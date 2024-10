IsoEnergy gibt den Erwerb von Anfield bekannt und sichert damit eine erweiterte kurzfristige Uranproduktion in den USA sowie die Shootaring Canyon Mill

Toronto, ON – 2. Oktober 2024 – IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“) (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – und Anfield Energy Inc. („Anfield“) (TSX.V: AEC; OTCQB: ANLDF; FRANKFURT: 0AD) freuen sich, bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die „Arrangement-Vereinbarung“) abgeschlossen haben, gemäß der IsoEnergy alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Anfield (die „Anfield-Aktien“) im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (die „Transaktion“) erwerben wird. Anfield besitzt 100 % der Shootaring Canyon Mill (die „Mühle“) im Südosten von Utah, USA, eine von nur drei lizenzierten, genehmigten und gebauten konventionellen Uranmühlen in den Vereinigten Staaten, sowie ein Portfolio an konventionellen Uran- und Vanadiumprojekten in Utah, Colorado, New Mexico und Arizona (Abbildung 1).

Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten die Anfield-Aktionäre 0,031 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie, eine „ISO-Aktie“) für jede Anfield-Aktie (das „Umtauschverhältnis“). Die bestehenden Aktionäre von IsoEnergy und Anfield werden bei Abschluss der Transaktion ca. 83,8 % bzw. 16,2 % der ausstehenden ISO-Aktien auf voll verwässerter Geldbasis besitzen.

Das Umtauschverhältnis impliziert eine Gegenleistung von 0,103 $ pro Anfield-Aktie, basierend auf dem Schlusskurs der ISO-Aktien an allen kanadischen Börsen am 1. Oktober 2024. Auf der Grundlage des volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurses der beiden Unternehmen an allen kanadischen Börsen für den Zeitraum bis zum 1. Oktober 2024 bedeutet das Umtauschverhältnis einen Aufschlag von 32,1 % auf den Kurs der Anfield-Aktie. Der implizite, voll verwässerte, im Geld befindliche Eigenkapitalwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 126,8 Millionen $.

Strategische Überlegungen

– Erwartete Ausweitung der kurzfristigen Uranproduktionskapazität in den USA – Das kombinierte Portfolio (Kombiniertes Portfolio“) aus genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden Minen und Erschließungsprojekten im Westen der USA (Abbildung 1) wird voraussichtlich kurz-, mittel- und langfristig ein beträchtlich höheres Uranproduktionspotenzial bieten.

– Der Besitz der Shootaring Canyon Mill sichert den Zugang zu zwei von nur drei in den USA genehmigten konventionellen Uranmühlen –

o Für die Shootaring Canyon Mill wurde beim Staat Utah ein Antrag auf Wiederinbetriebnahme gestellt, um den Durchsatz von 750 stpd auf 1.000 stpd zu erhöhen und die genehmigte jährliche Produktionskapazität von 1 Million lbs UO auf 3 Millionen lbs UO zu erweitern.

o Bestehende Lohnmahlvereinbarungen mit Energy Fuels in der White Mesa Mill bieten zusätzliche Verarbeitungsflexibilität für die derzeitigen IsoEnergy-Minen.

– Bedeutendes Wachstum der Uranmineralien in den USA – Mit einer Kombination aus aktuellen Mineralressourcen von 17,0 Mio. Pfund gemessenen und angezeigten (+157 %) und 10,6 Mio. Pfund abgeleiteten (+382 %) Weitere Informationen finden Sie im technischen Bericht von Tony M und in der PEA von Velvet-Wood/Slick Rock.

und historischen Mineralressourcen von 152,0 Mio. Pfund gemessenen und angezeigten (+14 %) und 40,4 Mio. Pfund abgeleiteten Bei dieser Schätzung handelt es sich um eine „historische Schätzung“ gemäß der Definition in NI 43-101. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und weder IsoEnergy noch Anfield behandeln die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen. Siehe Anhang für weitere Details.

(+33 %) wird das Proforma-Unternehmen zu den größten in den USA zählen.

– Komplementäres Projektportfolio bietet unmittelbare betriebliche Synergien – Die Vorteile, die sich aus der Nähe des kombinierten Portfolios in Utah und Colorado ergeben, dürften unter anderem geringere Transportkosten, eine höhere betriebliche Flexibilität beim Abbau und bei der Verarbeitung, eine Senkung der Gemeinkosten pro Pfund sowie eine Risikodiversifizierung durch mehrere Produktionsquellen umfassen.

