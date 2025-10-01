Internexa eröffnet PoP im Rechenzentrum von HostDime in Bogotá (Kolumbien)

Bogotá, CO / ACCESS Newswire / 30. September 2025 / HostDime, ein weltweit tätiges Unternehmen für Hyper-Edge-Rechenzentren, gab bekannt, dass InterNexa, einer der größten IP-Netzwerke- und Glasfaserbetreiber in Kolumbien, ein Mega-PoP in das TIER IV-zertifizierte Rechenzentrum von HostDime in Bogotá, Codename Nebula, eröffnet hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81229/09-30-25InternexaHostDime_DE_prcom.001.jpeg

Zugehöriges Bild

InterNexa betreibt in ganz Kolumbien ein über 32.000 km langes Glasfasernetz und mit seinem nun ans Netz angeschlossenen Backbone hat sich Nebula als erstklassiger Knotenpunkt für die Interkonnektivität etabliert. Die Einrichtung bietet Glasfaserbetreibern, Cloud-Anbietern, Content Providern, KI-Workloads, ISPs, OTTs, Peering Exchanges und Unternehmen mit extrem geringer Latenz und hoher Kapazität Zugang zum kolumbianischen Markt. Damit ist Nebula eins der am besten vernetzten Rechenzentren im Land. Kunden in Nebula können nun nahtlos das Netzwerk von InterNexa nutzen, während die Kunden von InterNexa Zugriff auf die Tier-IV-Infrastruktur der nächsten Generation von Nebula erhalten, um in Kolumbien zu expandieren.

Diese Zusammenarbeit verbindet auch das 70.000 Quadratmeter große, speziell entwickelte Tier IV-Hyper-Edge-Rechenzentrum von HostDime direkt mit dem Ökosystem von InterNexa, das aus 16 Einrichtungen besteht. Durch die Nutzung der redundanten Ringtopologie von InterNexa und der wichtigsten Peering-Punkte erhalten HostDime-Clients in Nebula einen Vorteil durch direkte Konnektivität mit dem InterNexa-Netzwerk, um so eine beschleunigte Bereitstellung von Inhalten und Workloads zu ermöglichen.

Dass InterNexa online ist, ist ein wichtiger Meilenstein für HostDime Colombia und die digitale Infrastruktur Kolumbiens. Als wir Nebula aufbauten, war unsere Vision, eine digitale Infrastruktur der nächsten Generation zu schaffen, die Partnerschaften wie diese fördern würde – und ein Ökosystem aufzubauen, das allen Beteiligten zugutekommt, von Cloud- und Content-Providern bis hin zu KI-Inferencing-Workloads und Glasfaserbetreibern. Ich ermutige alle, Nebula kennenzulernen und aus erster Hand zu erleben, wie sich ein speziell entwickeltes Rechenzentrum der nächsten Generation anfühlt und aussieht. Sie werden begeistert sein. – Manny Vivar, Gründer und CEO von HostDime.

Das Nebula Data Center von HostDime befindet sich in Tocancipá (Nord-Bogotá) und ist eine der einzigen Einrichtungen mit TIER IV-Zertifizierung des Uptime Institute in Kolumbien, die durch ein SLA mit einer Verfügbarkeit von 100 % unterstützt wird. Es verfügt über eine Leistungskapazität von 6 MW, Rackdichten von bis zu 50 kW und über mehr als 10 Glasfaserkabel-Carriern, die bereits am Netz sind. Die Anlage ist nachhaltig gestaltet und verfügt über Umweltzertifizierungen für EDGE-Gebäude. Der Carrier-neutrale Betrieb in Kombination mit Infrastrukturkapazitäten der nächsten Generation bietet Nebula-Nutzern ein leistungsstarkes Umfeld, um auf dem kolumbianischen Markt Wachstum zu ermöglichen.

Über den Unternehmensmarkt hinaus verbessert diese Netzwerkerweiterung auch das digitale Erlebnis für kolumbianische Endnutzer. Mit Nebula als direktem Knotenpunkt im Backbone von InterNexa können Streaming-Dienste, Cloud-Anwendungen und Online-Plattformen Inhalte näher an die Endnutzer liefern und so eine schnellere Leistung, flüssigeres Gaming und einen zuverlässigeren Zugang ohne internationale Backhaul-Verbindungen ermöglichen.

Kolumbien etabliert sich rapide als regionaler Technologieknotenpunkt, wobei die Nachfrage nach zuverlässiger, latenzarmer Infrastruktur für Finanzdienstleistungen, Behörden, Energie, Medien und KI-Anwendungen zunimmt. KI-Workloads erfordern insbesondere hohe Verfügbarkeit und ultraschnelle Inferenz am Netzwerkrand, wodurch die Tier-IV-Infrastruktur und die direkte Glasfaserverbindung von Nebula für Unternehmen, die Dienste der nächsten Generation aufbauen, von Vorteil sind. Nebula dient als strategischer Knotenpunkt innerhalb des digitalen Ökosystems von Bogotá und ermöglicht Unternehmen, skalierbar zu sein und gleichzeitig zum wirtschaftlichen und technologischen Wachstum des Landes beizutragen.

Diese Zusammenarbeit stärkt die Vision von HostDime, Rechenzentren der nächsten Generation in aufstrebenden und unterversorgten Märkten zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben, um globalen Kunden die für ihr Wachstum erforderliche Edge-Infrastruktur zu bieten und HostDime als Schlüsselfaktor für die digitale Zukunft Kolumbiens zu positionieren.

Über HostDime

HostDime ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Rechenzentren mit Hyper-Edge-Technologie, das für diesen Zweck gebaute Einrichtungen in Mexiko, Brasilien, Kolumbien und seine Flagship-Einrichtung in Orlando, Florida, USA betreibt und eigene Netzwerke im Vereinigten Königreich und in Indien unterhält. Unsere Mission ist es, Rechenzentren der nächsten Generation an der globalen Peripherie zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben. Wir bieten Co-Location (Suites, Cages, Racks), Interconnection (Cross-Connections, Peering, Transit), Hardware-as-a-Service (Bare-Metal-Server, Lease-to-own-Server, Hardwarebeschaffung), Cloud-Infrastruktur (Privat, Hybrid, Multi-Cloud) und Managed Services (Serververwaltung, Remote/Smart Hands).

Über InterNexa

Wir sind InterNexa, Großhändler für Konnektivität, Infrastruktur und Technologieservices in Lateinamerika. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung betreiben wir mehr als 32.000 km Glasfaser und über 40 miteinander verbundene Rechenzentren in Kolumbien und Peru. Wir sind ein ISA-Unternehmen, ein multinationales lateinamerikanisches Unternehmen, das seit 57 Jahren Menschen und Gemeinschaften in 6 lateinamerikanischen Ländern verbindet und Teil der Ecopetrol Group ist. Wir bieten spezialisierte technologische Lösungen für Regierungen, ISPs, Telekommunikationsbetreiber, OTTs sowie den Bergbau- und Energiesektor. Durch unsere Netzwerkinfrastruktur, unser Ökosystem aus vernetzten Rechenzentren und verwalteten Sicherheitsservices maximieren wir die betriebliche Effizienz, beschleunigen das digitale Wachstum und stärken die Geschäftskontinuität unserer Kunden.

Kontaktinformationen:

Jared Smith

Director of Marketing

jared.s@hostdime.com

386-341-0855

Quelle: HostDime

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.