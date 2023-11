Erfolgreiche Unternehmensführung durch Gamification: Mitarbeiter spielerisch motivieren

Das neue Buch „Mitarbeiter spielend motivieren“ revolutioniert die Mitarbeitermotivation. Entdecken Sie, wie Sie mit Gamification Ihr Team begeistern. Mutig. Innovativ. Erfolgreich.

Inhabergeführte Unternehmen stehen heute vor nie dagewesenen Herausforderungen. Diese können sie nur mit hoch motivierten Mitarbeitern bewältigen. Doch wie gelingt es, Mitarbeiter zu echten Unternehmern im Unternehmen zu machen?

Angela Imdahls neues Buch „Mitarbeiter spielend motivieren – Wie Du mit Gamification Dein Team zu Höchstleistungen inspirierst und Führung Spaß macht“ bietet einen praktischen Leitfaden für den Einsatz von Gamification, um inhabergeführte Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.

Anhand aktueller Beispiele aus Industrieunternehmen zeigt Imdahl, wie Firmeninhaber mit Gamification ihre Teams schnell zu Höchstleistungen anspornen können, so dass Gewinne, Kundenzufriedenheit und die Stimmung im Unternehmen nachhaltig steigen und Führung auch in Krisenzeiten Spaß macht.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Mitarbeiter mit Zuckerbrot und Peitsche motiviert wurden. Heute heißt es: „Mitarbeiter spielerisch motivieren“. Am Beispiel von drei Jungunternehmern zeigt Imdahl, wie Gamification die Spielregeln in inhabergeführten Unternehmen so verändert, dass am Ende alle gewinnen.

Was wäre, wenn Mitarbeiter jeden Tag mit einem Lächeln auf den Lippen zur Arbeit kämen? Was, wenn Führung zum Kinderspiel wird, weil alle Mitarbeiter zu Unternehmern im Unternehmen werden? Was wäre, wenn Teams so leidenschaftlich am Erfolg des eigenen Unternehmens interessiert wären wie die Spieler am Roulettetisch in Las Vegas oder die Mannschaft im Finale der Champions League?

Imdahls Buch liefert einen Fahrplan für die Realisierung dieser nur scheinbar utopischen Idee und gibt Unternehmern einen 10-Schritte-Plan für die schnelle Umsetzung an die Hand.

„Gamification ist ein mächtiges Werkzeug, um Mitarbeiter zu motivieren und zu inspirieren, ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, sagt Imdahl. Es verbindet Führung mit Spaß und schafft eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation am Arbeitsplatz.

Mit Imdahls Buch können Inhaber inhabergeführter Unternehmen lernen, wie sie ihr Unternehmen mit Gamification fit für die Zukunft machen. Es ist ein Muss für alle Unternehmer, die den Mut haben, die „Geheimnisse der großen Casinos der Welt“ zu nutzen, um das volle Potenzial ihrer Mitarbeiter zu entfesseln, ihre Teams zu Höchstleistungen zu inspirieren und ihr Unternehmen sicher durch alle Krisen zu steuern.

Angela Imdahl berät als Wirtschaftsphilosophin und Strategieexpertin seit über 25 Jahren inhabergeführte Unternehmen, häufig in Krisensituationen. Neu ist aus ihrer Sicht die Massivität der Herausforderungen: brüchige Lieferketten, steigende Inflationsraten und Zinsen, unsichere Energieversorgung, Existenz- und Kriegsängste, Umsatz- und Gewinneinbrüche.

All das drückt auf die Stimmung in den Unternehmen und verunsichert die Menschen. In der Folge gehen immer mehr Mitarbeiter in die innere Emigration, machen Dienst nach Vorschrift und Unternehmer fragen sich: „Wie können wir diese multiplen Krisen meistern und dabei unsere Produktivität steigern, die Stimmung verbessern und gute Leute halten? Am besten ohne Geld?“

Die Prozessoptimierer in den Unternehmen gehen immer noch den alten Weg von „Zuckerbrot und Peitsche“, von Anweisungen und Anreizen. Die Autorin geht einen anderen Weg.

Sie verbindet drei der erfolgreichsten Managementlehren aller Zeiten – die Engpasskonzentrierte Strategie, die Gemeinwohlökonomie und Gamification – zu einem System. Das Ergebnis ist eine neue Managementlehre, die Unternehmen erfolgreich, krisenfest und enkeltauglich macht.

