Laut Analysten: Das sind die günstigsten Goldaktien

Mit dem steigenden Goldpreis und der guten Performance der Aktien von großen Goldproduzenten, werden laut Analysten auch die Goldaktien aus der zweiten Reihe interessanter. Die Experten von Morgan Financial haben den Markt für Unternehmen mit weiter fortgeschrittenen Goldunternehmen – die sogenannten Developer – unter die Lupe genommen.

Große Produzenten zeigen gute Entwicklung

Die Aktien vieler etablierter Goldunternehmen haben in den vergangenen Monaten deutlich zugelegt. Die hohen Goldpreise haben die großen Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt. Viele Anleger setzen deshalb auf diese Titel. Ein Beispiel ist Agnico Eagle: Die Aktie hat sich in den vergangenen 18 Monaten fast verdreifacht. Auch Endeavour Mining und Kinross Gold zeigen eine stabile Entwicklung.

Ein Blick auf die zweite Reihe

Gleichzeitig wird deutlich: Große Produzenten wie Barrick Mining und Newmont haben in den letzten Jahren wenig in neue Projekte investiert. Die Folge: Ihre Reserven schrumpfen. Das lenkt die Aufmerksamkeit verstärkt auf mögliche Übernahmen. Adriatic Metals etwa verhandelt derzeit mit Dundee Precious Metals. Das Unternehmen hat selbst klein angefangen. Heute steht es deutlich besser da – der Aktienkurs hat sich seit 2021 verfünffacht. Sollte die Übernahme gelingen, wäre das ein wichtiger Schritt für die Aktionäre.

Potenzial im mittleren Marktsegment

Wer schon länger im Markt ist, erinnert sich: In früheren Goldbullenmärkten legten zunächst die großen Produzenten zu. Später kamen mehr Übernahmen, und Developer rückten stärker in den Fokus. Auch heute gibt es entsprechende Signale. Zum Beispiel bei Montage Gold, welches ein Projekt in der Elfenbeinküste entwickelt. Dort entsteht eine Mine, die einmal zu den größten in Westafrika zählen könnte. Als potenzieller Käufer wird Barrick genannt.

Das Interesse an diesen Entwicklern scheint zuzunehmen. Morgan Financial hat daher analysiert, welche dieser Unternehmen im aktuellen Research besonders auffallen. Die Analysten haben den Unternehmenswert ins Verhältnis zur Projektgröße in Unzen gesetzt. Dabei gelten Spartan Resources (457,8 EV/oz), Ora Gold (314,2 EV/oz) und Yandal Resources (205,6 EV/oz) als eher hoch bewertet. Deutlich günstiger erscheinen Barton Gold (33,3 EV/oz), Matsa Resources (29,8) und Tesoro Gold (28,4).

Tesoro Gold fällt dabei besonders auf. Das Unternehmen ist in Chile aktiv, einem Land mit solider Bergbauinfrastruktur. Außerdem ist Gold Fields bereits mit 17,5 Prozent beteiligt. Die Analysten von Morgan Financial sehen die Aktie positiv und geben ein speculative buy-Rating ab. Das Kursziel liegt bei 0,11 AUD. Der aktuelle Kurs beträgt 0,0273 AUD.

———

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

tesorogold.com.au/

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

