blick auf neue Chancen im Jahr 2025 ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine führende Position in der privaten Vermögensverwaltung beizubehalten.

Über Linacre Investments

Linacre Investments Limited ist eine global agierende Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Niederlassungen auf der Isle of Man, in Australien und London. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Private Equity, maßgeschneiderte Vermögensstrategien und Frühphaseninvestitionen in neu entstehende Technologien. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei herausragenden Renditen für institutionelle und private Kunden gleichermaßen ist Linacre bekannt für seinen zukunftsorientierten Ansatz bei der Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Investment-Services, um die komplexen Anforderungen der heutigen Märkte zu bewältigen und gleichzeitig Möglichkeiten für nachhaltiges langfristiges Wachstum zu identifizieren.

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Frau Sarah Bramston (Public Relations Officer)

Linacre Investments Ltd

E-Mail: media@linacreinvestments.com

Web: www.linacreinvestments.com

Tel: +44(0)845 004 7888

Anschrift: 40 Bank Street, London, E14 5AB, United Kingdom

QUELLE: Linacre Investments Limited

