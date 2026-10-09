Skeena treibt Eskay Creek zur Produktion, Vizsla bereitet Panuco für den Bau vor!

Der Silbermarkt bleibt knapp: Skeena treibt den Bau von ,Eskay Creek‘ mit Produktionsziel 2027 voran. Vizsla verbindet bei ,Panuco‘ hohe Erzgehalte mit einer positiven Machbarkeitsstudie.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Resources Limited / Skeena Gold & Silver und Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Skeena Resources Limited/Skeena Gold & Silver und Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 09. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Silber zwischen Rekordhoch und Angebotslücke! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

neue Silberquellen rücken in den Fokus: Der World Silver Survey 2026 erwartet für dieses Jahr ein Marktdefizit von 46,3 Millionen Unzen, nach 40,3 Millionen Unzen im Jahr 2025. Damit würde die Nachfrage das Angebot zum sechsten Mal in Folge übersteigen.1 Einschließlich der Prognose für 2026 summieren sich die Defizite seit 2021 auf 762,1 Millionen Unzen, die durch den Rückgriff auf oberirdische Bestände gedeckt werden müssen.

Auch die Preisentwicklung zeigt, wie stark Silber in den Fokus gerückt ist: Am 29. Januar 2026 erreichte der Preis mit mehr als 121 US-Dollar je Unze ein Rekordhoch.1 Seitdem hat er sich deutlich ermäßigt. Anfang Oktober notierte Silber mit rund 61 US-Dollar dennoch gut ein Viertel über dem Vorjahresniveau.

Warum mehr Silber nicht auf Knopfdruck kommt!

Gefragt ist Silber nicht nur als Anlagemetall. Als bester elektrischer Leiter unter den Metallen steckt es in Elektronik, Photovoltaik und Fahrzeugtechnik. Die industrielle Nachfrage…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Silver Institute: Elevated Lease Rates, Regional Liquidity Tightness, and Robust Investor Interest Resulted in Record Silver Prices in 2025, 15. April 2026. Pressemitteilung zum World Silver Survey 2026 (Silver Institute/Metals Focus).

2. FXStreet: Six years, 762 million ounces: The deficit is now official, 30. April 2026. Ergänzende Sekundärquelle; zitiert den kumulierten Wert für 2021 bis 2026e aus dem World Silver Survey 2026.

3. Fortune: Current price of silver as of Tuesday, October 6, 2026, 6. Oktober 2026. Ergänzende Sekundärquelle für den aktuellen Preis und die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

4. Silver Institute: Global Silver Investment to Remain Strong in 2026 Against the Backdrop of a Sixth Consecutive Annual Market Deficit, 10. Februar 2026.

5. Skeena Resources Limited/SEC: Management’s Discussion and Analysis for the three and six months ended June 30, 2026, 13. August 2026.

6. Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver Delivers Positive Feasibility Study for the Panuco Project, 12. November 2025. Stichtag der Studie 4. November 2025.

7. Vizsla Silver Corp./SEC: Form 6-K (Report of Foreign Private Issuer), 8. September 2026. Abruf der SEC-Einreichung über Stock Titan.

8. Investing.com: Vizsla Silver at Mining Forum Americas 2026: permits and upside, 29. September 2026. Ergänzende Sekundärquelle (Transkript der Präsentation von CEO Michael Konnert).

9. Skeena Resources Limited: Skeena Files Updated Feasibility Study Technical Report for Eskay Creek, 22. Dezember 2023.

10. Skeena Resources Limited: Skeena Gold & Silver Confirms Eskay Creek Reaches 49% Completion & Provides Project Update; Initial Production Remains on Schedule for Q2 2027, 31. März 2026.

11. Investing.com: Skeena Resources at Mining Forum Americas 2026: buildout nears finish, Oktober 2026. Ergänzende Sekundärquelle (Transkript der Unternehmenspräsentation); abgerufen am 7. Oktober 2026.

12. Skeena Resources Limited: Eskay Creek – Technical Details, 2026. Ressourcen und Reserven mit Stichtag 31. Dezember 2023; abgerufen am 7. Oktober 2026.

13. Skeena Resources Limited: Unternehmenspräsentation (Folien „Eskay Creek will be Canada’s Largest Silver Mine“ und „Existing Infrastructure Provides Substantial Cost Savings“), 2026. Im Basisartikel verwendete Präsentationsfolien; abgerufen am 7. Oktober 2026.

14. Natural Resources Canada: Canada and B.C. Invest in Infrastructure Upgrades to Support Critical Minerals Development in Northwest B.C. and Create Jobs Across the Province, 15. Juli 2024.

15. Skeena Resources Limited/SEC: Skeena Gold & Silver Completes US$750 Million Senior Secured Notes Offering & Optimizes Capital Structure (Exhibit 99.1 zum Form 6-K), 10. April 2026.

