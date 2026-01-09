Kupfer ist essenziell für die Energiewende

Energiesysteme werden transformiert. Kupfer dient für den Ausbau von Stromnetzen, erneuerbare Energie und für die Elektrifizierung des Verkehrs.

Laut Schätzungen soll sich die Produktionsmenge bei den erneuerbaren Energien bis 2030 in etwa verdoppeln. Das wäre dann ungefähr die Hälfte der weltweiten Stromproduktion. Auch muss Strom transportiert und gespeichert werden. Dass diese Entwicklung nach bestimmten Rohstoffen wie Kupfer verlangt, ist klar. Die Nachfrage nach Rohstoffen steigt insbesondere beim Kupfer stärker als das Angebot. Das Problem liegt dabei nicht an der Verfügbarkeit, sondern an der Förderbarkeit in der notwendigen Geschwindigkeit.

Aktuell beträgt das Kupferangebot rund 31 Millionen Tonnen jährlich (22 Millionen Tonnen Produktion und 9 Millionen Tonnen Recycling). Von 2026 bis 2030 soll die Nachfrage aber pro Jahr auf etwa 35 Millionen Tonnen Kupfer steigen. Steigende Kupferpreise sollten da vorprogrammiert sein. So hält beispielsweise der Chef von BHP einen Kupferpreis von 15.000 US-Dollar je Tonne für gut möglich, verursacht durch die erheblichen Versorgungsengpässe am Markt. Für die ICSG wird die wachsende Nachfrage und das langsame Produktionswachstum für ein jährliches Defizit von geschätzten 150.000 Tonnen verantwortlich sein.

Für den Kupferbedarf sorgen Megatrends wie die E-Mobilität, die boomende Branche der künstlichen Intelligenz und die Elektrifizierung, die Leitungen und Kabel braucht. Um einen Kupfernachschub kümmern sich Unternehmen wie Axo Copper und Mogotes Metals.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals -inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

