Legible meldet LibrarianAI-Update und bringt durch Privatplatzierung 612.780 CAD auf

Vancouver, British Columbia, den 14. Juli 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen) meldet ein umfassendes Update des unternehmenseigenen KI-basierten Kurationswerkzeugs LibrarianAI, das eine dialogorientierte Literaturrecherche ermöglicht und Lesern erlaubt, eBooks direkt über den browserbasierten eBookstore von Legible mit mehr als 2 Millionen Titeln zu finden und zu kaufen.

Zu den wichtigsten Verbesserungen von LibrarianAI gehören nahtloses Suchen, Lesen und Interagieren über präzise, personalisierte Empfehlungen. LibrarianAI verfügt nun über die verbesserte Fähigkeit, komplexe literarische Anfragen zu verstehen, wodurch die Kompetenz bei der Bereitstellung von Vorschlägen auf Grundlage von Suchthemen verbessert wird. Leser können jetzt auch LibrarianAI-Gesprächs-Threads über Links speichern und teilen sowie gemeinsam nutzbare Literaturjournale, Buchempfehlungen und Leselisten mit Links zu Büchern erstellen.

LibrarianAI wird in allen Produkten und Betriebsabläufen des Unternehmens installiert, einschließlich der bevorstehenden Legible Unbound-Mitgliedschaft, der Wander-App zum Offline-Lesen, Hörbuchkatalogen usw. Legible setzt sich für die ethische Nutzung von KI ein, die die Rechte von Verlagen und Autoren auf seiner Plattform respektiert.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 6. Juni 2023 die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 1.500.000 CAD (die Privatplatzierung) von Einheiten (Einheiten) abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 6.808.664 Einheiten zu 0,09 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 612.780 CAD aus, einschließlich etwa 163.550 CAD für die Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (Stammaktie) und einem ganzen Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD, und zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der ein (1) Jahr nach Transaktionsabschluss liegt. Unter der Voraussetzung, dass der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens während eines Zeitraums von 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei mindestens 0,25 CAD pro Stammaktie liegt, kann das Ablaufdatum der Optionsscheine auf einen Tag vorverlegt werden, der nicht weniger als 21 Tage nach dem Datum liegt, an dem eine Benachrichtigung über diese Vorverlegung in Form einer Pressemitteilung an die Inhaber der Optionsscheine erfolgt.

Damit beläuft sich der Gesamtbetrag, der im Rahmen der Privatplatzierung aufgebracht wurde, auf 1.371.383 CAD. Aufgrund dieser Nachfrage und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird die Privatplatzierung auf 2 Millionen CAD erhöht.

Legible erwartet den Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung in den kommenden Wochen. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös als allgemeines Betriebskapital zu verwenden, unter anderem für die Technologieentwicklung, die Veröffentlichung neuer Produkte und Funktionalitäten, Marketing-Sensibilisierungs- und Konversionskampagnen. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die am 14. November 2023 endet. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung wurde Vermittlungsprovision in Form von 25.208 CAD in bar und 280.089 Optionsscheinen an berechtigte Personen gezahlt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible und die Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, basieren sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Legible keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

