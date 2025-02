Kleine modulare Reaktoren revolutionieren die Atomenergiebranche

Die Nutzung der Kernenergie könnte durch die Nutzung von SMRs einen Wendepunkt erfahren.

Die Energieproduktion braucht neue Ansatzpunkte, um genügend sicheren Strom zu produzieren und um der CO2-Krise erfolgreich zu begegnen. Die kompakten Kernreaktoren, besonders die mit geschmolzenem Salz, könnten Ängste aus früheren Unfällen ausräumen. Sie versprechen eine flexible Energiequelle, die in der Industrie als auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann. Die Small Modular Reactors mit einer Kapazität von weniger als 300 Megawatt elektrischer Leistung können in Serienfertigung produziert und modular zusammengebaut werden. Vor allem die Rechenzentren als enorme Energieverbraucher streben danach ihren Energiebedarf mit den SMRs zu decken. Die Reduzierung von Treibhausgasen und die Erhöhung von Versorgungssicherheit steht nun mal im Fokus. Heute noch dominieren die großen, wasserbasierten Atomkraftwerke, deren Bau große Kosten und Energiemengen verschlingt. Die SMRs brauchen zum Bau rund 80 Prozent weniger Energie und sie punkten mit mehr Sicherheit. Auch nutzen sie HALAU, einen auf 20prozentigen U-235 angereicherten Brennstoff, der den radioaktiven Abfall bis zu 90 Prozent reduzieren kann.

Gerade erst hat der britische Premierminister Keir Starmer den „Plan for Change“ verkündet. Die Kernenergie und auch der Einsatz von SMRs soll gefördert werden. Ebenfalls in Slowenien wird eine zweite Kernkraftwerkseinheit geplant und ein Aktionsplan für die kleinen modularen Reaktoren vorgelegt. Auch in Estland soll ein staatliches Planungsverfahren den Weg für einen SMR ebnen, wobei der Baubeginn für 2031 und die erste Stromerzeugung für 2035 vorgesehen ist. Was die kleinen Reaktoren ebenso wie ihre großen Brüder brauchen, ist Uran.

Dies können Uranunternehmen wie IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – liefern. Die Gesellschaft besitzt in Saskatchewan (Athabasca Becken) sowie in Australien, Argentinien und in den USA hochgradige Uran-Lagerstätten.

Das erste Unternehmen im Bereich Lizenzgebühren und -streaming ist Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ -. Neben Beteiligungen an Entwicklungsprojekten, stillgelegten Projekten, fortgeschrittenen, genehmigten und produzierenden Uranprojekten verfügt Uranium Energy über einen großen physischen Uranbesitz.

