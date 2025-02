KI-WiFi-Tech der P2P Group getestet – auf Augenhöhe mit Multi-Milliarden Dollar schwerer IoT-Beacon-Technologie – keine Hardware erforderlich

Highlights:

– Das KI-unterstützte WiFi-Tracking erreicht eine Standortgenauigkeit im Submeterbereich und entspricht damit den teuren IoT-Hardware-Beacon-Funktionen ohne Hardware.

– Kostspielige Beacons, Batterien und Installationen werden überflüssig, wodurch die Investitionskosten und die Einstiegshürden gesenkt und groß angelegte Implementierungen vereinfacht werden.

– Verbessert sich im Laufe der Zeit kontinuierlich durch KI, wodurch ein Schutzwall um geistiges Eigentum geschaffen wird und Echtzeit-Tracking in Smart Homes, Gesundheitswesen, Logistik und Industrie zukunftssicher macht.

Vancouver, British Columbia – 20.02.2025 / IRW-Press / P2P Group Limited (CSE: PPB/FWB: 3QG) freut sich mitzuteilen, dass die Tests seines KI-unterstützten WiFi-Signal-Tracking-Systems eine Genauigkeit im Submeterbereich (10 cm bis 1 Meter) ergeben haben, was der Genauigkeit von BLE 5.1 entspricht, ohne dass spezielle Tracking-Hardware erforderlich ist.

Durch diesen Durchbruch entfallen Investitionskosten (CapEx) für den Einsatz von Beacons, Tracking-Geräten und Gateways – ein Hardwaremarkt mit einem jährlichen Volumen von mehreren Milliarden Dollar, der bis 2039 auf 70 Mrd. $ anwachsen wird* (vor Software-Abonnements und Installationskosten) – und damit auch die Einstiegshürden, die Komplexität und die Skalierbarkeit herkömmlicher BLE-basierter Tracking-Lösungen, der Standardlösung für räumliche Intelligenz.

KI-unterstütztes Tracking ganz ohne Hardware

Herkömmliche IoT-BLE-Beacon-Systeme benötigen batteriebetriebene Sensoren, Tracking-Geräte und eine professionelle Installation, um ein hochpräzises Tracking zu erreichen. Die P2P Group konzentriert sich mit ihrem KI-unterstützten Ansatz darauf, dasselbe zu liefern, aber ohne jegliche Hardware-Anforderungen, indem sie vorhandene WiFi-Signale nutzt, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Dieser Ansatz beseitigt die wichtigsten Hindernisse, die mit dem Beacon-basierten Tracking verbunden sind, darunter:

– keine kostspieligen Hardwarekäufe

– keine auszutauschenden Batterien, Garantien oder verlorene Geräte

– keine Komplexität der Installation

– keine Skalierbarkeitsgrenzen aufgrund der physischen Infrastruktur

Reduzierung von Kosten und Komplexität in großem Maßstab

Die Kosten für den Einsatz eines BLE 5.1-basierten Tracking steigen aufgrund der erforderlichen Hardwareanschaffungen, professionellen Installationen und laufenden Wartung exponentiell an. Die folgenden Daten verdeutlichen die Effizienz und die Kosteneinsparungen durch das KI-unterstützte Inturai-Tracking der P2P Group. Darüber hinaus erhöhen BLE-basierte Systeme bei der Skalierung auf mehrere Standorte die Investitions- und Betriebskosten, während Inturai ohne zusätzliche Hardwarekosten skalierbar ist.

Kosten Zuhause (2.000 Quadratfuß) – BLE 5.1 Kleine Lagerhalle (10.000 Quadratfuß) – WiFi-System Inturai

Komponente BLE (Zuhause oder Lagerhalle)

5.1

BLE 5.1 Beacons 10 bis 20 Einheiten zu je 5 $ 500 $ 50 bis 100 Einheiten zu je 5 $ 250 $ N. z. (nicht erforderlich für

bis 100 bis 500 WiFi-basierte

$ $ Lösung)

Locators/Gateways 2 bis 4 Einheiten zu je 200 $ 400 $ 10 bis 20 Einheiten zu je 200 $ 2.000 $ N. z. (WiFi-System erfordert nur einen

bis 800 bis 4.000 Router)

$ $

Installation und EinrichtungProfessionell 500 $ Professionell 1.500 bis 3.000 $ DIY in App

Routerkosten N. z. N. z. NULL oder 200 $, wenn kein WiFi-Router

vorhanden

ist

Gesamtkosten 920 bis 1.800 $ 3.750 bis 7.500 $ NULL

KI-unterstütztes Tracking mit kontinuierlicher Verbesserung

Im Gegensatz zu herkömmlichen BLE-Tracking-Systemen, die regelmäßige Hardware-Upgrades und -Wartung erfordern, nutzt Inturai KI, um sich fortlaufend zu verbessern.

Tests bestätigen, dass KI-unterstütztes WIFI-Tracking die Präzision von BLE 5.1 replizieren kann – und wir erwarten, dass dies mit der Zeit noch viel besser wird, so Ed Clarke, CEO der P2P Group. Durch die vollständige Abschaffung der Hardware lösen wir die erheblichen Kosten- und Bereitstellungsprobleme bei der Echtzeit-Information von Haushalten und Standorten in einem adressierbaren Markt von Hunderten von Milliarden Dollar. Dieser Ansatz macht hochpräzise räumliche Intelligenz skalierbarer und zugänglicher als je zuvor.

Anwendung in verschiedenen Branchen

Das Unternehmen zielt auf eine breite Bereitstellung ab. Diese Technologie bietet Vorteile für:

– Gesundheitswesen und Altenpflege – Passive Überwachung zur Sturzerkennung und Bewegungsanalyse

– Smart Homes und Security – Nicht-intrusives Bewegungs-Tracking ohne Kameras oder Wearables

– Logistik und Einzelhandel – Standort-Tracking ohne BLE-basierte Infrastruktur

– Industrielle und militärische Anwendungen – Situationsbewusstsein ohne spezielle Sensornetzwerke

Nächste Schritte

Die P2P-Gruppe wird die Entwicklung und das Testen in verschiedenen Umgebungen fortsetzen, um die Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und langfristige KI-Verbesserungen zu verbessern. Weitere Updates werden mit dem Fortschreiten der Tests bereitgestellt.

Update zu Betrieb und Marketing

Auf der Vertriebsseite entwickelt das Unternehmen zügig seinen Markteinführungsplan und baut seine Vertriebskanäle aus. Die Bemühungen konzentrieren sich auf die Erhöhung der Marktpräsenz und die Förderung der Kundenakquise. Strategische Initiativen sind im Gange, um das Wachstum zu beschleunigen und wichtige Zielgruppen zu erreichen.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, die Beauftragung von Hillside Consulting and Media Inc. (Hillside), einer in British Columbia ansässigen Firma, bekannt zu geben, die das Unternehmen bei seinen laufenden Marketing- und Investor Relations-Bemühungen unterstützen wird. Hillside wird ein umfassendes Paket an Dienstleistungen anbieten, um die öffentliche Präsenz des Unternehmens zu verbessern und das Engagement der Investoren zu fördern. Hillside wird ein digitales Outreach-Programm anbieten, um den Markt über die Technologie und die Kommerzialisierungsfortschritte des Unternehmens zu informieren. Die anfängliche Beauftragung beginnt sofort und bleibt bis zu einen (1) Monat in Kraft. Das Unternehmen wird Hillside für diese Dienstleistungen insgesamt 25.000 C$ zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer zahlen.

Die CSE und die FWB haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Über P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com.

