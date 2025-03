HYTN schließt strategische Liefervereinbarungen ab und qualifiziert 4000 kg Cannabis für den deutschen Markt

Vancouver, British Columbia – [28. März 2025] / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein führender Hersteller von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, freut sich bekannt zu geben, dass es strategische Liefervereinbarungen (die Vereinbarungen) eingegangen ist und die Lieferantenqualifizierung für zwei Cannabisanbauer im Rahmen seines GMP-Systems (GMP, Good Manufacturing Practice, Gute Herstellungspraxis) erfolgreich abgeschlossen hat, wodurch mindestens 4000 kg Cannabis für den deutschen Markt qualifiziert wurden. Dieser Meilenstein baut auf den jüngsten Ankündigungen von HYTN auf, die den strategischen Übergang zum internationalen pharmazeutischen Vertrieb, einschließlich der Partnerschaften mit SNDL Inc (SNDL) und 4C Labs, skizzieren, und stärkt den Produktionsbereich des Unternehmens weiter, um es für eine weitere globale Expansion zu positionieren.

Die Vereinbarungen, die im Februar 2025 geschlossen wurden, unterlagen dem strengen Qualifizierungsprozess von HYTN, in dessen Rahmen das Unternehmen umfassende Standortprüfungen und Qualitätskontrollen durchführte und die Einhaltung der Good Agricultural and Collection Practices (GACP, Gute Agrar- und Erntepraxis) überprüfte, um die Übereinstimmung mit den deutschen Arzneibuchstandards sicherzustellen. Diese Vereinbarungen legen strenge Produktspezifikationen, Testprotokolle und Preisstrukturen fest, die die Einhaltung strenger mikrobiologischer Grenzwerte und Anforderungen an die Nichtbestrahlung gewährleisten und gleichzeitig eine zuverlässige und beständige Cannabisversorgung für Deutschland sicherstellen. Bei den beiden Anbauern, die gemäß dem System von HYTN für den deutschen Markt qualifiziert sind, handelt es sich um Klonetics Plant Science Inc. und ein anderes Unternehmen in Kelowna, das eine Nichtoffenlegung gefordert hat.

Nach Abschluss der Qualifizierung werden die zugelassenen Anbauer mit der Produktion beginnen und sich auf hochpotente Sorten konzentrieren, die speziell auf die Bedürfnisse der deutschen Patienten zugeschnitten sind. Die GMP-Zertifizierung von HYTN stellt sicher, dass das gesamte für Deutschland bestimmte Cannabis den höchsten pharmazeutischen Standards entspricht und die strengen behördlichen Anforderungen des Landes erfüllt.

Angesichts der steigenden weltweiten Nachfrage nach GMP-zertifiziertem Cannabis setzt sich HYTN weiterhin für Partnerschaften mit den qualifiziertesten Anbauern ein, um eine nahtlose Integration in internationale medizinische Märkte zu gewährleisten, sagte Jason Broome, Chief Operating Officer von HYTN. Er fügte hinzu: Wir sind stolz darauf, den Zugang von Patienten zu medizinischem Premium-Cannabis in Deutschland zu unterstützen und freuen uns darauf, HYTN als bevorzugten Partner für Cannabis in pharmazeutischer Qualität in Europa zu etablieren.

Der medizinische Cannabissektor in Deutschland verzeichnet ein rasantes Wachstum, das auf die zunehmende Patientenakzeptanz, die Ausweitung der ärztlichen Verschreibung und des Apothekenvertriebs zurückzuführen ist. Allein im dritten Quartal 2024 importierte Deutschland 20.000 kg medizinischer Cannabis. Dies entsprach mehr als dem Doppelten des Quartalsdurchschnitts vor der Gesetzesreform im April 2024 und zeigt die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Cannabisprodukten.1

HYTN erwartet die Ankunft der ersten Anbauchargen für die GMP-Verarbeitung im 2. Quartal 2025, wobei die ersten Lieferungen nach Deutschland Ende des 2. Quartals 2025 erwartet werden.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Leitlinien der GMP bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations:

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwarteten Ergebnisse der Qualifizierung von Cannabis für den deutschen Markt, die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte auf neuen Märkten oder in größeren Mengen auf bestehenden Märkten zu vertreiben, und die Fähigkeit des Unternehmens, regulatorische und lizenzrechtliche Anforderungen einzuhalten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen oder den operativen Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, erfolgreich neue Lizenzen und Zertifizierungen zu erhalten oder bestehende zu ändern, und seine Unfähigkeit, seine Produkte auf neuen Märkten oder in wachsenden Mengen auf bestehenden Märkten zu vertreiben oder die Lizenz- und Zertifizierungsstandards aufrechtzuerhalten; Änderungen der behördlichen Anforderungen, die sich auf die Produktregistrierung oder den Vertrieb auswirken; Verschiebungen der Marktnachfrage nach Cannabisgetränken; Wettbewerbsfaktoren innerhalb der Branche; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

