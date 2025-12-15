Kryptowährungen & Mobile Wallets akzeptieren – tapypay als Vorreiter moderner Zahlungsmethoden

tapypay erweitert die Möglichkeiten des digitalen Bezahlens: Neben Karten und mobilen Wallets können Händlerinnen und Händler jetzt auch Kryptowährungen akzeptieren.

In einer Zeit, in der sich Zahlungsgewohnheiten rasant verändern, bietet tapypay eine Lösung, die weit über klassische Kartenzahlung hinausgeht. Mit unserer App können Händlerinnen und Händler nicht nur Debit- und Kreditkarten akzeptieren, sondern zusätzlich mobile Wallets sowie – neu – Kryptowährungen. So reagiert tapypay auf die wachsende Nachfrage nach digitalen und zukunftsorientierten Bezahlmöglichkeiten.

Die Nutzung bleibt dabei genauso flexibel und unkompliziert wie gewohnt: Ein NFC-fähiges Android-Smartphone oder -Tablet genügt, um Zahlungen entgegenzunehmen “ ganz ohne zusätzliche Hardware oder komplizierte Geräteinstallation. Ob stationäres Geschäft, Marktstand oder mobiler Dienstleister: Mit tapypay wird jede realistische Verkaufssituation abgedeckt. Mobile Zahlungsmethoden wie TWINT, Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay können ebenso genutzt werden wie herkömmliche Karten “ und jetzt eben auch Kryptowährungen.

Damit ermöglicht tapypay Unternehmen jeder Grösse, ihren Kunden maximale Freiheit beim Bezahlen zu bieten. Die Kombination aus Vielseitigkeit bei den Zahlungsmethoden und einfacher Bedienung erlaubt Handel, Gastronomie oder Dienstleistern gleichermaßen, bargeld- und hardwarelos abrechnen zu können. Zahlungen werden sicher und zertifiziert verarbeitet, Quittungen können digital übermittelt oder bei Bedarf ausgedruckt werden.

Mit diesem Angebot schlägt tapypay eine Brücke zwischen klassischen Zahlungsmethoden und modernen digitalen Werten. Die Bereitschaft, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu integrieren, unterstreicht das Selbstverständnis von tapypay als Vorreiter innovativer Bezahl-Lösungen – zugänglich, sicher und offen für die Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

checksum AG

Herr Marco Casagrande

Gewerbestrasse 11

6330 Cham

Schweiz

fon ..: +41 58 329 31 80

web ..: https://tapypay.ch/

email : info@checksum.ch

tapypay ist eine Schweizer Zahlungslösung, mit der Händler, Dienstleister und Gastronomen kartengestützte Zahlungen einfach, mobil und ohne zusätzliche Hardware akzeptieren können. Über eine Android-App wird das Smartphone zum Kartenlesegerät – alternativ bietet tapypay auch stationäre Terminals für feste Geschäfts-Standorte.

Pressekontakt:

checksum AG

Herr Marco Casagrande

Gewerbestrasse 11

6330 Cham

fon ..: +41 58 329 31 80

web ..: https://tapypay.ch/

email : info@checksum.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.