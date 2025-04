HYTN erhält GMP-Zertifikate für die USA, Bermuda und Israel

Vancouver, British Columbia – 2. April 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein führender Hersteller von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, freut sich bekannt zu geben, dass es digitale Good Manufacturing Practices (GMP)-Zertifikate (die Zertifikate) von Health Canada erhalten hat, die die GMP-Konformität seiner Produktionsstätte in Kelowna bestätigen. Diese Zertifikate, die unter der Drug Establishment Licence (DEL, Lizenz für Arzneimittelbetriebe) von HYTN ausgestellt wurden, bestätigen ausdrücklich den GMP-Status des Unternehmens für die Vereinigten Staaten, Bermuda und Israel.

Die von HYTN im Februar beantragten Zertifikate sind wichtig für die Zulassung von Arzneimitteln in Ländern, in denen sie anerkannt werden. Sie bieten auch in Regionen mit begrenztem Rechtsrahmen die Gewähr, dass die Produktionsprozesse von HYTN den GMP-Standards entsprechen. Insbesondere ermöglicht die DEL dem Unternehmen, unsterile Arzneimittel, die Cannabis und Psilocybin enthalten, herzustellen, zu verpacken und zu etikettieren. Damit positioniert sich HYTN an der Spitze der internationalen Märkte, die ihr pharmazeutisches Angebot erweitern wollen.

Durch den Nachweis der GMP-Konformität in Märkten, die dies erfordern, ist HYTN gut positioniert, um neue Arzneimittelzulassungen zu unterstützen, klinische Studien zu erleichtern und die Auftragsherstellung sowohl für Arzneimittel auf Cannabis- als auch auf Psilocybinbasis anzubieten, sagte Jason Broome, COO von HYTN. Unser fortgesetztes Engagement für die GMP-Fertigung stärkt unsere Fähigkeit, globale Chancen zu bewerten und gleichzeitig den Wert für Partner und Interessengruppen zu steigern.

Während HYTN bereits in kommerziellen Projekten in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Australien tätig ist, prüft das Unternehmen auch die Expansionen in weitere Märkte. Die Sicherung von GMP-Zertifikaten für die USA, Bermuda und Israel unterstreicht den Fortschritt von HYTN bei der Entwicklung von GMP-Medikamenten und bestätigt seine Führungsrolle in Bezug auf hochwertige, konforme Herstellungspraktiken, um das internationale Wachstum zu stärken.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Leitlinien der GMP bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen.