– Ausgerichtet auf das Ziel, einen Multi-Asset-Uranproduzenten in Tier-One-Ländern aufzubauen – Neben dem beeindruckenden kombinierten Portfolio in den USA wird das Proforma-Unternehmen über eine robuste Pipeline von Entwicklungs- und Explorationsprojekten in Tier-One-Uranländern verfügen, einschließlich der weltweit höchstgradigen veröffentlichten indizierten Uranressource im kanadischen Athabasca-Becken.

– Gutes Timing, um von der starken Dynamik in der Nuklearindustrie zu profitieren – Die jüngsten Schlagzeilen in der Branche in Bezug auf die steigende Nachfrage und Unterstützung für die Kernenergie dürften die Nachfrage nach Uran und damit auch die Preise in die Höhe treiben, was mit der erwarteten Produktion und Entwicklung des kombinierten Portfolios zusammenfällt.

Der CEO und Direktor von IsoEnergy, Philip Williams, kommentierte: „IsoEnergy hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit bedeutender Uranproduzent mit mehreren Ressourcen in den besten Uranabbaugebieten der Welt zu werden. Die USA sind für uns ein Schlüsselgebiet, und wir glauben, dass die heutige Übernahme von Anfield sowohl unsere Ressourcenbasis als auch unser kurzfristiges Produktionspotenzial stärkt. Das kombinierte Uranvorkommen wird eines der größten in den USA sein, unterstützt durch eine zu 100 % unternehmenseigene Aufbereitungsanlage, mehrere vollständig genehmigte Minen, die für eine rasche Wiederinbetriebnahme bereit sind, und eine starke Pipeline an längerfristigen Erschließungsprojekten.

Angesichts der weltweiten Verlagerung hin zur Kernenergie sind wir der Ansicht, dass die Aussichten für Uran noch nie so gut waren wie heute, so dass dieser Schritt für IsoEnergy genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Wir loben das Anfield-Team für den Aufbau und das Management dieses beeindruckenden Portfolios über die Jahre hinweg und freuen uns darauf, diese Anlagen in einer Zeit der erwarteten steigenden Nachfrage nach Uran wieder in Produktion zu bringen.

Corey Dias, CEO und Director von Anfield, kommentierte: „Wir sind der Ansicht, dass diese Transaktion eine hervorragende Gelegenheit für die Aktionäre von Anfield darstellt und den Höhepunkt des strategischen Ansatzes unseres Teams bei der Zusammenstellung eines einzigartigen, auf die USA ausgerichteten Portfolios potenzieller kurzfristiger Uranproduktionsanlagen bildet. Diese Transaktion unterstreicht unsere Ansicht, dass Anfield die richtigen Vermögenswerte am richtigen Ort zur richtigen Zeit erworben hat.“

„Über den unmittelbaren Kursaufschlag hinaus erhalten die Aktionäre Zugang zu einer breiten Palette von Uranprojekten, vom hochgradigen und strategisch günstig gelegenen Hurricane-Projekt in Saskatchewan bis hin zu einem großen Bestand an Ressourcen im Frühstadium. Der grundlegendste Vorteil der Transaktion ist das hohe Maß an wirtschaftlichen Synergien, die unserer Meinung nach durch die Zusammenlegung unserer Mühlen- und Bergbauanlagen mit den US-Bergbauanlagen von IsoEnergy entstehen werden, insbesondere mit der Tony-M-Mine im fortgeschrittenen Stadium, die nur 4 Meilen von unserer Shootaring-Canyon-Mühle entfernt liegt. Zu den weiteren Vorteilen für die Anfield-Aktionäre gehören eine höhere Handelsliquidität, eine robuste gemeinsame Bilanz sowie eine umfassende Berichterstattung durch Analysten und institutionelle Eigentümer. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von IsoEnergy zusammenzuarbeiten, um die Transaktion abzuschließen und unsere beiden Plattformen zu integrieren, um den amerikanischen Uranbergbau im Hinblick auf eine saubere, heimische Energiesicherheit neu zu beleben.“

Vorteile für IsoEnergy-Aktionäre

– Sicherung der Shootaring Canyon Mill, einer von nur drei genehmigten konventionellen Uranmühlen in den USA, die an die Tony-M-Mine von IsoEnergy angrenzt

– Diversifizierter Zugang zu Shootaring Canyon und White Mesa Mills zur Steigerung der kurzfristigen Produktionskapazität bei gleichzeitiger Freisetzung erwarteter betrieblicher Synergien

– Stärkt die Position unter den Uranunternehmen in den USA in Bezug auf Produktionskapazitäten, fortschrittliche Bergbauanlagen und Rohstoffexposition

– Potenzielle Neubewertung aufgrund der Verringerung des Risikos der kurzfristigen potenziellen Produktion, der größeren Größe, der Diversifizierung der Anlagen innerhalb der USA und der zusätzlichen Explorationsmöglichkeiten

– Ein kombiniertes Unternehmen, das von Unternehmen und institutionellen Investoren von Anfield unterstützt wird, darunter enCore Energy Corp.

