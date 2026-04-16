Mit neuen Konzessionsanträgen in Antioquia vergrößert Quimbaya Gold seine Präsenz im traditionsreichen Segovia-Distrikt deutlich – und schont zugleich das Kapital für das vollständig finanzierte Bohrp

Quimbaya Gold (WKN A3DT3C / CSE QIM) treibt die Expansion in Kolumbien weiter voran: Mit neuen Konzessionsanträgen im Segovia-Golddistrikt wächst das Landpaket des Unternehmens in der Region auf rund 73.000 Hektar.

Besonders spannend ist, dass Quimbaya damit seine Präsenz in einem der bekanntesten Goldgürtel des Landes deutlich ausbaut, ohne Mittel aus dem vollständig finanzierten Bohrprogramm 2026 abzuziehen. Genau diese Kombination aus Flächenwachstum und Kapitaldisziplin macht den Schritt so interessant.

Während die neue Landposition zusätzliche Optionen in einem etablierten Goldkorridor schafft, bleibt der operative Fokus klar auf dem Tahami-Projekt und den dort anstehenden Bohrzielen. Damit verbindet Quimbaya strategische Expansion mit konkreten kurzfristigen Katalysatoren.

Warum ist die Ausweitung im Segovia-Distrikt so wichtig? Und was könnte das für die weitere Entwicklung von Quimbaya Gold bedeuten?

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Kolumbien-Offensive: Quimbaya vergrößert Segovia-Footprint auf 73.000 Hektar!

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