Korodur gewinnt den Exportpreis Bayern 2024 in der Kategorie „Industrie“

„Kombination aus Tradition und Innovationsgeist“ trifft auf „Qualität für Generationen“ für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in modernen Bauprozessen

München / Amberg. Bei der 17. Verleihung des Exportpreises Bayern gewann Korodur, ein weltweit tätiger Hersteller mineralischer Hartstoffe für Industrieböden, die Auszeichnung in der Kategorie „Industrie“. Unter dem Motto „Qualität für Generationen“ legt das im oberpfälzischen Amberg ansässige, familiengeführte Unternehmen besonderen Wert auf höchste Belastbarkeit sowie auf die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit seiner Produkte. Mehr als 750 Mio. Quadratmeter Fläche wurden mit Baustoffen von Korodur bereits hergestellt, und der Exportanteil beträgt rund 50 Prozent.

Im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie überreichte Staatssekretär Tobias Gotthardt den Vertretern von Korodur die von dem renommierten bayerischen Kunsthandwerker Bernhard Lutzenberger gestaltete Trophäe. Zudem wurden Preisträger in den Kategorien „Handel“, „Handwerk“ sowie „Dienstleistung“ ausgezeichnet. Insgesamt elf Unternehmer und andere Vertreter aus der Wirtschaft bildeten die Jury.

„Innovative Ideen, mutige Strategien und großes Engagement“

Gemeinsam mit dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern und in Zusammenarbeit mit Bayern International verlieh das Landeswirtschaftsministerium den Exportpreis Bayern am 20. November 2024 in München vor rund 200 Gästen aus Wirtschaft und Politik. Gewürdigt werden stets kleine und mittlere Unternehmen, „die sich mit innovativen Ideen, mutigen Strategien und großem Engagement erfolgreich auf internationalen Märkten behaupten“, so die Organisatoren.

Nikola Heckmann, Geschäftsführerin von Korodur, erklärt: „Wir haben uns für den Exportpreis beworben, um unsere Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte im internationalen Geschäft hervorzuheben sowie die Innovationskraft und das Engagement unseres Teams sichtbar zu machen. Von der Teilnahme erhoffen wir uns eine gesteigerte nationale und internationale Sichtbarkeit, gerne auch wertvolle Impulse für unser weiteres Wachstum und eine stärkere Vernetzung mit neuen Partnern. Der Preis ist mehr als eine Auszeichnung – er ist eine hervorragende kommunikative Plattform. Die deutsche Industrie und insbesondere der Mittelstand sind der Pfeiler unseres Wohlstandes, und das müssen wir in diesen Zeiten immer wieder kommunizieren.“

Dies bestätigte auch die Laudatorin Elisabeth Hintermann, CEO der Mühldorfer GmbH & Co. KG, die den Exportpreis Bayern 2008 ebenfalls in der Kategorie „Industrie“ gewann. Elisabeth Hintermann lobte die Kombination aus Tradition und Innovationsgeist, die das Unternehmen seit Jahrzehnten antreibt: „Seit über 85 Jahren steht das Familienunternehmen Korodur für hochleistungsfähige Industrieböden, die in Fabriken, Logistikzentren und Flughäfen auf der ganzen Welt unverzichtbar sind. Mit ihren Böden und dem revolutionären Rapid Set-Schnellbeton hat das Unternehmen Bauvorhaben weltweit auf ein neues Level gehoben. Wo andere Firmen unnötig Zeit verlieren, liefert der Preisträger Lösungen in Rekordzeit.“ So habe Korodur sich mit seinen Innovationen weltweit einen Namen gemacht und beweise täglich, dass „Made in Bavaria“ der Goldstandard für Qualität und Zuverlässigkeit sei.

Blick auf die Bedürfnisse der Bauherren und Verarbeiter der Produkte

Einen Schwerpunkt bildet die Herstellung mineralischer Hartstoffe für hochbelastbare, zementäre Industrieböden. Mit Blick auf die Bedürfnisse sowohl der Auftraggeber bzw. Projektierer als auch der verarbeitenden Betriebe hat Korodur sein Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt, um moderne Bauprozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

Mit NEODUR HE 3 green hat Korodur bereits eine klimafreundlichere Alternative zu herkömmlichen zementären Baustoffen im Markt eingeführt. Durch das optimierte Herstellungsverfahren wird deutlich weniger Kohlendioxid freigesetzt. Im Vergleich zu einem nicht CO?-optimierten Einstreuprodukt lässt sich der CO?-Ausstoß um bis zu 50 bis 60 Prozent reduzieren. Bei NEODUR HE 3 green handelt es sich zugleich um das weltweit erste Erzeugnis dieser Kategorie mit einer produktspezifischen EPD (Environmental Product Declaration).

Neben den Industrieböden gibt es viele weitere Speziallösungen, wie zum Beispiel das Rapid Set-Programm, mit dem u. a. Autobahnabschnitte und andere Verkehrsflächen saniert werden – besonders dann, wenn das Zeitfenster für eine Sanierung besonders kritisch ist. Rapid Set wurde in den USA entwickelt, und Korodur besitzt die exklusive Lizenz für den hiesigen Vertrieb.

Neue Ideen wie 3D-Betondruck für zukunftsweisende Projekte

Ein weiterer Schwerpunkt besteht in einer Zukunftstechnologie, die bei Korodur bereits seit langem erprobt und bewährt ist: Gemeinsam mit dem niederländischen Kooperationspartner CyBe Construction wurde das Verfahren des 3D-Betondrucks weiter optimiert und in verschiedensten zukunftsweisenden Projekten angewendet.

Seit 1992 zählt auch Katzenstreu zum vielfältigen Korodur-Sortiment.

Das Unternehmen wurde am 13. Februar 1936 von Werner Westphal in Berlin gegründet. Im Jahr 1969 ging die Korodur-Unternehmensgruppe in den Besitz der Familie Heckmann über, und 1978 verlegte sie ihren Hauptsitz von Berlin nach Amberg.

Ein kurzes Firmenvideo von der Verleihung des Exportpreises Bayern steht unter diesem Link zur Verfügung: https://www.korodur.de/unternehmen/presse/

Weitere Infos: www.korodur.de