– Schaffung einer größeren Plattform mit größerem Umfang für Fusionen und Übernahmen, Zugang zu Kapital und Liquidität

Vorteile für Anfield-Aktionäre

– Sofortige und attraktive Prämie

– Beteiligung an einem größeren, breiter gefächerten Portfolio hochwertiger Uranexplorations-, Erschließungs- und kurzfristiger Produktionsanlagen in erstklassigen Ländern in den USA, Kanada und Australien

– Einstieg in das Athabasca-Becken, einem führenden Urangebiet, mit der hochgradigen Lagerstätte Hurricane

– Vorteile durch einen beschleunigten Weg zur potenziellen Produktion sowie durch Synergien mit IsoEnergys anderen Urananlagen in Utah

– Ein kombiniertes Unternehmen, das von Unternehmen und institutionellen Anlegern von IsoEnergy, einschließlich NexGen Energy Ltd. und Energy Fuels Inc. sowie Mega Uranium Ltd. und Uran-ETFs unterstützt wird.

– Beteiligung an einer größeren Plattform mit größerem Umfang für Fusionen und Übernahmen

– Größerer Umfang soll besseren Zugang zu Kapital, Handelsliquidität und Research-Abdeckung bieten

Abbildung 1: Kombiniertes Portfolio von IsoEnergy und Anfield mit genehmigten, bereits produzierenden Minen und Erschließungsprojekten im Westen der USA. Jede der Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy und Anfield, mit Ausnahme der Mine Tony M und des Velvet-Wood/Slick Rock-Projekts, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden als „historische Schätzungen“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) betrachtet. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und IsoEnergy und Anfield behandeln die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Siehe Haftungsausschluss für Mineralressourcenschätzungen weiter unten für zusätzliche Details.

Shootaring Canyon Mill und die Uranprojekte Velvet-Wood und Slick Rock

Die Shootaring Canyon Mill liegt etwa 48 Meilen (77 Kilometer) südlich von Hanksville, Utah, und 4 Meilen von der Tony M Mine von IsoEnergy entfernt und ist eine von drei lizenzierten, genehmigten und gebauten konventionellen Uranmühlen in den Vereinigten Staaten. Die 1980 von Plateau Resources errichtete Mühle nahm 1982 den Betrieb auf, wurde jedoch aufgrund des Verfalls des Uranpreises nach etwa sechs Monaten wieder eingestellt. Trotz der relativ kurzen Betriebszeit hat die Mühle in der Vergangenheit 27.825 Pfund U O38 produziert und verkauft. Die Mühle wurde nicht stillgelegt, sondern befindet sich seit der Einstellung des Betriebs in Wartung und Pflege. Die Shootaring Canyon Mill verfügt über eine Lizenz für radioaktive Ausgangsstoffe im Standby-Status, die unter anderem geändert werden muss, damit der Betrieb der Mill wieder aufgenommen werden kann.

Im Mai 2023 schloss Anfield eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ab, die davon ausging, dass die Mineralverarbeitung der Projekte Velvet-Wood und Slick Rock in der Shootaring Canyon Mill stattfinden würde.

Das Velvet-Wood-Projekt ist ein 2.425 Hektar großes Grundstück im Urangebiet Lisbon Valley im San Juan County, Utah, das früher das größte Uranfördergebiet in Utah war. Das Velvet-Wood Uranprojekt besteht aus zwei Gebieten mit Mineralressourcen, die im Folgenden beschrieben werden.

