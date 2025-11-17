Kupferpreis nahe am Rekordhoch

Aktuell ist der Preis zwar unter die 11.000 US-Dollar je Tonne Kupfer gefallen, aber die Vorzeichen für höhere Preise sind gut.

Noch bremsen eine schwache Binnenmarktnachfrage, die wieder in Betrieb gegangene Grasbergmine in Indonesien und eher schwächliche Wirtschaftsdaten aus China (Bau und verarbeitendes Gewerbe) einen Preisanstieg. Grundsätzlich bestehen jedoch Angebotssorgen beim rötlichen Metall. Aus Chile, dem wichtigsten Kupferproduktionsland, kommen Meldungen über eine rückläufige Kupferproduktion. Gleichzeitig steigt der Kupferbedarf kontinuierlich an. In den Minen gehen die Erzgehalte zurück, neue Vorkommen verschlingen viele Jahre, bis es zur Produktion kommt. Und somit wird die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage immer größer.

Die globale Kupferproduktion ist laut vorläufigen Daten in den ersten acht Monaten 2025 um rund 2,2 Prozent nach oben gegangen. Chile konnte die Produktion in dieser Zeitpanne um ein Prozent steigern, Peru um 2,6 Prozent. In Indonesien sank die Produktion um rund 30 Prozent. Die Kupferbestände der großen Metallbörsen stiegen um gut 23 Prozent gegenüber Ende Dezember an.

Der Grund für die fundamental gute Situation beim Kupfer ist die zunehmende Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Bei vielen Regierungen steht die Energiesicherheit im Mittelpunkt. Laut einer Untersuchung der IEA im World Energy Outlook leben noch etwa 730 Millionen Menschen ohne Strom. Energie ist heute eine zentrale Frage für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit. Allein die Ausgaben für Elektrifizierung und Stromversorgung saugen die Hälfte der heutigen globalen Energieinvestitionen auf. Elektrizität ist die Hauptenergiequelle für Bereiche, die mehr als 40 Prozent der Weltwirtschaft ausmachen. Kupfer dürfte also gut nachgefragt sein, damit auch die Bergbaugesellschaften mit Kupfer.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – besitzt Projekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

