Kupfer ist ein Schlüsselmetall

Früher bot Kupfer in manchen Kulturen Schutz vor übernatürlichen Kräften. Heute ist es unverzichtbar für die Zukunft.

Recyclingfähigkeit, Langlebigkeit und Leitfähigkeit zeichnen das rötliche Metall aus. Daher ist es selten durch andere Materialien ersetzbar. Kupfer ist essenziell für die Energiewende und die Elektrifizierung. Erneuerbare Energien, Stromnetze, Batteriespeicher oder Elektrofahrzeuge sind auf den Rohstoff angewiesen. Wird heute Kupfer abgebaut, so muss mehr Gestein verarbeitet werden, um die gleiche Menge Kupfer wie früher zu erhalten. Die Kupferförderung verschlingt große Mengen an Energie. Die Verarbeitung gelingt nur mithilfe hoher Temperaturen und verbraucht sehr viel Wasser. Zu fast 100 Prozent ist Kupfer recycelbar, allerdings sind oft aufwendige Trennverfahren notwendig.

Geopolitische Abhängigkeiten und eine gewisse Ressourcenknappheit liegt vor, dabei steigt der Kupferverbrauch an. Laut einer Studie, von der International Copper Study Group in Auftrag gegeben, werden bis 2030 pro Jahr mehr als 250.000 Tonnen Kupfer in Elektrofahrzeugen verbaut werden. Und bis 2040 wird gemäß Schätzungen der Anteil von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen rund 72 Prozent betragen. So steckt gerade die britische Regierung knapp drei Milliarden Euro in die Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen und in die Ladeinfrastruktur. So sind Gelder vorgesehen, um Ladelösungen für Haushalte ohne eigene Einfahrt zu ermöglichen. Dazu sollen Kabel in Schienen im Gehweg verlegt werden. Dies soll im Vergleich zu einem Verbrenner bis zu rund 1.700 Euro an Ersparnis im Jahr bringen – und eine grünere Zukunft.

Kupferprojekte besitzt Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – in Chile und Argentinien, diese enthalten Kupfer und Gold. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Hervorragende Bohrergebnisse gibt es bei Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – und seinem VMS-Projekt Cabaçal (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.