Leggett Dynamics Mid-Class Massage System (MCM) gewinnt Gasgoos „Best Technical Practice Award“

BAHNBRECHENDE INNOVATION BRINGT BEZAHLBAREN LUXUS UND KOMFORT FÜR FAHRZEUGE DES MASSENMARKTES

SHANGHAI, CHINA / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2026 / Leggett Dynamics gab heute bekannt, dass sein Mid-Class Massage System (MCM) im Rahmen einer Zeremonie auf dem 14. jährlichen Automotive & Environment Innovation Forum in Shanghai mit dem Best Technical Practice Award von Gasgoo ausgezeichnet wurde.

Der Gasgoo Best Technical Practice Award würdigt Automobiltechnologien, die sich in realen Fahrzeuganwendungen durch Innovation, Serienreife und messbaren Kundennutzen bewährt haben. Die Jury hob die Innovation des MCM hervor, das erschwinglichen Komfort auf Premium-Niveau für Fahrzeugmodelle der Mittelklasse ermöglicht.

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Über das Mid-Class Massage System von Leggett Dynamics

Das MCM von Leggett Dynamics ist eine innovative Komfortlösung, die hochwertige Massagetechnologie auch über das Luxusfahrzeugsegment hinaus zugänglich macht. Die Innovation befindet sich bereits bei einem führenden globalen Automobilhersteller (OEM) in Serienproduktion und stößt bei mehreren internationalen Automobilherstellern auf großes Interesse. Durch den intelligenten Einsatz präzise gelenkter Luftströme bietet das System ein erstklassiges Massageerlebnis und reduziert gleichzeitig die Systemkosten und die Komplexität.

Die Anerkennung durch Gasgoo spiegelt das Engagement von Leggett Dynamics für Innovationen wider, die jedem, überall und jeden Tag Komfort bieten. Unser Mid-Class Massage System hilft Automobilherstellern dabei, den von den Verbrauchern gewünschten Premium-Komfort in einer Lösung zu bieten, die einfacher, kostengünstiger und besser skalierbar ist, sagte Julien Rea, Vice President of Innovation and Engineering bei Leggett Dynamics.

Die Zukunft der Mobilität wird von Innovationen geprägt sein, die erstklassige Kundenerlebnisse erschwinglicher machen und es Automobilherstellern erleichtern, diese zu integrieren und zu skalieren. Hier sehen wir die größten Chancen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten.

Als weiterer Beleg für seine branchenweite Bedeutung ist das Mid-Class Massagesystem Finalist bei den Automotive News PACE Awards 2026, einem weltweit anerkannten Maßstab für Innovationen in der Automobilbranche. Die Preisträger werden am 17. November 2026 in Novi, Michigan, bekannt gegeben.

Leggett Dynamics wird das MCM sowie weitere Komfort- und Bewegungsinnovationen im Rahmen von zwei Branchenveranstaltungen vom 27. bis 29. Oktober präsentieren: auf der IZB International Suppliers Fair in Wolfsburg, Deutschland, am Stand 1430, sowie auf der Automotive Design and In-Cabin Expo in Novi, Michigan, am Stand A200.

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, unter der die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated, firmieren. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig und verfügen über 28 Standorte in 12 Ländern mit mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei Detroit, Nürnberg und Shanghai wichtige Standorte sind. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage, Lendenwirbelstütze, Seitenpolster und Federung), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovationsdienstleistungen, darunter die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher technischer Lösungen und Human-Factor-Studien. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI) und einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfortlösungen für die Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

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Managerin für AP-Branding, Marketing & Kommunikation

Leggett Dynamics

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Allison Vincent

Direktor für Global Branding, Marketing & Kommunikation

Leggett Dynamics

E-Mail: allison.vincent@leggett.com

Telefon: +1 313.847.6331

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Quelle: Leggett Dynamics

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