IsoEnergy gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Toronto, ON, 25. Juni 2025 – IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ( – www.commodity-tv.com/play/isoenergy-new-drill-targets-at-hurricane-and-further-preparation-for-restart-of-tony-m/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens (die „Aktionäre“) allen Angelegenheiten zugestimmt haben, die der praktisch heute abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) vorgelegt wurden, wie im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 9. Mai 2025 (das „Rundschreiben“), das in Verbindung mit der Versammlung erstellt wurde, dargelegt ist.

Insgesamt 30.745.294 Stammaktien des Unternehmens, was 63,95 % der zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht, waren persönlich oder durch Bevollmächtigte bei der Versammlung vertreten.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der Versammlung lauten wie folgt:

1. Wahl der Direktoren

Jeder der sechs im Rundschreiben aufgeführten Kandidaten wurde für eine Amtszeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl oder Ernennung eines Nachfolgers gewählt. Die Stimmrechtsvollmachten wurden wie folgt ausgewertet:

Name des Nominierten Stimmen % Ja-Stimmen Stimmen GEGEN % Stimmen ABGELEHNT

FÜR

Philip Williams 28.340.428 98,75% 358.434 1.,5%

Richard Patricio 23.008.311 80,17% 5.690.553 19,83%

Leigh Curyer 28.672.931 99,91% 25.932 0,09%

Christopher McFadden 28.217.466 98,32% 481.398 1,68%

Peter Netupsky 28.312.966 98,66% 385.897 1,34%

Mark Raguz 26.196.248 91,28% 2.502.615 8,72%

2. Ernennung des Abschlussprüfers

KPMG LLP wurde als Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu einem vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festzulegenden Honorar wiederbestellt. Die Stimmabgaben wurden wie folgt ausgewertet:

Stimmen FÜR % Ja-Stimmen Stimmen ABGELEHNT % VERWEIGERTE STIMMEN

30.737.426 99,97% 7.868 0,03%

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich mit der weltweit höchstgradig angezeigten Uranmineralressource rühmt. IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy zu einem kurzfristigen Uranproduzenten macht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

info@isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf vorausschauende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ ergriffen werden, „eintreten“ oder „erreicht werden“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich auf die Liegenschaften des Unternehmens beziehen, einschließlich der gestiegenen Nachfrage nach und des Interesses an Kernenergie und Uran, sowie auf andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Annahmen, dass die Ergebnisse von geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet ausfallen; dass die erwartete Mineralisierung von IsoEnergy’s Projekten mit den Erwartungen übereinstimmt und dass die potenziellen Vorteile aus solchen Projekten und jegliche Vorteile aus solchen Projekten; der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Aktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, aber von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen; keine bekannten Mineralreserven; Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen; Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmen; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Unfälle, Witterungseinflüsse und andere Naturphänomene; andere Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; und allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in IsoEnergys jüngstem jährlichen Management’s Discussion and Analysis und Annual Information Form sowie in IsoEnergys anderen Einreichungen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

