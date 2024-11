Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024

2,7-facher Umsatzzuwachs im Jahresvergleich auf 24 Mio. US$ im Zeitraum von 9 Monaten

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 20. November 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von innovativen Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln spezialisiert ist, freut sich, seinen Konzernabschluss für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 bekannt zu geben.

Wichtige Finanzdaten

– Umsatzwachstum: Die Umsätze stiegen in den neun Monaten um 174 % im Jahresvergleich auf 24,0 Mio. US$ und in den drei Monaten um 111 % im Jahresvergleich auf 8,6 Mio. US$, was auf das starke Umsatzwachstum der Innocan-Tochter BI Sky Global Ltd. zurückzuführen ist.

– www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77535/INNO_112024_DEPRcom.001.png

Abbildung A: Anhaltend starke Umsatzzuwächse auf Konzernbasis.

– Der Bruttogewinn erhöhte sich in den neun Monaten um 183 % auf 21,8 Mio. US$ gegenüber den neuen Monaten des Vorjahres 2023 (7,7 Mio. US$). Der Bruttogewinn im dritten Quartal stieg um 112 % auf 7,8 Mio. US$, verglichen mit 3,7 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

– Beim Betriebsergebnis verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs auf 0,4 Mio. US$, das ist eine Steigerung um 1,6 Mio. US$ im Vergleich zu einem operativen Verlust von 1,2 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

– Der Reingewinn erhöhte sich auf 0,3 Mio. US$, das entspricht einem Plus von 2,1 Mio. US$ im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,8 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

Kommentar des Managements

Iris Bincovich, CEO von Innocan, meint dazu: Wie unsere Ergebnisse für das dritte Quartal und für den Zeitraum von neun Monaten gezeigt haben, beschert Innocan durch seinen dualen Fokus auf Pharma- und Wellnessaktivitäten den Aktionären einen soliden Wertzuwachs. Chronische Schmerzen, von denen mehr als ein Viertel der US-Bevölkerung betroffen ist, gehören nach wie vor zu den dringlichsten Herausforderungen in der ambulanten Versorgung*. Unsere Bemühungen und unsere Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen werden durch solide Innovationen und wissenschaftliche Forschung im Pharmabereich gestützt. Mit unserer LPT-CBT-Injektion zur Schmerzlinderung legen wir eine einzigartige Lösung für die opioidfreie Behandlung von chronischen Schmerzen für Mensch und Tier vor, die auf dem von uns entwickelten Mechanismus der Arzneimittelverabreichung beruht.

Roni Kamhi, CEO der Innocan-Tochter BI Sky Global und COO von Innocan Pharma, erklärt: Wir konnten unsere Dynamik im operativen und finanziellen Bereich auch im Jahr 2024 fortsetzen und nun im dritten Quartal neuerlich solide Finanzergebnisse einfahren. Es freut uns, dass wir über ein konstantes Umsatzwachstum in neun Quartalen in Folge berichten können. Unsere Online-Plattform erzielt nach wie vor eine außergewöhnliche Performance und leistet einen entsprechenden Beitrag zu unserem starken Umsatzzuwachs in den neun Monaten um 174 % auf 24,0 Mio. US$ gegenüber dem Vorjahr und einem Zuwachs beim Bruttogewinn um 183 % auf 21,8 Mio. US$. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der erfolgreichen Einführung unserer neuen Produkte und eines gestiegenen Markenbewusstseins.

Innocans ungeprüftes Konzernfinanzergebnis und den dazugehörigen Lagebericht des Managements (MD&A) für die drei Monate zum 30. September 2024 entnehmen Sie bitte dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca.

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment ist Innocan über seine 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. tätig, die sich gezielt auf den fortschrittlichen, erweiterten Online-Handel konzentriert.

Weitere Informationen: www.innocanpharma.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+44 203 769 9377

info@innocanpharma.com

*Chronic Pain – StatPearls – NCBI Bookshelf

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Informationen über Forschung und Entwicklung, Kooperationen, die Einreichung potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das potenzielle Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, das Potenzial für die Behandlung von Krankheiten und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zeitplan für den Markteintritt, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten und die Verfügbarkeit von Produktinputs und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitplans für den Start des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

Kanada

email : irisb@innocanpharma.com

Pressekontakt:

InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

email : irisb@innocanpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.