16. Vizsla Silver Corp.: Investors – Corporate Presentation, 2026. Im Basisartikel verwendete Präsentationsfolien; abgerufen am 7. Oktober 2026.

17. Vizsla Silver Corp./SEC: Management’s Discussion and Analysis for the year ended April 30, 2026 (Exhibit 99.2), 17. Juli 2026.

Introbild: Skeena Resources/Skeena Gold & Silver

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 7. Oktober 2026. Geprüft wurden sämtliche Zahlen, Daten und Tatsachenangaben zum Silbermarkt, zur Machbarkeitsstudie, Finanzierung, Genehmigungs- und Sicherheitslage von Panuco sowie zu Studie, Reserven, Ressourcen, Baufortschritt, Zeitplan und Finanzierung von Eskay Creek. Grundlage waren Veröffentlichungen des Silver Institute, Unternehmensmeldungen, technische Angaben der Unternehmen, Finanzberichte und SEC-Unterlagen sowie eine Mitteilung von Natural Resources Canada; Sekundärquellen wurden für den aktuellen Silberpreis, den kumulierten Defizitwert und Aussagen aus Unternehmenspräsentationen herangezogen und sind im Quellenblock gekennzeichnet. Die Ressourcen- und Reservenangaben folgen den jeweiligen Schätzungen nach NI 43-101 mit den genannten Stichtagen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Der Beitrag wurde dem Management der behandelten Unternehmen nicht zur Prüfung vorgelegt. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

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Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. Die SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Skeena Resources Limited und Vizsla Silver Corp. und vergütet die JS Research GmbH für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH durch die SRC ist erfolgsunabhängig. Zwischen der JS Research GmbH beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über die SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Skeena Resources Limited: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH noch die SRC swiss resource capital AG halten Aktien, Zertifikate, Optionen, Optionsscheine/Warrants, CFDs oder sonstige Derivate des Emittenten; es bestehen für alle drei auch keine direkten oder indirekten Shortpositionen. Abgesehen vom entgeltlichen IR-Vertrag zwischen dem Emittenten und der SRC bestehen keine Market-Making-, Investmentbanking- oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen. Der Emittent ist weder an der JS Research GmbH noch an der SRC mit 5 % oder mehr beteiligt.

Vizsla Silver Corp.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH noch die SRC swiss resource capital AG halten Aktien, Zertifikate, Optionen, Optionsscheine/Warrants, CFDs oder sonstige Derivate des Emittenten; es bestehen für alle drei auch keine direkten oder indirekten Shortpositionen. Abgesehen vom entgeltlichen IR-Vertrag zwischen dem Emittenten und der SRC bestehen keine Market-Making-, Investmentbanking- oder sonstigen wirtschaftlichen Beziehungen. Der Emittent ist weder an der JS Research GmbH noch an der SRC mit 5 % oder mehr beteiligt. Die Angaben zu Positionen gelten zum 7. Oktober 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, technischen Angaben, Finanzberichten und SEC-Unterlagen der Emittenten sowie auf Veröffentlichungen des Silver Institute und von Natural Resources Canada. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Machbarkeitsstudien für Panuco (November 2025) und Eskay Creek (2023) beruhen auf Annahmen zu Metallpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung; die Studie für Eskay Creek berücksichtigt die inzwischen auf 659 Millionen US-Dollar gestiegenen Investitionskosten noch nicht. Es besteht keine Gewähr, dass die Ergebnisse der Studien realisiert werden. Einzelne Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzung.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Entwicklung des Silbermarkts, den Baufortschritt und Produktionsbeginn von Eskay Creek, die Rückkehr auf das Gelände, die Umweltgenehmigung, die Bauentscheidung und den Produktionsbeginn von Panuco sowie Produktions-, Kosten- und Finanzierungsziele beider Unternehmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, die Sicherheitslage im Bundesstaat Sinaloa, Finanzierung und Verwässerung, Bau-, Inbetriebnahme- und Kostenrisiken, Betreiber- und Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Mexiko und Kanada. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt. Diese Anzeige ist weder eine Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung der JS Research GmbH, dieses Beitrags, der Emittenten oder der genannten Wertpapiere durch die BaFin. Soweit die Veröffentlichung als Anlageempfehlung oder sonstige Information im Sinne von Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG einzuordnen ist, dienen die Angaben zu Identität, Quellen, Methodik, Vergütung und Interessenkonflikten der transparenten regulatorischen Einordnung. Weder die British Columbia Securities Commission (BCSC) noch die BaFin, die SEC, eine andere zuständige Behörde oder eine Börse, an der die Aktien der Emittenten gehandelt werden, haben diesen Beitrag gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

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KI-Hinweis

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung…

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