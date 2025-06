Leocor Mining leitet Sommerexplorationsprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt Baie Verte in Neufundland ein

Vancouver, British Columbia – 4. Juni 2025 / IRW-Press / Leocor Mining Inc. (das Unternehmen oder Leocor) (CSE: LECR, OTCQB: LECRF; Frankfurt: LGO0) (vormals Leocor Gold Inc.), ein Junior-Rohstoffunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallprojekten im Osten Kanadas konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Bodenprobenahmeprogramm auf dem Projekt Baie Verte (das Projekt), einem 2.002 Hektar großen zusammenhängenden Gold-Kupfer-Explorationspaket im Norden der Zentralküste der Insel Neufundland in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, begonnen hat.

Mitarbeiter von Resourceful Geoscience Solutions sind eingetroffen, um die Folge-Bodenprobenahmen im Goldprospektionsgebiet Five Mile Brook des Projekts durchzuführen. Im Jahr 2021 führte das Unternehmen vorläufige Bodenprobenahmen durch, die mehrere anomale Ergebnisse lieferten (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Mai 2022), darunter zwei Proben aus einer Untersuchungslinie, die 132 ppb Au und 163 ppb Au enthielten. Eine Probe am Ende derselben Untersuchungslinie lieferte ebenfalls ein anomales Ergebnis von 85 ppb Au.

Im Rahmen der Untersuchung im Jahre 2021 wurden Bodenproben aus dem B-Horizont an 25 m voneinander entfernten Stationen entlang parallel verlaufender Linien im Abstand von 125 m entnommen. Die aktuelle Folgeuntersuchung zielt darauf ab, die im Jahr 2021 festgestellten Anomalien durch Bestätigungsdoppelprobenahmen an Stellen mit Ergebnissen von über 100 ppb Au zu bestätigen, die Linie nach Nordwesten zu verlängern, wo die Untersuchung im Jahr 2021 mit einer Probe mit 85 ppb Au endete, und den Abstand zwischen den Untersuchungslinien neben dieser Untersuchungslinie mit neuen Untersuchungslinien zu verringern, damit der Abstand zwischen den Probenahmelinien auf 60 m reduziert wird.

Die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Winterbohrprogramms mit 27 Bohrungen über insgesamt 3.040 Metern werden in Kürze erwartet, und das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass es bereits mit der vorläufigen Planung der nachfolgenden Feldarbeiten hat. Alle Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Überprüfung und Verifizierung veröffentlicht.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. März 2025 berichtet, umfasste das abgeschlossene Bohrprogramm 21 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.308,5 Metern auf den Claims Copper Creek innerhalb des größeren Geländes des Projekts Baie Verte. Von 21 Bohrungen in Copper Creek stießen 18 auf eine Chalkopyritmineralisierung mit verschiedenen Mächtigkeiten und in verschiedenen visuell geschätzten Mengen. Zu den zuvor bekannt gegebenen Highlights in Copper Creek gehörten:

– 43,9 m bis 46,2 m (2,3 m Bohrlänge) in Bohrung 25-CC-014 mit einer visuell geschätzten modalen Häufigkeit von 15 % gebändertem Chalkopyrit und einer visuell geschätzten modalen Häufigkeit von 10 % Pyrit.

– 20 m bis 33,4 m (13,4 m Bohrlänge) in Bohrung 25-CC-012 mit blasigem Chalkopyrit in einer visuell geschätzten modalen Häufigkeit von 1 %.

– 133,6 m bis 138 m (4,4 m Bohrlänge) in Bohrung 25-CC-007 mit blasigem Chalkopyrit in einer visuell geschätzten modalen Häufigkeit von 3 %.

Die Bohrungen 25-CC-015, -017, -019 und -020 durchteuften Abschnitte mit halbmassivem Pyrit über Bohrlängen zwischen 0,2 m und 2,2 m. Die folgende Abbildung 1, die erstmals am 3. März 2025 veröffentlicht wurde, zeigt einen Abschnitt mit halbmassiver Pyritmineralisierung, die in Bohrung 25-CC-017 beobachtet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79862/LECR_060425_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Bohrung 25-CC-017 von 52,25 m bis 68,4 m. Abschnitte mit halbmassiver Pyritmineralisierung sind rot umrandet.

