Inturai Ventures meldet Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung

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– Das Unternehmen hat die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und 6.273.331 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 940.999,65 $ erzielt.

– Das Unternehmen geht davon aus, den Rest der Platzierung in einer oder mehreren Tranchen in den kommenden Wochen abzuschließen.

Vancouver, BC, 28. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI) (OTC: URAIF) (FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 8.500.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.275.000 $ (die Platzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche der Platzierung hat das Unternehmen 6.273.331 Einheiten ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 940.999,65 $ erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach der Ausgabe. Der Verfall der Warrants kann vorgezogen werden, wenn der Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange oder an einem anderen Markt, an dem die Aktien gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt gehandelt werden, zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Ausgabedatum an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,35 $ oder darüber liegt. In diesem Fall können die Inhaber der Warrants nach Wahl des Unternehmens entsprechend benachrichtigt werden, und das Unternehmen wird eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der bekannt gegeben wird, dass die Warrants dreißig (30) Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen. Die Warrants können vom Inhaber der Warrants innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen zwischen dem Datum der Pressemitteilung, in der das vorgezogene Verfalldatum bekannt gegeben wird, und dem Verfall der Warrants ausgeübt werden.

Das Unternehmen geht davon aus, den Rest der Platzierung in einer oder mehreren Tranchen in den kommenden Wochen abzuschließen. Das Unternehmen erwartet, den Erlös aus der Platzierung für Forschung und Entwicklung, Geschäftsentwicklung und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Die im Rahmen der ersten Tranche ausgegebenen Einheiten wurden gemäß der Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten gemäß Part 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (die Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten) in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec sowie in anderen berechtigten Rechtsordnungen, einschließlich der USA, zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten angebotenen Einheiten sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche der Platzierung zahlte das Unternehmen 9.900 $ und gab 66.000 Vermittler-Warrants (jeweils ein Vermittler-Warrant) an bestimmte unabhängige Parteien (jeweils ein Vermittler) aus, die dabei halfen, Zeichner für die Platzierung zu gewinnen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 28. August 2028 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $. Alle an Vermittler ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange bis zum 29. Dezember 2026 Weiterverkaufsbeschränkungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Zulassung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten vorliegt.

Das mit der Platzierung verbundene abgeänderte und neu formulierte Platzierungsdokument (das Platzierungsdokument) kann unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.inturai.com eingesehen werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung das abgeänderte Platzierungsdokument zu lesen.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Im Namen des Board of Directors

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die beabsichtigte Verwendung des Erlöses aus der Platzierung und des erwarteten Abschlusses des Rests der Platzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte; und Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen durch das Board oder die Aufsichtsbehörden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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