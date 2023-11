jouniq.de: Online-Kreditanbieter pflanzt für jeden abgeschlossenen Kredit einen Baum!

Das Unternehmen jouniq.de bietet seinen Kunden online Kredite in nur 15 Minuten an. Für jeden abgeschlossenen Kredit pflanzt das Unternehmen einen Baum.

Essen, 30. November 2023 – Das in Essen ansässige Unternehmen jouniq.de bietet seinen Kunden online Kredite in nur 15 Minuten an. Für jeden abgeschlossenen Kredit pflanzt das Unternehmen einen Baum. Damit will jouniq.de einen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Biodiversität leisten.

„Wir wollen unseren Kunden einen schnellen und einfachen Zugang zu Krediten bieten“, erklärt Stefan Reisig, Gründer und Inhaber von jouniq.de. „Gleichzeitig ist uns Nachhaltigkeit wichtig. Deshalb pflanzen wir für jeden abgeschlossenen Kredit einen Baum.“

Um einen Kredit bei jouniq.de zu erhalten, müssen die Kunden lediglich einige Angaben zu ihrer Person und ihren finanziellen Verhältnissen machen. Dazu gehören unter anderem Name, Adresse, Geburtsdatum, Beruf, Einkommen und Ausgaben. Nach der Prüfung dieser Angaben wird der Kreditbetrag unmittelbar auf das Konto des Kunden überwiesen.

Die Kredithöhe bei jouniq.de beträgt bis zu 120.000 Euro. Die Laufzeit kann zwischen 12 und 120 Monaten gewählt werden. Der effektive Jahreszins ist außerordentlich günstig.

Das Unternehmen ist bestrebt, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Deshalb pflanzt jouniq.de für jeden abgeschlossenen Kredit einen Baum. Die Bäume werden in Zusammenarbeit mit einer Partner-Organisation gepflanzt.

„Wir wollen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagt Stefan Reisig. „Jeder Baum, den wir pflanzen, bindet CO2 und trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

jouniq.de c/o Stefan Reisig Media

Herr Stefan Reisig

Hohe Warte 40

45147 Essen

Deutschland

fon ..: +49-201-25903612

web ..: https://jouniq.de

email : info@jouniq.de

jouniq.de ist ein innovatives Unternehmen aus Essen, das online Kredite in nur 15 Minuten anbietet. Das Besondere an jouniq.de ist, dass das Unternehmen für jeden abgeschlossenen Kredit einen Baum pflanzt. Damit trägt jouniq.de aktiv zum Klimaschutz und zum Erhalt der Biodiversität bei.

Pressekontakt:

jouniq.de c/o Stefan Reisig Media

Herr Stefan Reisig

Hohe Warte 40

45147 Essen

fon ..: +49-201-25903612

email : info@jouniq.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.