KI als Kollegin: Solinger Unternehmer zeigt beim GrowthCLUB in Sprockhövel, wie KI im Mittelstand mitarbeitet

Am 11. Dezember 2026 zeigt Sebastian Meiners (m.i.b GmbH, Solingen) beim GrowthCLUB in Sprockhövel live, wie seine KI „Julia“ E-Mails beantwortet, Ausschreibungen vorbereitet und Rechnungen aufspürt.

Business Coaches Diana Walther und Dr. Alexander Smeja laden am 11. Dezember 2026 Unternehmer aus dem Bergischen Land, dem Ruhrgebiet und dem Raum Köln ins Golfhotel Vesper ein. Gastreferent Sebastian Meiners, m.i.b. Terminal GmbH, demonstriert live, wie seine KI „Julia“ E-Mails beantwortet, Ausschreibungen vorbereitet und vergessene Rechnungen aufspürt.

Viele Geschäftsführer im Mittelstand wissen, dass künstliche Intelligenz ihr Unternehmen verändern wird. Wie das im Tagesgeschäft konkret aussieht, haben die wenigsten gesehen. Genau hier setzt der GrowthCLUB am Freitag, 11. Dezember 2026, im Golfhotel Vesper in Sprockhövel an: Statt Theorie zeigt ein Unternehmer aus der Region, was KI in seinem Betrieb heute schon leistet.

Sebastian Meiners, Geschäftsführer der m.i.b. Terminal GmbH in Solingen, setzt in seinem Unternehmen eine KI ein, die er „Julia“ nennt. Sie arbeitet nicht als Werkzeug, das er bei Bedarf öffnet, sondern als digitale Kollegin im laufenden Betrieb. Julia nimmt Sprachnachrichten über WhatsApp entgegen und antwortet dort direkt. Sie sortiert den Posteingang, legt ab und beantwortet einfache Anfragen selbstständig. Sie findet passende Ausschreibungen, bereitet Angebote vor, gleicht Preise mit Herstellern ab und legt die fertigen Unterlagen zur Freigabe vor. Darüber hinaus hat sie Fehler in Kalkulationen sowie Rechnungen aufgedeckt, die über Jahre nicht gestellt worden waren.

Meiners selbst entscheidet nur noch: An einem digitalen „Entscheidungstisch“ liegen alle vorbereiteten Vorgänge, die er freigibt, ablehnt oder zurückstellt. In seinem 90-minütigen Vortrag zeigt er sein System live und beantwortet die Fragen der Teilnehmer, von der technischen Einrichtung bis zur Frage, was sich für Mitarbeiter und Führung verändert.

Der GrowthCLUB ist ein ganztägiges Unternehmerformat des internationalen Business-Coaching-Netzwerks ActionCOACH. Einmal pro Quartal nehmen sich Inhaber und Geschäftsführer einen Tag Abstand vom Tagesgeschäft, reflektieren das vergangene Quartal, erhalten einen Impuls von außen und erarbeiten einen konkreten 90-Tage-Plan für ihr Unternehmen. Diana Walther richtet das Format seit 2020 in Thüringen und Nordrhein-Westfalen aus.

Im Dezember veranstaltet sie den GrowthCLUB erstmals gemeinsam mit ihrem ActionCOACH-Kollegen Dr. Alexander Smeja. Dadurch kommen Unternehmer aus dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet mit Unternehmern aus Köln und Umgebung an einen Tisch. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt.

Stimmen

„Die meisten Unternehmer, die ich begleite, spüren beim Thema KI zwei Dinge gleichzeitig: Neugier und Unsicherheit“, sagt Diana Walther, ActionCOACH Business Coach. „Sebastian Meiners zeigt, dass es nicht um Technik-Spielerei geht, sondern um mehr Klarheit im Kopf des Chefs. Wer seine Routinearbeit abgeben kann, hat endlich Zeit für die Entscheidungen, die sein Unternehmen wirklich voranbringen.“

„Die Technik einzurichten war der leichte Teil“, sagt Sebastian Meiners. „Die eigentliche Arbeit ist, die eigene Arbeitsweise zu verändern. KI ist wie eine Waschmaschine: Sie erhöht die Schlagzahl. Ob man dadurch mehr Zeit fürs Leben gewinnt oder nur noch mehr arbeitet, entscheidet jeder selbst.“

Die Veranstaltung auf einen Blick

VeranstaltungGrowthCLUB – Unternehmertag mit 90-Tage-Planung für das 1. Quartal 2027DatumFreitag, 11. Dezember 2026, 9:00 bis 16:00 Uhr, anschließend Networking und Feierabendbier an der BarOrtGolfhotel Das Vesper, SprockhövelGastvortragSebastian Meiners, m.i.b. Terminal GmbH (Solingen): KI im Unternehmensalltag, 90 MinutenVeranstalterDiana Walther und Dr. Alexander Smeja, ActionCOACHZielgruppeInhaber und Geschäftsführer mittelständischer UnternehmenTeilnehmermaximal 50Teilnahme299 EUR netto, Frühbucherpreis 199 EUR netto bis 30.10.26; Essen, Getränke und Arbeitsmaterial inklusive Anmeldung dianawalther-action.coach/angebote/growthclub

Für Unternehmer aus Thüringen findet der GrowthCLUB am Freitag, 4. Dezember 2026, im Hotel am Schloss in Apolda statt.

Über Diana Walther Edutainment e.K.

Diana Walther ist ActionCOACH Business Coach und begleitet Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Sie bringt 24 Jahre operative Führungserfahrung in Konzern und Mittelstand mit, unter anderem als erste Frau an der Spitze von Guinness in Deutschland. Diana Walther ist BAFA-akkreditierte Beraterin und betreibt Büros in Apolda und Wuppertal. Ihr Leitsatz: „Echte Menschen. Echte Ergebnisse.“

ActionCOACH ist nach eigenen Angaben das weltweit größte Business-Coaching-Netzwerk für den Mittelstand, mit über 1.000 Coaches in mehr als 80 Ländern.

Über die m.i.b. Terminal GmbH

Die m.i.b GmbH mit Sitz in Solingen ist Spezialist für professionelle Digital-Signage-Lösungen. Das Unternehmen liefert LED-Walls, Großmonitore, Outdoor-Displays, Stelen, Infoterminals und Selbstbedienungskioske samt passender Software und begleitet Projekte von der herstellerunabhängigen Beratung über die individuelle Konfiguration bis zur Inbetriebnahme für den Dauereinsatz. Zu den Kunden zählen Einzelhandel, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Gastronomie und Messen. Weitere Informationen: mib-terminal.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diana Walther Edutainment e.K.

Frau Diana Walther

Ködderitzsch 9

99518 Bad Sulza

Deutschland

fon ..: 01736569630

web ..: https://dianawalther-action.coach/

email : diana.walther@dw-edutainment.de

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Diana Walther ist ActionCOACH Business Coach und begleitet Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Sie bringt 24 Jahre operative Führungserfahrung in Konzern und Mittelstand mit, unter anderem als erste Frau an der Spitze von Guinness in Deutschland. Diana Walther ist BAFA-akkreditierte Beraterin und betreibt Büros in Apolda und Wuppertal. Ihr Leitsatz: „Echte Menschen. Echte Ergebnisse.“

ActionCOACH ist nach eigenen Angaben das weltweit größte Business-Coaching-Netzwerk für den Mittelstand, mit über 1.000 Coaches in mehr als 80 Ländern.

Pressekontakt:

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Diana Walther

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