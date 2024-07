Interra Copper gibt positive geophysikalische Ergebnisse aus dem Kupferprojekt Rip bekannt

31. Juli 2024, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Interra oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner kürzlich abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen auf dem Kupferprojekt Rip (das Projekt oder Rip) in der Region Stikine in British Columbia bekannt zu geben. Das Projekt Rip liegt etwa 33 km nordöstlich der ehemals produzierenden Kupfer-Molybdän-Mine Huckleberry (Cu-Mo) von Imperial Metals und der fortgeschrittenen Projekte Ox/Seal/Berg von Surge Copper. Imperial Metals Corporation exploriert Huckleberry und die umliegenden Claims nach weiteren Cu-Mo-Ressourcen.

Kürzlich abgeschlossene geophysikalische Untersuchungen bei Rip, luftgestützte Magnetik und 3D-IP, die von Precision Geosurveys bzw. Dias Geophysical durchgeführt wurden, deuten auf das Potenzial für zwei porphyrische Cu-Mo-Mineralisierungszentren hin (Abb. 1). Das nördlichste Zentrum deckt sich mit einer porphyrischen Cu-Mo-Mineralisierung, die an der Oberfläche zu Tage tritt, und ein übereinstimmendes Magnetik-/Widerstandshoch umfasst, das von einem großen, doughnut-förmigen Aufladbarkeitshoch (> 35 mV/V) mit einem Durchmesser von etwa 1 km umgeben ist. Ein zweites potenzielles Porphyr-Cu-Mo-Zentrum befindet sich etwa 1,1 km weiter südlich und umfasst ein ähnliches Magnetik-Hoch, das von einem doughnut-förmigen Aufladbarkeitshoch (> 35 mV/V) umgeben ist. Dieses südliche potenzielle Porphyrzentrum ist vollständig von Deckschichten mit einem Durchmesser von etwa 850 Metern bedeckt.

CEO Brian Thurston kommentierte: Mit diesen neuen geophysikalischen Daten haben wir zwei klassische porphyrische Kupfer-Gold-Lagerstättentypen als Bullseye-Ziele identifiziert. In gut etablierten Porphyr-Bezirken wie diesem ist es ungewöhnlich, dass es nicht überprüfte klassische Porphyr-Ziele gibt, aber bei Rip ist eines der Ziele noch nie mittels Diamantbohrungen überprüft worden, und das andere Ziel wurde nur mit einer einzigen Diamantkernbohrung überprüft, die vom Zentrum des Bullseye weg gerichtet war, aber dennoch auf eine ermutigende Mineralisierung traf. Angesichts dieser neuen Daten sind wir von dem nicht überprüften Potenzial dieses Konzessionsgebietes begeistert und freuen uns darauf, mit einer durchaus gerechtfertigten Bohrkampagne zu beginnen.

Das Projekt Rip wird als ein nur in geringem Umfang erkundetes porphyrisches Cu-Mo-System interpretiert, das überwiegend von Deckschichten bedeckt ist. Ein kleines Aufschlussgebiet innerhalb des nördlich interpretierten porphyrischen Cu-Mo-Mineralisierungszentrums enthält unterschiedlich alterierte porphyrische Intrusionen, die stark hornfelsige vulkano-sedimentäre Gesteine der Hazelton-Gruppe durchschneiden. Sowohl die porphyrischen Intrusionen als auch das Hornfels-Nebengestein beherbergen porphyrartige Stockwerke, einschließlich Magnetit-Chalkopyrit- und Quarz-Chalkopyrit-Molybdänit-Gänge. Historische Explorationsarbeiten, die auf eine große IP-Anomalie auf dem Projekt abzielten, umfassten flache Schlagbohrungen in diese Aufladbarkeits-Anomalie durch Kennco und durchteuften eine porphyrische kupferartige Alteration und eine anomale Cu-Mo-Mineralisierung über ein breites Gebiet. Eine einzelne Diamantkernbohrung wurde etwa 200 m nördlich des Entdeckungsaufschlusses niedergebracht und durchteufte anomale Cu-Gehalte (0,07 %) und Mo-Gehalte (0,005 %) über 74 m in stark verquarztem-serizitisiertem-pyritisiertem Vulkangestein, das von späten Feldspat-Porphyr-Gängen und mineralisierten Quarz-Diorit-Gängen durchzogen wird; die unteren 64 m bestehen aus einer an Intrusionsklasten reichen polymiktischen Brekzie, die von vielen Pyrit-, Gips- und Quarzgängen mit stellenweise sekundärem Biotit durchzogen ist. In den Bohrungen überwiegen Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration, intermediäre tonige und propylitische Alteration, was darauf hindeutet, dass die Kennco-Bohrungen nur die oberen Niveaus eines flachgründig erodierten porphyrischen Cu-Mo-Systems überprüften.

Ende 2023 gab das Unternehmen seine Optionsvereinbarung mit ArcWest Exploration Inc. (ArcWest) zum Erwerb einer 80%igen Beteiligung am Cu-Mo Projekt Rip bekannt. Interra kann die erste Stufe seiner Beteiligung an dem Projekt erwerben, indem es gestaffelte Explorationsarbeiten in Höhe von insgesamt 2,0 Millionen CAD durchführt und eine direkte Zahlung von 100.000 CAD sowie jährliche Anteilszahlungen über 4 Jahre bis Ende 2027 leistet. Interra ist derzeit vollständig finanziert und geht davon aus, dass es seine Earn-in-Verpflichtungen für 2024 und 2025 in Höhe von 300.000 CAD bzw. 500.000 CAD übertreffen wird. Nach dem kürzlichen Abschluss der geophysikalischen Untersuchungen, die zur Definition von Bohrzielen beigetragen haben, konzentriert sich das Unternehmen jetzt auf die erste Phase seines Bohrprogramms, das etwa 2000 Bohrmeter umfassen wird. Die Bohrungen werden voraussichtlich im September 2024 beginnen und sollen die beiden sehr aussichtsreichen geophysikalischen Ziele überprüfen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76404/InterraCopper_310724_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Ergebnisse der Aufladbarkeit und der Magnetik-Vermessung auf RIP

Brian G. Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Interra Copper Corp.

Interra Copper Corp. konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder-Values durch die Exploration und Erschließung seiner beiden Kupfer-Explorationsprojekte in British Columbia, Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.

Das Projekt Thane, das sich im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia befindet, erstreckt sich über 20.658 Hektar mit 6 identifizierten vorrangigen Zielen, die eine signifikante Kupfer- und Edelmetallmineralisierung aufweisen. Das Unternehmen hat eine Earn-In-Option von bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung für das Projekt Rip, das im Stikine-Terrane in einem produktiven Gürtel der späten Kreidezeit (Bulkley-Plutonitabfolge) liegt, der für Kupfer-Molybdän-Lagerstätten bekannt ist.

Interra Coppers Führungsteam besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Interra Copper hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen wir tätig sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol IMCX notiert. Für weitere Informationen über Interra Copper besuchen Sie bitte unsere Website unter www.interracoppercorp.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich insbesondere auf die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