Die frühere Produktion aus den Untertageminen im Velvet-Gebiet in den Jahren 1979 bis 1984 lieferte beachtliche Ergebnisse und förderte etwa 4 Mio. Pfund U O38 und 5 Mio. Pfund V O25 aus dem Abbau von etwa 400.000 Tonnen Erz mit Gehalten von 0,46 % U O38 und 0,64 % V O25 . Die Velvet-Mine verfügt über eine unterirdische Infrastruktur, einschließlich eines 3.500 Fuß langen, 12 x 9 großen Gefälles zur Uranlagerstätte. Zusammen mit der Mine Tony M ist das Velvet-Wood-Projekt das am weitesten fortgeschrittene Uranprojekt im kombinierten Portfolio und es wird angenommen, dass es einen potenziellen kurzfristigen Weg zur Uran- und Vanadiumproduktion darstellt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Uranmineralressourcen von Velvet-Wood und Slick Rock mit Wirkung vom 30. April 2023

eU O38 Ressourcen V O25 Ressourcen

Kategorie Tonnen Klasse Enthalten Tonnen Klasse Enthalten

(000 M) (%) (Mlbs) (000 M) (%) (Mlbs)

M&I 811,000 0.29% 4,627,000 – – –

Abgeleitet 1,836,000 0.24% 8,410,000 2,647,000 1.03 54,399,000

1. Siehe Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Velvet-Wood/Slick Rock mit dem Titel „The Shootaring Canyon Mill and Velvet-Wood And Slick Rock Uranium Projects, Preliminary Economic Assessment, National Instrument 43-101“ vom 6. Mai 2023, verfasst von Douglas L. Beahm, P.E., P.G. Principal Engineer, Harold H. Hutson, P.E., P.G. und Carl D. Warren, P.E., P.G. von BRS Inc. Terence P. (Terry) McNulty, P.E., D. Sc, von T.P. McNulty and Associates Inc.

2. Berichtet in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards on Mineral Resources & Reserves (2014).

3. Der GT-Grenzwert variiert je nach Fundort von 0,25-0,40 für eU3O8 und 0,25-0,50 für V2O5

4. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Mineralressourcenschätzungen wurden jedoch unter Berücksichtigung von Gehalts- und GT-Cutoffs sowie der Nähe der Mineralisierung zu bestehenden und geplanten Bergbaukonzepten auf vernünftige Aussichten für einen zukünftigen wirtschaftlichen Abbau angewendet. Daher wurden wirtschaftliche Überlegungen angestellt, indem Gebiete, die unterhalb dieser Grenzwerte liegen oder eine isolierte Mineralisierung aufweisen und somit die Kosten eines konventionellen Abbaus unter den derzeitigen und vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen nicht tragen würden, ausgesondert wurden.

5. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Probleme wesentlich beeinflusst werden, obwohl Anfield sich dieser Probleme bewusst ist.

6. V O25 Mineralressourcen wurden in erster Linie auf der Grundlage von dokumentierten Vanadium-Uran-Produktionsverhältnissen geschätzt und werden daher als abgeleitete Mineralressourcen betrachtet.

Das Grundstück Slick Rock ist ein konventionelles Uran- und Vanadiumprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich im San Miguel County, Colorado, befindet. Das Projekt besteht aus 315 aneinander grenzenden Mineralien-Claims und erstreckt sich über etwa 5.333 Acres. Die frühere Produktion kam aus dem oberen oder drittklassigen Sandstein des Salt Wash-Bestandteils der Morrison-Formation. Dies ist das Ziel für die Uran-/Vanadiummineralisierung im Projektgebiet Slick Rock von Anfield.

Empfehlungen des Verwaltungsrats

Das Arrangement Agreement wurde in den Vorstandssitzungen von IsoEnergy und Anfield jeweils einstimmig genehmigt, im Falle von Anfield unter anderem nach Erhalt der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses unabhängiger Direktoren von Anfield. Evans & Evans, Inc. hat dem Sonderausschuss von Anfield eine Stellungnahme vorgelegt, und Haywood Securities Inc. hat dem Vorstand von Anfield eine Stellungnahme vorgelegt, die besagt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme die Gegenleistung, die die Aktionäre von Anfield im Rahmen der Transaktion erhalten werden, aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Anfield fair ist, vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme dargelegten Einschränkungen, Qualifikationen und Annahmen. Das Board of Directors von Anfield empfiehlt den Anfield-Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen. Canaccord Genuity Corp. hat dem Board of Directors von IsoEnergy eine Stellungnahme vorgelegt, die besagt, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme die an die Anfield-Aktionäre im Rahmen der Transaktion zu zahlende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für IsoEnergy fair ist, vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme dargelegten Einschränkungen, Qualifikationen und Annahmen. Das Board of Directors von IsoEnergy empfiehlt den IsoEnergy-Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen.

