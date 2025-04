Kupferpreis vor dem Aufschwung

Der Kupfermarkt ist im Grunde unterversorgt. Die nächsten Jahre wird es eine enorme Nachfrage geben.

Dass sich die Kupferpreise innerhalb der kommenden vier Jahre verdoppeln werden, so ein Analyst, ist vielleicht etwas hochgegriffen. Jedoch wächst der Kupferbedarf weltweit an. Das rötliche Metall ist in modernen Technologien und in vielen Industriebereichen unverzichtbarer Bestandteil. Laut vorläufigen Daten ist die globale Kupferminenproduktion in den ersten zwei Monaten 2025 um rund 1,7 Prozent gestiegen. Zum einen waren es zusätzliche Fördermengen aufgrund Kapazitäts-Erweiterungen. Und zum anderen gab es in einigen Minen eine Produktionssteigerung. Allerdings sank die Kupferproduktion in Chile erheblich. In Mexiko, in den USA und in Indonesien waren geringe Rückgänge bei der Produktion zu verzeichnen. In Peru stieg die Produktionsmenge an, etwa um 3,5 Prozent. Auch im Kongo und in China ging es um rund zwei Prozent bergauf mit der Produktion.

Kupfer ist zwar eines der ältesten Metalle, das die Menschen nutzen, doch seit Jahrzehnten steigt der weltweite Bedarf, da es ein Metall für moderne Anwendungen ist. Die Industrialisierung und Urbanisierung in China und Indien schreitet rasch und unaufhaltsam voran. Es sind besonders die Bauindustrie, der Elektronikbereich und Infrastrukturprojekte, die das Metall verschlingen. Elektronische Geräte wie Smartphones und Elektroautos heizen die Kupfernachfrage an, ebenso wie die Vernetzung von Geräten. Die Bauindustrie braucht das Metall für Rohrleitungen, Dächer oder Heizungs- und Kühlsysteme. Ein weiterer bedeutender Bereich sind die erneuerbaren Energien. Windkraft- und Solaranlagen sowie die Infrastruktur für die Stromübertragung gelingen nicht ohne Kupfer. Übrigens war die aus Kupfer, Stahl und Beton hergestellte Freiheitsstatue in New York anfangs rötlich, heute ist sie grün, Kupfer ändert bekanntlich seine Farbe. Wer auf den steigenden Kupferbedarf setzen möchte, kann sich mit Arizona Sonoran oder Mogotes Metals beschäftigen.

Arizona Sonoran Copper – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – entwickelt die Projekte Cactus und Parks/Salyer in Arizona, beide sind zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – besitzt Projekte in Chile und Argentinien im aussichtsreichen Bezirk Vicuña. Das Flaggschiffprojekt ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

