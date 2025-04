Labrador Gold stellt ein Unternehmensupdate bereit

Starke Finanzlage mit ca. 18,1 Millionen $ an Barmitteln zur Unterstützung strategischer Wachstumsinitiativen

TORONTO, ON – 4. April 2025 / IRW-Press / Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQB: NKOSF | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu den strategischen Fortschritten des Unternehmens, einschließlich seiner laufenden Bemühungen, ein bedeutendes Goldprojekt zu sichern, sowie zu den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf seine Beteiligung an New Found Gold bereitzustellen.

Update zu Projekterwerb

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie verfolgt Labrador Gold aktiv ein bedeutendes Goldprojekt mit erheblichem Ressourcenpotenzial. Seit Beginn dieser Initiative hat das Unternehmen über 40 Projekte geprüft, wobei der Schwerpunkt auf Möglichkeiten in Kanada lag. Nach einem umfassenden Prozess, bei dem jedes Projekt auf der Grundlage einer Kombination aus geologischem Potenzial, Entwicklungszeitplan, rechtlicher Stabilität und Übereinstimmung mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens bewertet wurde, hat das Unternehmen seine Suche auf eine ausgewählte Gruppe vielversprechender Kandidaten eingegrenzt.

Verkauf der Aktien von New Found Gold

Das Unternehmen hat den Verkauf der Aktien von New Found Gold, die es beim Verkauf des Projekts Kingsway an New Found Gold im Jahr 2024 erworben hat, erfolgreich abgeschlossen. Über einen Zeitraum von etwa vier Monaten verkaufte Labrador Gold den gesamten Aktienbestand von 5.263.157 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,322 $ pro Aktie. Diese Transaktion führte zu einem Nettoerlös von insgesamt 12.188.782 $, was die Liquidität des Unternehmens stärkt und laufende strategische Initiativen unterstützt.

Zuschuss zum Projekt Hopedale durch das Junior Exploration Assistance Program

LabGold hat außerdem 126.804,71 $ aus dem Mineral Incentive Program – Junior Exploration Assistance der Regierung von Neufundland und Labrador als Zuschuss zu unserem erfolgreichen Explorationsprogramm 2024 (siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2024) für das Projekt Hopedale erhalten. Diese Finanzierung unterstreicht das starke Engagement der Provinz für die Unterstützung von Junior-Explorationsunternehmen und stärkt das Vertrauen von Labrador Gold in die Weiterentwicklung seiner Explorationsaktivitäten in dieser äußerst vielversprechenden Region.

Wir sind der Regierung von Neufundland und Labrador für ihre fortgesetzte Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program dankbar, das unsere Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Hopedale erleichtert, sagte Roger Moss, CEO von Labrador Gold Corp. Diese fortgesetzte Unterstützung der Mineralindustrie durch die Provinzregierung ist nur einer der Gründe, warum Neufundland und Labrador als weltweit eine der attraktivsten Gerichtsbarkeiten für die Mineralexploration und -erschließung angesehen wird.

Moss fuhr fort: Mit einer starken Barmittelbestand von etwa 18,1 Millionen $ ist LabGold in einer äußerst vorteilhaften Position, um seine Strategie umzusetzen, sich ein bedeutendes Goldprojekt zu sichern und es durch die methodische und wertorientierte Exploration voranzutreiben. Wir sind weiterhin begeistert von den bevorstehenden Möglichkeiten und sind bestrebt, unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Während wir unseren Weg fortsetzen, werden wir alle Stakeholder zeitnah über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen bedankt sich für die finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Hopedale im Rahmen des 2023 Junior Exploration Assistance (JEA) Program beim Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador und im Rahmen der Critical Minerals Assistance bei der Atlantic Canada Opportunities Agency.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über einen Barmittelbestand von ca. 18,1 Millionen $.

Das Konzessionsgebiet Hopedale umfasst einen Großteil des archäischen Grünsteingürtels Florence Lake, der sich über 60 km erstreckt. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel weltweit, wurde jedoch im Vergleich nur wenig erkundet. Bisherige Arbeiten von Labrador Gold zeigen Goldanomalien in Gestein, Böden und Seesedimenten über einen 3 Kilometer langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels Florence Lake an. Entlang dieses Trends liegen fünf Goldvorkommen, von denen vier – Thurber Boundary, Thurber North, TD500 und Thurber South – von LabGold entdeckt wurden. Anomale Goldgehalte in Boden- und Seesedimentproben kommen auch auf etwa 40 km entlang des südlichen Abschnitts des Grünsteingürtels vor. LabGolds jüngste Explorationsarbeiten haben auch das Potenzial für die kritischen Metalle Kupfer, Nickel und Kobalt in diesem Gürtel aufgezeigt.

Das Projekt Borden Lake in der Nähe von Chapleau, Ontario, liegt unmittelbar südöstlich der Goldmine Borden der Newmont Corporation, die derzeit von Discovery Silver Corp. übernommen wird. Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten von LabGold in dem Konzessionsgebiet wurden auf Grundlage geochemischer Untersuchungen, die unter anderem bis zu 48 Goldkörnern in Geschiebemergelproben ergaben, und geophysikalischer Messungen zwei anomale Zonen identifiziert – eine davon im Norden, die über 1,3 km von Nordwesten nach Südosten verläuft, und eine weitere im Süden, die über 1 km von Norden nach Süden verläuft.

Das Unternehmen verfügt über 170.009.979 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

X @LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Labrador Gold Corp.

Roger Moss

1260-355 Burrard Street

V6C 2G8 Vancouver, BC

Kanada

email : rogermoss@mossexploration.com

Pressekontakt:

Labrador Gold Corp.

Roger Moss

1260-355 Burrard Street

V6C 2G8 Vancouver, BC

email : rogermoss@mossexploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.