Wesentliche Bedingungen für den Vollzug der Transaktion

Die Transaktion wird durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt, der die Zustimmung von (i) mindestens 662/3 % der von den Anfield-Aktionären abgegebenen Stimmen, (ii) falls erforderlich, einer einfachen Mehrheit der von den Anfield-Aktionären abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme bestimmter verbundener Parteien gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf einer außerordentlichen Versammlung der Anfield-Aktionäre zur Prüfung der Transaktion (die „Anfield-Versammlung“) abstimmen; und (iii) eine einfache Mehrheit der Stimmen der IsoEnergy-Aktionäre, die persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf einer außerordentlichen Versammlung der IsoEnergy-Aktionäre zur Prüfung der Transaktion (die „IsoEnergy-Versammlung“) oder durch schriftlichen Beschluss abstimmen. Die Anfield-Versammlung und die IsoEnergy-Versammlung, falls zutreffend, werden voraussichtlich im November 2024 stattfinden. Ein Informationsrundschreiben zur Transaktion wird bei den Aufsichtsbehörden eingereicht und an die Aktionäre von Anfield und gegebenenfalls an die Aktionäre von IsoEnergy gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen versandt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet, sofern die Bedingungen des Arrangement Agreements erfüllt werden.

Die Direktoren und leitenden Angestellten von Anfield und IsoEnergy sowie bestimmte Hauptaktionäre, darunter enCore Energy Corp., NexGen Energy Ltd. und Mega Uranium Ltd., die zusammen etwa 21,16 % der ausstehenden Anfield-Aktien und etwa 36,14 % der ausstehenden ISO-Aktien (auf unverwässerter Basis) repräsentieren, haben Stimmrechtsvereinbarungen abgeschlossen und sich unter anderem bereit erklärt, mit ihren Anfield-Aktien bzw. ISO-Aktien für die Transaktion zu stimmen.

Zusätzlich zu den Genehmigungen der Aktionäre und des Gerichts unterliegt der Abschluss der Transaktion den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Toronto Stock Exchange (TSX“) und der TSX Venture Exchange (TSXV“), sowie der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.

Das Arrangement Agreement sieht übliche Schutzbestimmungen vor, darunter Abwerbeverbote für Anfield, „fiduciary out“-Bestimmungen zugunsten von Anfield und „right-to-match superior proposals“-Bestimmungen zugunsten von IsoEnergy. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung vor, dass IsoEnergy unter bestimmten Umständen Anspruch auf eine Abfindungszahlung in Höhe von 5.000.000 $ hat. Sowohl IsoEnergy als auch Anfield haben im Arrangement Agreement die üblichen Zusicherungen und Gewährleistungen sowie Verpflichtungen abgegeben, einschließlich Verpflichtungen hinsichtlich der Führung ihrer jeweiligen Geschäfte vor dem Abschluss der Transaktion.

Nach Abschluss der Transaktion werden die ISO-Aktien weiterhin an der TSXX gehandelt und die Anfield-Aktien werden von der TSXV genommen. Derzeit befinden sich ca. 178,8 Millionen ISO-Aktien auf nicht verwässerter Basis und ca. 206,2 Millionen ISO-Aktien auf vollständig verwässerter Basis im Umlauf. Nach Abschluss der Transaktion (unter der Annahme, dass keine weiteren ISO-Aktien oder Anfield-Aktien emittiert werden) werden auf nicht verwässerter Basis etwa 210,3 Millionen ISO-Aktien und auf voll verwässerter Basis etwa 251,5 Millionen ISO-Aktien im Umlauf sein.

IsoEnergy und Anfield werden in Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen Berichte über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion sowie Kopien des Arrangement Agreement und der Stimmbindungsvereinbarungen einreichen, die auf den jeweiligen SEDAR+-Profilen von IsoEnergy und Anfield unter www.sedarplus.ca verfügbar sein werden.

Überbrückungsdarlehen

Darüber hinaus hat IsoEnergy in Verbindung mit der Transaktion Anfield ein Überbrückungsdarlehen in Form eines Schuldscheins in Höhe von ca. 6,0 Mio. US$ (das „Überbrückungsdarlehen“) mit einem Zinssatz von 15 % pro Jahr und einer Laufzeit bis zum 1. April 2025 zur Verfügung gestellt, um das Betriebskapital und andere Verpflichtungen von Anfield bis zum Abschluss der Transaktion zu erfüllen. IsoEnergy hat sich auch bereit erklärt, eine Entschädigung in Höhe von bis zu 3 Millionen US-Dollar (die „Entschädigung“) in Bezug auf bestimmte Eigentumsverpflichtungen von Anfield zu leisten. Das Überbrückungsdarlehen und die Entschädigung sind durch ein Sicherungsrecht an allen bestehenden und neu erworbenen Vermögenswerten, Eigentum und Unternehmen von Anfield gesichert und werden von bestimmten Tochtergesellschaften von Anfield garantiert. Das Überbrückungsdarlehen, die Entschädigung und die damit verbundenen Sicherheiten sind gegenüber bestimmten vorrangigen Schulden von Anfield nachrangig. Das Überbrückungsdarlehen ist unter anderem dann sofort rückzahlbar, wenn die Vereinbarung über das Arrangement entweder von IsoEnergy oder von Anfield aus irgendeinem Grund gekündigt wird.

