Junk-Silber oder der Silbersack

Es geht um echtes Silber aus der Zeit früherer Währungen. Dieses Silber steht gerade im allgemeinen Interesse.

Mit Junksilber verbindet man eine kleine Schatztruhe aus der Vergangenheit. Denn wer noch alte D-Mark oder österreichische Schilling besitzt, der könnte auf einem Silberschatz sitzen. So liegen Fünf-Mark-Stücke mit dem Silberadler oder alte Zehn-Mark-Gedenkmünzen in Sachen Edelmetallwert oft weit über dem Nominalwert, den die Bundesbank zahlen würde. Wer also noch deutsche Gedenkmünzen besitzt, sollte sie sich genauer anschauen. Auch die österreichischen Silbermünzen aus der Schillingzeit stehen derzeit im Interesse von Sammlern und Anlegern. Als besonders beliebt gelten die 25- und 50-Schilling-Münzen, geprägt ab den 1950er Jahren, denn der Silberanteil ist hoch, vor allem je älter sie sind. So kommen jetzt Münzen, die verschmäht in einer Schublade ihr Dasein fristeten, zu neuen Ehren.

Diese Entwicklung erfasst nun auch Menschen, die bisher mit Münzen nicht viel anfangen konnten. Neue Münzensammler und Silberfans entstehen. Es ist der hohe Silberpreis, der daran schuld ist. Und eine 100-Schilling-Münze aus Österreich kann beispielsweise 18 Gramm Silber enthalten. Der Silberpreis hat jedenfalls Potenzial. Denn ein jahrelanges Defizit bei einer gleichzeitigen Industrienachfrage sollte die Silberpreise antreiben. Alte Preishöchststände sind im Moment noch entfernt, doch manche Analysten gehen sogar davon aus, dass der Silberpreis explodieren wird. Zur industriellen Nachfrage könnte eine deutlich steigende Nachfrage nach Silber als Wertaufbewahrungsmittel hinzukommen. Auf Silber setzen können Anleger nicht nur mit Münzen oder Barren, sondern auch mit Aktienwerten wie Discovery Silver oder MAG Silver.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – verfügt über das Codero-Projekt in Mexiko. Es besitzt eine Reserve von 302 Millionen Unzen Silber.

Zu den erfolgreichen Silberproduzenten gehört MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der Juanicipio Silbermine in Mexiko. Aktuell liegt ein Übernahmegebot für MAG Silver vor.

