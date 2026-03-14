Kupfer steuert auf bedeutende Angebotslücke zu

Ein Kupferdefizit könnte zu einer besorgniserregenden Herausforderung für die Zukunft werden.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.03.2026, 13:20 Uhr Zürich/Berlin

Energiewende und künstliche Intelligenz sind auf Kupfer angewiesen. Es sind immer wieder die Abhängigkeiten von anderen Ländern, die Besorgnis aufkommen lassen. Die Internationale Energieagentur nennt 20 strategische Mineralien aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und künstliche Intelligenz, bei denen China eine gewaltige Marktmacht zukommt. Denn bei 19 dieser 20 Mineralien ist China der größte Raffineriebetreiber. Eine Ausnahme gibt es bei Nickel, wobei aber ein bedeutender Teil der dortigen Kapazitäten von Unternehmen aus China kontrolliert wird.

Ohne China, so die Schätzungen, kann die restliche Welt nur noch die Hälfte des Bedarfs an Batteriemetallen und Seltenen Erden decken. Investitionen, Strategien und Gedanken über Risikominderung seien daher notwendig, auch im Bereich Kupfer. Laut der Internationalen Energieagentur drohe eine Angebotslücke, die bis 2035 rund 30 Prozent ausmachen könnte. Denn beispielsweise ist die Kupferqualität der Minen seit 1991 um etwa 40 Prozent gesunken, während Kosten gestiegen sind. Und an neuen großen Entdeckungen fehlt es auch.

Damit deuten sich höhere Kupferpreise an. Die Investmentbank UBS rechnet mit einem Preis von 15.000 US-Dollar je Tonne Kupfer bis Ende März 2027. Und sie empfiehlt Anlegern, Long-Positionen in Kupfer zu halten. Das Angebotsdefizit hat die UBS für das Jahr 2026 auf 520.000 Tonnen Kupfer angehoben. Damit rücken auch Bergbaugesellschaften, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, in den Blickpunkt.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Neueste Bohrergebnisse sind äußerst positiv (beispielsweise 2,26 Prozent Kupfer und 6,29 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie ein Abschnitt von 4,2 Metern mit 3,69 Prozent Kupfer und 9,33 Gramm Silber je Tonne Gestein). Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das San Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen, das sich in einer fortgeschrittenen Phase befindet.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Quellen: Axo Copper, Mogotes Metals,

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/120125-copper-faces-30-supply-deficit-by-2035-iea-warns-at-uk-summit;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

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