Beraterinnen und Berater

Canaccord Genuity Corp. fungiert als Finanzberater für IsoEnergy und hat dem Vorstand von IsoEnergy eine Fairness Opinion vorgelegt. Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als Rechtsberater von IsoEnergy.

Haywood Securities Inc. fungiert als Finanzberater für Anfield und hat dem Vorstand von Anfield eine Fairness Opinion vorgelegt. DuMoulin Black LLP fungiert als Rechtsberater für Anfield. Evans & Evans, Inc. hat für den Sonderausschuss von Anfield eine Fairness-Stellungnahme abgegeben.

Telefonkonferenz / Webinar Details

IsoEnergy wird heute um 12:00 Uhr Eastern Standard Time („EST“) / 9:00 Uhr Pacific Standard Time („PST“) eine Telefonkonferenz / ein Webinar veranstalten, um die Transaktion zu besprechen. Den Teilnehmern wird empfohlen, sich fünf Minuten vor der geplanten Startzeit der Telefonkonferenz einzuwählen. Eine Präsentation wird vor der Telefonkonferenz / dem Webinar sowohl auf der Website von IsoEnergy als auch auf der von Anfield zur Verfügung gestellt.

Webinar-Details

Vortragende: IsoEnergy CEO und Direktor, Philip Williams und COO, Marty Tunney

Datum / Uhrzeit: 2. Oktober 2024 um 12:00 p.m. EST / 9:00 a.m. PST.

Webinar-Zugang: Die Teilnehmer können am Webinar teilnehmen, indem sie sich über den unten stehenden Link anmelden.

event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qtgShXYz

Telefonischer Zugang: Bitte wählen Sie eine der folgenden Nummern.

Kanada/US gebührenfrei

1-844-763-8274

International

1-412-717-9224

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf den Websites beider Unternehmen verfügbar sein.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über IsoEnergy wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von IsoEnergy, der eine qualifizierte Person“ (gemäß NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über Anfield wurden von Douglas L. Beahm, P.E., P.G., dem Chief Operating Officer von Anfield, erstellt, der eine qualifizierte Person“ (gemäß NI 43-101) ist.

Über IsoEnergy

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich mit der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmt.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Über Anfield

Anfield ist ein Uran- und Vanadiumentwicklungs- und -produktionsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein erstklassiger Anbieter von energiebezogenen Brennstoffen zu werden, indem es durch nachhaltiges, effizientes Wachstum seiner Anlagen Werte schafft. Anfield ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX-Venture Exchange (AEC-V), am OTCQB Marketplace (ANLDF) und an der Frankfurter Börse (0AD) gelistet ist.

Weitere Informationen & Investor Relations-Anfragen

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

CEO und Direktor

E-Mail: info@isoenergy.ca

Telefon: 1-833-572-2333

Website: www.isoenergy.ca

Anfield Energy Inc.

