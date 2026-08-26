Ihr KVP Verbesserungsprozess scheitert ohne diese Maßnahme!

Der KVP-Prozess lebt von der aktiven Einbindung der Mitarbeiter. Erfahren Sie, wie Sie Abweichungen sichtbar machen und damit die Grundlage für erfolgreiche KVP-Problemlösung schaffen.

Die KVP Problemlösung erfordert die aktive Teilnahme aller Mitarbeiter. Trotz der besten Anreize spüren Sie keinen sichtbaren Erfolg im Verbesserungsprozess? Dann haben Sie ihre Mitarbeiter noch nicht integriert.

Der KVP Verbesserungsprozess sorgt im idealen Fall durch eine stetige Anregung von Verbesserungsmöglichkeiten für eine Effizienzsteigerung in ihrem Unternehmen. Unterstützt wird dies durch einen festen Problemlösungskreislauf. Bereits die ersten Phasen der Problemerkennung und -beschreibung sind maßgeblich für einen nachhaltigen KVP. In der Theorie sind die Konzepte für die KVP Realisierung oft gut durchdacht. In der Praxis werden aber oft grundlegende Maßnahmen zur Einbindung der Mitarbeiter vergessen. Dadurch gerät der KVP Prozess ins Stocken. Wie können Sie dies vermeiden?

Im KVP Prozess sind Ihre Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg – Aber wie?

In der Praxis hat sich zur KVP-Integration der Mitarbeiter folgende Maßnahme bewährt:

Zeigen Sie Abweichungen gezielt auf!

Binden Sie die Mitarbeiter Ihres Unternehmens aktiv in den KVP Prozess ein. Wie kann das im ersten Schritt einfach erreicht werden?

Hierzu gilt es, den Mitarbeitern verständlich und einfach den Soll-Zustand aufzuzeigen. Mit Hilfe des Soll-Zustands wird der Mitarbeiter in die Lage versetzt eigenständig den Ist-Zustand zu bewerten. Nur so sieht der verantwortliche Mitarbeiter seine Aktionsfelder und kann diese Themen im Verbesserungsprozess ansprechen. Die erkennbaren Abweichungen sind somit die Grundlage für Verbesserungsvorschläge.

Wie könne Sie diese Maßnahme in Ihrem Unternehmen praktisch realisieren?

Mit KVP Hilfsmitteln Ihre Chancen auf Erfolg signifikant verbessern

Die Umsetzung des gezielten Aufzeigens von Abweichung lässt sich auf mehrere Wege praktisch umsetzen. Nahezu alle Möglichkeiten können Sie im Handumdrehen eigenständig umsetzen.

Im Rahmen Ihres Stellflächenmanagement weisen Sie Arbeits- und Lagerflächen eindeutig ihren Verwendungszweck zu. So können Sie durch Bodenmarkierungen eine definierte Anzahl an Stellplätzen ausweisen. Werden dort stets mehr Paletten abgestellt, als Stellplätze verfügbar sind, ist die Abweichung allen beteiligten Mitarbeiter ersichtlich. Das Problem kann erfasst werden und in den Kreislauf des KVP Prozesses aufgenommen werden.

Neben den Bodenmarkierungen bieten auch Formblätter, Werkzeugtafeln und viele weitere visuelle KVP Produkte Möglichkeiten den Soll-Zustand verständlich darzustellen. All diese Möglichkeiten sorgen dafür, dass der Mitarbeiter das Problem erkennt. Folglich symbolisiert diese Maßnahme den Startpunkt für Ihren KVP Prozess. Denn hat Ihr Mitarbeiter das Problemfeld erkannt, kann er seine Verbesserungsidee z.B. über Verbesserungskarten einwerfen.

Schauen Sie sich an, wie Sie Stellflächenmanagement mit geeigneten Bodenmarkierungen einführen und schaffen Sie so die Grundlage für Ihren KVP Verbesserungsprozess.

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