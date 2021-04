Vancouver, B.C. – 27. April 2021 – iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. (TSXV: IMIN) (das Unternehmen oder iMining) hat heute die Bestellung von Herrn Khurram Shroff zum Vorsitzenden des Board of Directors von iMining mit Wirkung zum 4. Mai 2021 bekannt gegeben.

Robert Eadie, Chief Executive Officer von iMining, erklärt: Wir freuen uns sehr, eine so erfahrene und anerkannte Führungspersönlichkeit wie Khurram als Vorsitzenden des Boards gewinnen zu können. Khurram hat verschiedene Blockchain-Unternehmen durch mehrere Wachstums-, Innovations- und Transformationszyklen geführt und sein Know-how und seine Beziehungen werden iMining maßgeblich bei der Institutionalisierung von Kryptowährungen als Anlageklasse unterstützen.

Herr Shroff verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Blockchainbranche. Zuletzt bekleidete er die Funktion des Vorsitzenden der IBC Group. In dieser Funktion fungierte Herr Shroff als Berater des Vertrauens bei einigen der bedeutendsten Projekte im Bereich Blockchain und beaufsichtigte die Übersiedelung der Firma von Dubai nach Toronto. Herr Shroff startete seine Karriere bei einem kanadischen Familienunternehmen im Immobiliensektor und erreichte schon bald namhafte Führungspositionen, wie etwa die Leitung einer Reihe von internationalen Immobilienprojekten sowie anderer Unternehmensinvestitionen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Zudem war er als ziviler Sponsor und Mitglied des Canadian Armed Forces College tätig und ist Mitglied des University Club of Toronto.

Gary Arca, Vorstandsmitglied und CFO von iMining, erklärt: Herr Khurram Shroff wird iMining wertvolle internationale Perspektiven eröffnen und wir sind zuversichtlich, dass unsere wachstumsstarken Geschäftsbereiche Digital Asset Staking, Mining, Asset Management, Investment Banking, Principal Investments und Trading allesamt von seiner Wachstumsorientierung und seiner engen Zusammenarbeit mit dem Board und unserem Team profitieren werden.

Ich freue mich sehr, dem Board of Directors von iMining beizutreten und als Vorsitzender maßgeblich dabei mitzuwirken, das Unternehmen durch den nächsten Zyklus der globalen Expansion zu führen, während es seiner Aufgabe gerecht wird, Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte an die führenden Institutionen der Welt heranzubringen, sagt Herr Shroff. Ich freue mich darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Team von iMining dafür zu sorgen, dass das Unternehmen seine Vorteile als Early Mover bestmöglich nutzen kann.

Des Weiteren gibt iMining den Abgang von Herrn Anders Nilsson als Director des Unternehmens bekannt. Das Board dankt Herrn Nilsson für die Jahre, in denen er das Unternehmen mit seinem Einsatz und Engagement unterstützt hat und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen viel Erfolg.

Über iMining Blockchain and Cryptocurrency

iMining ist ein wachstumsorientiertes, an der TSX-V notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, traditionelle Kapitalmärkte mit Blockchain-Investitionsmöglichkeiten zu verknüpfen. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Investoren eine sichere Möglichkeit, Ethereum 2.0 mit eigenen und sicheren Proof of Stake-Methoden einzusetzen. Unsere Grundwerte veranlassen uns dazu, mit Transparenz, Effizienz und Nachhaltigkeit zu arbeiten, um einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen.

