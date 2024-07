Treatment.com AI kündigt AI Pharmacy Assistant an

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 31. Juli 2024 – Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das die Patientenversorgung mit KI-gesteuerten klinischen Erkenntnissen umgestaltet, eine neue Lösung anzukündigen: den AI Pharmacy Assistant, der darauf ausgelegt ist, Apotheker zu unterstützen. Apotheker spielen eine zunehmende Rolle bei der Bereitstellung von klinischen Entscheidungshilfen, angesichts der steigenden Zahl von Menschen ohne Hausarzt und/oder der Zeit, die benötigt wird, um Termine zu vereinbaren.

Als ein Beispiel kündigte die Regierung von Ontario kürzlich an, dass Apotheken seit dem letzten Jahr über eine Million Bewertungen für häufige Beschwerden durchgeführt haben. Dies ist repräsentativ für ähnliche Trends, die in ganz Kanada, dem Vereinigten Königreich und in sich entwickelnder Gesetzgebung in den USA zu sehen sind, die alle dazu führen werden, die Rolle der Apotheker innerhalb des Gesundheitsversorgungskontinuums zu erweitern. Weltweit werden Apotheker eine bedeutende Rolle bei der Behebung des Mangels an Gesundheitsfachkräften, der zeitnahen Unterstützung von Patienten und der Minderung der finanziellen Belastungen spielen, die in den heutigen Gesundheitssystemen vorherrschen.

Für viele Menschen, insbesondere in unterversorgten Gemeinden, ist der Apotheker oft der einzige Gesundheitsfachmann, den die Menschen sehen. Daher hat das Bereitstellen dieser Werkzeuge und das Stärken des Vertrauens der Apotheker, ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten, eine positive Auswirkung für sie und das Wohlbefinden ihrer Gemeinschaften.

Treatment arbeitet mit Apothekern zusammen und freut sich darauf, seine neue Lösung, den AI Pharmacy Assistant für Apotheker, anzukündigen, die voraussichtlich Ende 2024 eingeführt wird. Die Lösung basiert auf Treatments AI-betriebener proprietärer Globaler Bibliothek der Medizin (GLM), der umfassendsten und integriertesten Online-Medizinbibliothek. Die GLM wurde mit Hunderten von qualifizierten Klinikern weltweit erstellt, um die höchstqualifizierten klinischen Informationen und Unterstützung für alle Gesundheitsfachkräfte zu gewährleisten.

Der AI Pharmacy Assistant wird entweder über ein mobiles Gerät des Patienten oder über ein Tablet-Kiosk in der Apotheke zugänglich sein. Er wird Apotheker in vielerlei Hinsicht unterstützen:

– Reduzierung der Zeit für die Aufnahme von Patientenanamnesen und Symptomen mithilfe der GLM von Treatment

– Automatische Dokumentation aller Interaktionen mit Patienten

– Erweiterung des Vertrauens und der Unterstützung bei der erweiterten diagnostischen Unterstützung, die Patienten angeboten wird

– Minimierung des Risikos von Fehlern und Steigerung der klinischen Effizienz

– Bereitstellung umfassender diagnostischer und symptomatischer Informationen, gestützt auf die zuverlässigsten und aktuellsten medizinischen Forschungen

Der weltweite Markt für klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS) wird voraussichtlich signifikant wachsen und bis 2029 etwa 4,05 Milliarden USD erreichen, ausgehend von 2,46 Milliarden USD im Jahr 2024, angetrieben durch technologische Fortschritte und die Integration von KI und maschinellem Lernen in die Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen. Obwohl der Wunsch besteht, den Tätigkeitsbereich von Apothekern zu erweitern, gibt es auch weltweit einen großen Mangel an Apothekern. Daher werden Apotheker an beiden Enden beansprucht: mehr Arbeit, weniger Personal. Unterstützende und genaue Hilfsmittel, denen vertraut werden kann, wie der AI Pharmacy Assistant von Treatment, werden ein zentraler Teil der Lösung sein.

Dr. Essam Hamza, CEO von Treatment.com AI, kommentiert: Wir freuen uns, eine weitere neue Produktlinie und Einnahmequelle für unsere GLM-Plattform anzukündigen. Wir arbeiten eng mit Fachleuten der Branche und Regierungsbehörden zusammen, um ein wertvolles Werkzeug zu schaffen, das die sofortige Wirkung für alle Beteiligten haben wird. Für Kostenträger verbessern wir die Effizienz und hoffen, unnötige Komplikationen und kostspielige Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Für Apotheker erleichtern wir administrative Herausforderungen und geben ihnen die Sicherheit, mehr Patienten zu sehen. Schließlich und am wichtigsten, für den Patienten bieten wir mehr und besseren Zugang zur Versorgung für sich selbst und ihre Familienmitglieder.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI einsetzt, um den Gesundheitssektor positiv zu beeinflussen und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu beseitigen. In den vergangenen sieben Jahren hat Treatment.com AI unter Mitwirkung von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit die intelligenteste, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet allen Fachleuten des Gesundheitswesens hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung und liefert eine Genauigkeit von über 92% bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (physisch und im Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Die Qualität und Transparenz der Plattform ist unübertroffen, da das GLM für jedes Symptom eine Erklärung zu jedem Schritt und jeder Wahrscheinlichkeit liefert. Treatment.com AI konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, die das GLM nutzen, um die zukünftigen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Treatment.com AI konzentriert sich darauf, KI für das Gute einzusetzen und seine GLM-Plattform zu nutzen, um gesundheitliche Chancengleichheit und Inklusion für benachteiligte Gemeinschaften zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Essam Hamza, CEO

Treatment.com AI Inc. (TRUE)

ehamza@treatment.com

Wenn Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von Treatment erfahren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@treatment.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@treatment.com

Telefon: +1 (612) 788-8900

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Treatment.com AI in Bezug auf das Unternehmen und das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist, beruhen, einschließlich der Umsetzung der Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären und deren Zeitplan. Obwohl Treatment.com davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und Treatment.com ist nicht verpflichtet, sie öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen oder dem Auftreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Treatment.com AI Inc.

Kelly Pladson

700-838 W Hastings St

V6C 0A6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@treatment.com

Pressekontakt:

Treatment.com AI Inc.

Kelly Pladson

700-838 W Hastings St

V6C 0A6 Vancouver, BC

email : info@treatment.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.