Das Unternehmen wartet auf die Analyseergebnisse von 1.671 Proben aus den Bohrungen bei Copper Creek.

Bei Bohrungen im Goldprospektionsgebiet Dorset wurden sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 732 Metern niedergebracht. Zu den Highlights der Bohrungen bei Dorset gehört die Durchteufung eines Quarzganges mit einer Pyritmineralisierung über eine Bohrlänge von 1,1 Metern in Bohrung 25-DR-005 (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79862/LECR_060425_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Bohrung 25-DR-005 von 32,0 m bis 49,1 m, mit einem 1,1 m mächtigen Quarzgang mit Pyritmineralisierung in einer Bohrtiefe von 36,5 m bis 37,6 m, rot umrandet.

Das Unternehmen wartet auf die Analyseergebnisse von 655 Bohrkernproben aus den Bohrungen bei Dorset.

Es gilt anzumerken, dass es sich hierbei um vorläufige Beobachtungen handelt und der wahre Gehalt und die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung erst nach Erhalt der Analyseergebnisse bestimmt werden können. Proben der mineralisierten Abschnitte werden derzeit für die geochemische Analyse durch SGS, ein nach dem Standards Council of Canada (SCC) akkreditiertes Labor, vorbereitet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79862/LECR_060425_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Lage des Projekts Baie Verte im Nordwesten Neufundlands

Weitere Informationen über das Projekt Baie Verte von Leocor, einschließlich eingehender Abbildungen, Bewertungsdetails und historischer Daten, finden Sie auf unserer Webseite.

Qualifizierter Sachverständiger

David Murray, P.Geo., Principal Consultant bei Resourceful Geoscience Solutions Inc., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Minerals Projects, hat die fachlichen Informationen hierin geprüft und genehmigt.

Über Leocor Mining Inc. (vormals Leocor Gold Inc.)

Leocor Mining Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Edelmetallprojekten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt derzeit in Atlantik-Kanada liegt. Leocor kontrolliert derzeit mehrere Gold-Kupfer-Projekte in einem erstklassigem Explorationsgebiet innerhalb des produktiven Bergbaudistrikts Baie Verte durch direkten Besitz und Earn-in-Vereinbarungen. Das Portfolio von Leocor in Baie Verte umfasst die Projekte Dorset, Dorset Extension, Copper Creek und Five Mile Brook, die einen zusammenhängenden, rund 2.000 Hektar großen Explorationskorridor bilden. Um mehr zu erfahren, tragen Sie sich bitte in unseren News-Verteiler ein, schauen sich unser Unternehmensvideo an oder sehen unsere Präsentation auf unserer Webseite ein.

Kontakt

Leocor Mining Inc.

Alex Klenman, Chief Executive Officer

E-Mail: aklenman@leocorgold.com

Telefon: (604) 970-4330

Leocor Mining Inc.

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

Weder die Canadian Securities Exchange noch dessen Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Informationen gehören unter anderem Informationen über die Bedingungen der Option. Obwohl Leocor der Ansicht ist, dass diese Informationen angemessen sind, kann Leocor nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: glauben, erwarten, annehmen, beabsichtigen, schätzen, voraussetzen und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Leocor weist Investoren darauf hin, dass alle von Leocor zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für künftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Zustimmung der Parteien, die vorgeschlagene Transaktion zu den in den Optionsvereinbarungen festgelegten Bedingungen oder überhaupt durchzuführen; die Fähigkeit von Leocor, die Optionen auszuüben; die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere von Leocor; die Lage des Rohstoffsektors für den Fall, dass die Option oder eine davon abgeschlossen wird; die jüngste Marktvolatilität; die Umstände im Zusammenhang mit COVID-19; die Fähigkeit von Leocor, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien in vollem Umfang umsetzen zu können; und andere Risiken und Faktoren, die Leocor zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind. Der Leser wird auf die öffentlich zugänglichen Unterlagen von Leocor verwiesen, in dem die Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher erläutert werden. Die Unterlagen können über das Unternehmensprofil von Leocor auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Leocor lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leocor Mining Inc.

Alex Klenman

Suite 303, 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver

Kanada

email : aklenman@leocorgold.com

Pressekontakt:

Leocor Mining Inc.

Alex Klenman

Suite 303, 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver

email : aklenman@leocorgold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.