Corey Dias

CEO und Direktor

E-Mail: contact@anfieldenergy.com

Telefon: 780-920-5044

Website: anfieldenergy.com/

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert, und alle Wertpapiere, die im Rahmen des Arrangements ausgegeben werden sollen, werden voraussichtlich im Vertrauen auf die verfügbaren Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und den geltenden Ausnahmen der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ ergriffen werden, „eintreten“ oder „erreicht werden“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Transaktion beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Vollzug und den Zeitplan der Transaktion, den Erhalt und den Zeitpunkt der Zustimmung der Aktionäre von Anfield zu der Transaktion, den Erhalt und den Zeitpunkt der Zustimmung der Aktionäre von IsoEnergy zu der Transaktion; die erwarteten Vorteile der Transaktion für die Parteien und ihre jeweiligen Aktionäre; der erwartete Erhalt von gerichtlichen, behördlichen und anderen Zustimmungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion; die erwartete Beteiligung der IsoEnergy-Aktionäre und der Anfield-Aktionäre an dem kombinierten Unternehmen; die erwartete Produktionskapazität des kombinierten Unternehmens; die erwarteten strategischen und Wachstumsmöglichkeiten für das kombinierte Unternehmen; die erfolgreiche Integration der Geschäfte von IsoEnergy und Anfield; die Aussichten der jeweiligen Projekte der beiden Unternehmen, einschließlich der Schätzungen der Mineralressourcen und der Mineralisierung der einzelnen Projekte; das Potenzial, der Erfolg und der voraussichtliche Zeitpunkt des Beginns der künftigen kommerziellen Produktion auf den Grundstücken der Unternehmen, einschließlich der Erwartungen in Bezug auf Genehmigungen, Erschließungen oder andere Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte zu erschließen oder in Produktion zu bringen; die steigende Nachfrage nach Kernenergie und Uran und die erwarteten Auswirkungen auf den Uranpreis; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen erwarten oder voraussehen, die in der Zukunft eintreten werden oder können.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die aber naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy und Anfield die Transaktion in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen der relevanten Vereinbarungen und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen werden, dass die Parteien die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte und der Börsen erhalten und die anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllen werden, dass die Einschätzung des Managements hinsichtlich der Auswirkungen eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion korrekt ist und dass die erwarteten Vorteile der Transaktion realisiert werden; die voraussichtliche Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy und Anfield, die den Erwartungen entspricht, sowie die potenziellen Vorteile aus diesen Projekten und etwaige Gewinne aus diesen Projekten; der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; und dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten des kombinierten Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl sowohl IsoEnergy als auch Anfield versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von IsoEnergy und Anfield in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy und Anfield als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit von IsoEnergy und Anfield, die Transaktion abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder auf sie zu verzichten; das Versäumnis, die Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte oder der Börsen im Zusammenhang mit der Transaktion zu erhalten; die Unfähigkeit des kombinierten Unternehmens, die aus der Transaktion erwarteten Vorteile zu realisieren, und der Zeitplan für die Realisierung dieser Vorteile; die Unfähigkeit der konsolidierten Einheit, die aus dem Arrangement erwarteten Vorteile zu realisieren, und der Zeitplan für die Realisierung dieser Vorteile, einschließlich der hierin beschriebenen Explorations- und Bohrziele; unvorhergesehene Änderungen des Marktpreises für ISO-Aktien und/oder Anfield-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von IsoEnergy und/oder Anfield und der dazu verfügbaren strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und Aussichten für das Geschäft von Anfield; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Bedingungen auf dem Aktienmarkt; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die jeweilige Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren in den jüngsten jährlichen Managementdiskussionen und -analysen von IsoEnergy und Anfield bzw. in den jährlichen Informationsformularen und den anderen Einreichungen von IsoEnergy und Anfield bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die auf den Profilen der jeweiligen Unternehmen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy und Anfield verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Haftungsausschluss für Mineralressourcen-Schätzungen

Jede der Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy und Anfield, mit Ausnahme des Projekts Larocque East, der Mine Tony M und des Projekts Velvet-Wood/Slick Rock, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, gelten als „historische Schätzungen“ gemäß NI 43-101. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und IsoEnergy und Anfield behandeln die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Weitere Informationen zur Mine Tony M von IsoEnergy, einschließlich der Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Tony M Mine, Utah, USA – Report for NI 43-101“ vom 9. September 2022, der von SLR Consulting (Canada) Ltd. erstellt wurde und unter dem Profil von IsoEnergy auf www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die „qualifizierte Person“ für diesen technischen Bericht ist Mark B. Mathisen, C.P.G., Principal Geologist, SLR Consulting International Corp. Herr Mathisen ist eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101.

Weitere Informationen zu Anfields Projekten Velvet-Wood und Slick Rock sowie zur Shootaring Canyon Mill, einschließlich der Mineralressourcenschätzungen, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „The Shootaring Canyon Mill and Velvet-Wood and Slick Rock Uranium Projects, Preliminary Economic Assessment, National Instrument 43-101“ vom 6. Mai 2023 (die „Velvet-Wood/Slick Rock PEA“), der auf Anfields Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Der technische Bericht wurde von Douglas L. Beahm, P.E., P.G., Harold H. Hutson, P.E., P.G., Carl D. Warren, P.E., P.G. und Terrence (Terry) McNulty, P.E., D. Sc. T.P. erstellt, von denen jeder eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 ist.

Haftungsausschluss für historische Mineralressourcenschätzungen

Daneros-Mine: Berichtet von Energy Fuels Inc. in einem technischen Bericht mit dem Titel „Updated Report on the Daneros Mine Project, San Juan County, Utah, U.S.A.“, erstellt von Douglas C. Peters, C. P. G., von Peters Geosciences, vom 2. März 2018.

