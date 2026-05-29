Kali wird zur geopolitischen Machtfrage: Warum diese Firma genau ins richtige Umfeld passt!

Kalidünger ist längst mehr als ein Agrarthema. Für China, Afrika, Brasilien und die USA rücken sichere Düngemittel-Lieferketten immer stärker in den Fokus! Und dieses Unternehmen passt genau in diese

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 29. Mai 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Kali wird zur geopolitischen Machtfrage: Warum Millennial Potash jetzt genau ins richtige Umfeld passen könnte! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei strategischen Rohstoffen denken viele Anleger zuerst an Gold, Kupfer, Uran, Lithium oder Seltene Erden. Doch ein Rohstoff rückt zunehmend in den Mittelpunkt globaler Sicherheits- und Lieferkettenpolitik: Kali, international als Potash bekannt.

Der Grund ist einfach: Ohne Kali keine moderne, ertragsstarke Landwirtschaft. Fachlich gesprochen liefert Potash Kalium – einen der zentralen Pflanzennährstoffe, der Erträge, Pflanzengesundheit, Wassereffizienz und Widerstandsfähigkeit gegen Stress, Schädlinge und Krankheiten unterstützt. Ohne stabile Düngemittelversorgung wird Ernährungssicherheit schnell zu einer politischen und wirtschaftlichen Kernfrage.

Genau hier setzt die Investmentstory von….

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellenangaben

1. Video/Inhaltsgrundlage: bereitgestellte Video-Zusammenfassung zu Millennial Potash, Kali, China-Verbindung, Gabun, Afrika, Brasilien, USA und geopolitischer Düngemittelversorgung.

2. Millennial Potash – Unternehmenswebsite / Banio-Projekt: https://millennialpotash.com/

3. Millennial Potash – News vom 15.04.2026: Erhöhung der Beteiligung am Banio-Projekt auf 80 %, DFS/ESIA-Zeitplan, möglicher Mining-License-Antrag Anfang 2027: https://millennialpotash.com/news/millennial-completes-milestone-payment-and-increases-ownership-of-its-Banio-potash-project-to-80

4. Millennial Potash – News vom 12.05.2026: Start des Phase-3-Bohrprogramms mit vier Bohrlöchern und rund 4.000 Metern: https://millennialpotash.com/news/millennial-announces-initiation-of-phase-3-drill-program-at-its-Banio-potash-project

5. U.S. International Development Finance Corporation – DFC-Unterstützung für Banio und Einordnung von Kali im Kontext von Ernährungssicherheit: https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-announces-strategic-investment-stabilize-and-expand-food-security-africa

6. USGS Mineral Commodity Summaries 2026 – Potash: Verbrauch 2025 und Prognose bis 2029: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-potash.pdf

7. U.S. Department of the Interior / Federal Register – Final 2025 List of Critical Minerals: Aufnahme von Potash: https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/07/2025-19813/final-2025-list-of-critical-minerals

8. BHP – Potash / Marktkonzentration und Bedeutung von Kalium für die Landwirtschaft: https://www.bhp.com/what-we-do/products/potash

9. BHP – Jansen Stage 1 Potash Project Update vom 20.01.2026: https://www.bhp.com/news/media-centre/releases/2026/01/jansen-update

10. Deutsche Börse – Stammdaten zur Aktie: ISIN CA60041F1018, WKN A3DXEK, Kürzel X0D: https://live.deutsche-boerse.com/aktie/millennial-potash-corp

11. Millennial Potash / Newsfile – Positive PEA vom 23.04.2024: Nachsteuer-NPV10 von 1,07 Mrd. US-Dollar, Nachsteuer-IRR von 32,6 %, Initial-CAPEX von 480 Mio. US-Dollar und OPEX von rund 61 US-Dollar je Tonne gMOP: https://www.newsfilecorp.com/release/206211/Millennial-Potash-Completes-Positive-PEA-with-AfterTax-NPV10-of-1.07B-and-IRR-of-32.6-for-its-Banio-Potash-Project

Abruf-/Prüfstand der Quellen: 27. Mai 2026.

Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com ; hand giving chemical fertilizer to a young baby plant von weerapat1003

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