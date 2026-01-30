KI von Windfall Geotek validiert bedeutende Entdeckung: TomaGold durchteuft in der Entdeckung Berrigan Deep 5,75 % ZnÄq auf 98,5 Meter

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

Brossard, Québec / 30. Januar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), seit 2005 ein Pionier auf dem Gebiet der Mineralexploration auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), gibt mit Stolz bekannt, dass die jüngsten Bohrergebnisse von TomaGold Corp. (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) eine große neue mineralisierte Entdeckung im Projekt Berrigan Mine bestätigt und damit die vorrangigen Zielzonen (0-300 Meter), die im Juni 2024 mit Hilfe des von Windfall entwickelten KI-Systems ermittelt wurden, validiert haben.

Highlights der Entdeckung

– Bedeutende Durchschneidung: In Bohrloch TOM-25-015 wurde auf 98,5 m ein Erzgehalt von 5,75 % ZnÄq (1,34 g/t AuÄq) durchteuft; darin enthalten ist ein hochgradiger Abschnitt mit 26,67 % ZnÄq (6,26 g/t AuÄq) auf 4,90 m.

– Entdeckung Berrigan Deep: Die KI-gestützte Zielfindung konnte erfolgreich ein entsprechendes Mineralisierungspotenzial in der Tiefe ermitteln, was zur Entdeckung der Zone Berrigan Deep führte, die in der Tiefe nach wie vor offen ist.

– Erprobte Präzision: Windfalls KI hat das effektive Suchgebiet auf dem gesamten Projektgelände um 98 – 99 % verkleinert und TomaGold damit in die Lage versetzt, die Exploration auf jene spezifischen 50 m x 50 m großen Zellen zu fokussieren, die diese bahnbrechenden Ergebnisse gebracht haben.

Die Macht der digitalen Exploration

Unter Einsatz seines proprietären KI-Systems in Verbindung mit einer umfangreichen historischen Explorationsdatenbank und SIGEOM-Daten zu einem Gebiet von 1.263,98 km² Größe, hat Windfall im Juni 2024 insgesamt 11 Zink-Ziele von hoher Priorität ermittelt. Die jüngsten Ergebnisse aus TomaGolds Winterbohrkampagne bestätigen die Existenz eines großen, aktiven hydrothermalen Systems.

Die Entdeckung in Loch TOM-25-015, die sich in einer Tiefe von mehr als 450 Metern befindet, ist für Windfalls digitales Modell Berrigan Sector ein voller Erfolg. Durch die Analyse von mehr als 112.704 historischen Proben und die Evaluierung von 505.755 Datenzellen konnte das KI-System die Ausgangsstrukturen und Geomuster voraussagen, die nun durch physische Bohrungen bestätigt wurden.

Kommentar der Unternehmensführung

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, erklärt:

Die heute von TomaGold bekanntgegebenen Ergebnisse sind für Windfall Geotek eine Mitteilung, die alles verändert. Die Durchörterung eines fast 100 Meter mächtigen Mineralisierungsabschnitts in einer Zone wie Berrigan Deep beweist, dass unsere KI nicht nur Zielzonen auffindet, sondern ganze Lagerstätten. Mit unserem Datenpool und unseren Kenntnissen auf dem Gebiet des maschinellen Lernens, die wir über 20 Jahre zusammengetragen haben, konnten wir TomaGold die digitale Karte zu dieser Entdeckung an die Hand geben. Dies ist die ultimative Bestätigung, dass unsere Technologie DAS Tool ist, das moderne Geologen bei der Entscheidungsfindung unterstützt.

Fachliche Details und nächste Schritte

Mehrere mineralisierte Zonen sind in allen Richtungen offen. TomaGold hat mitgeteilt, dass derzeit 2D- und 3D-Modellierungen stattfinden, um den -250 bis -500-Meter-Abschnitt noch besser einzugrenzen. Dabei baut man auf die Erfahrungen und Vektoren in 2D und 3D, die von erfahrenen Geologen, der KI von Windfall sowie bevorstehenden geophysikalischen Messungen eingebracht werden.

Nähere Informationen können Leser der heute Morgen veröffentlichten Pressemitteilung von TomaGold entnehmen: tomagoldcorp.com/tomagold-discovers-major-new-deep-semi-massive-sulfide-zone-intersecting-5-75-zneq-1-34-g-t-aueq-over-98-5-m-at-berrigan-mine/

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Principal Geologist bei Windfall Geotek und einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über Veränderungen im Management und diesbezügliche Erwartungen sowie alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die unter Verwendung der derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Leistungen des neuen Managements erheblich von den Erwartungen abweichen, dass die Kapital- und Betriebskosten erheblich von den Schätzungen abweichen, dass sich die Erteilung erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder anderer Projektgenehmigungen verzögert oder diese nicht erteilt werden, dass Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen bestehen, dass sich die Aktienmärkte verändern, dass es zu Inflation kommt, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Windfall Geotek eingereicht wurden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