Sage Plain Projekt: Von Energy Fuels Inc. in einem technischen Bericht mit dem Titel „Updated Technical Report on Sage Plain Project (Including the Calliham Mine)“ (Aktualisierter technischer Bericht über das Projekt Sage Plain (einschließlich der Mine Calliham)), erstellt von Douglas C. Peters, CPG von Peters Geosciences, vom 18. März 2015, berichtet.

Coles Hill: berichtet von Virginia Uranium Holdings Inc. In einem technischen Bericht mit dem Titel „NI43-101 preliminary economic assessment update (revised)“, erstellt von John I Kyle von Lyntek Incorporated, vom 19. August 2013.

In jedem Fall wird die historische Schätzung unter Verwendung der Kategorien von Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß den Definitionsstandards des kanadischen Instituts CIM für Mineralreserven und Mineralreserven zu jener Zeit gemeldet, und diese „historischen Schätzungen“ werden von IsoEnergy nicht als aktuell angesehen. In jedem Fall wird die Zuverlässigkeit der historischen Schätzung als angemessen betrachtet, aber eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und IsoEnergy behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Die historischen Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Grundstücke, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Für die Mine Daneros wurde die historische Schätzung von Energy Fuels anhand eines Drahtgittermodells der mineralisierten Zone erstellt, das auf einem Cutoff-Gehalt von 0,05 % eu3o8 und einer Mindestmächtigkeit von 1 Fuß basiert. Um die historische Schätzung von Daneros als aktuelle Mineralressource zu verifizieren, müssten Oberflächenbohrungen durchgeführt werden, um die Ressourcen und die Verbindungen zwischen den Ressourcen zu bestätigen.

Für das Projekt Sage Plain wurde die historische Schätzung, wie im oben erwähnten technischen Bericht angegeben, von Peters Geosciences unter Anwendung einer modifizierten Polygonalmethode erstellt. Um die historische Schätzung von Sage Plain als aktuelle Mineralressource zu verifizieren, müsste ein Explorationsprogramm durchgeführt werden, einschließlich des Twinnings von historischen Bohrlöchern.

Für das Projekt Coles Hill, wie in der oben erwähnten überarbeiteten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung angegeben, wurde die historische Schätzung von John I. Kyle von Lyntek Incorporated erstellt. Um die historische Ressourcenschätzung für das Projekt Coles Hill als aktuelle Mineralressourcenschätzung zu verifizieren, müsste eine Auswahl bestimmter Bohrlöcher getwinnt und eine Aktualisierung der Abbau- und Verarbeitungskosten sowie bestimmter Kostenschätzungen vorgenommen werden.

Marquez-Juan Tafoya: berichtet von enCore Energy Corporation in einem technischen Bericht mit dem Titel „Marquez-Juan Tafoya Uranium Project, 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment“ vom 9. Juni 2021, erstellt von Douglas L. Beahm, P.E., P.G. und Terrence (Terry) McNulty, P.E., D. Sc. T.P.

Frank M: berichtet von Uranium One Americas in einem technischen Bericht mit dem Titel „Findlay Tank SE Breccia Pipe Uranium Project, Mohave County, Arizona, USA, 43-101 Mineral Resource Report“ vom 2. Oktober 2008, erstellt von Douglas L. Beahm, P.E., P.G. von BRS Inc.

West Slope: berichtet von Anfield Energy Inc. in einem technischen Bericht mit dem Titel „US DOE Uran/Vanadium Leases JD-6, JD-7, JD-8, and JD-9, Montrose County, Colorado, USA, Mineral Resource Technical Report, National Instrument 43-101“ vom 10. April 2022, erstellt von Douglas L. Beahm, P.E., P.G., und Joshua Stewart, PE. P.G. von BRS Inc.

Findlay Tank: berichtet von Uranium One Americas in einem technischen Bericht mit dem Titel „Frank M Uranium Project, 43-101 Mineral Resource Report, Garfield County, Utah USA“ vom 10. Juni 2008, erstellt von Douglas L. Beahm, P.E., P.G. und Andrew C. Anderson, P.E., P.G., von BRS Inc.

Artillery Peak/Date Creek: berichtet von Anfield Energy Inc. in einem technischen Bericht mit dem Titel Artillery Peak Exploration Project, Mohave County, Arizona, 43-101 Technical Report“ vom 12. Oktober 2010, erstellt von Dr. Karen Wenrich.

