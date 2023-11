Indien und die Goldnachfrage

Feste und die Hochzeitssaison in Indien heizen die Goldnachfrage an, diesmal vielleicht besonders stark.

Gerade erregte das Lichterfest Diwali Aufsehen. Und das nicht nur, weil das Lichtermeer in der Stadt Ayodhya einen Eintrag in das Guinessbuch der Rekorde wert sein könnte. 2,2 Millionen Öllämpchen wurden angezündet. Diwali ist ein wichtiges Fest, ähnlich unserem Weihnachten. Es wurden rekordverdächtige Besucherzahlen verzeichnet und das könnte eine positive Nachricht für den Goldmarkt bedeuten. Beim fünftägigen hinduistischen Lichterfest wird nämlich, wie so oft an Feiertagen dort Gold verschenkt. Schon Anfang Oktober konnte eine Dynamik beim Verkauf von Gold festgestellt werden. Mit um 20 bis 22 Prozent höheren Umsätzen wird gerechnet. Und nach dem Lichterfest folgt die Hochzeitssaison, die ebenfalls mit Goldgeschenken gefeiert wird. Die physische Goldnachfrage in Indien darf nicht unterschätzt werden, denn sie kann den Goldpreis stützen.

In den USA liegt der Fokus gerade auf den US-Schulden. Die Ratingagentur Moody’s hat die Kreditwürdigkeit der USA von stabil auf negativ gesenkt und dabei auf die innenpolitische Instabilität verwiesen. Es droht ein erneuter Regierungsstillstand, denn Schulden und Zinssätze sind hoch. Und ein Konsens über einen Haushaltsplan ist schwer zu erringen. Immer wieder müssen die USA einen Zahlungsausfall bei ihren Schulden vermeiden. Diese Schuldenproblematik führt bei Analysten bezüglich des Goldpreises zu Optimismus. Denn der Goldpreis könnte deutlich über 2.000 US-Dollar steigen angesichts der immensen Staatsverschuldung und so 2024 die Investoren erfreuen. Gut, wer bereits in hochwertige Goldgesellschaften wie etwa Gold Terra Resource oder Osisko Development investiert ist.

