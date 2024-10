Hybrid Power Solutions meldet wichtige Updates zur Absichtserklärung mit Green Maple Energy Solutions Limited in Nigeria

Vancouver, British Columbia – 9. Oktober 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von sauberen Energielösungen, freut sich, wichtige Updates zu seiner laufenden Zusammenarbeit mit Green Maple Energy Solutions Limited, einer neu gegründeten Gesellschaft mit weiteren neuen Investoren und Stakeholdern und einer Schwestergesellschaft von Altrasav Limited, bekannt zu geben. Die Absichtserklärung ersetzt die bestehende Erklärung mit Altrasav Limited und wurde von 2 Millionen $ auf 3 Millionen $ aufgestockt. Der Zeitrahmen wurde auf Ende 2025 erweitert, um den Erhalt aller aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für den Import der Energielösungen nach Nigeria und auf den gesamten afrikanischen Kontinent sicherzustellen.

Diese erweiterte Absichtserklärung trägt dem zunehmenden Bestreben von Green Maple Energy Solutions Limited Rechnung, nachhaltige Energietechnologien einzusetzen, um die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicherer Energie in ganz Nigeria und Afrika zu befriedigen. Der erweiterte Zeitrahmen kommt den komplexen bürokratischen Prozessen entgegen, die für den Import von fortschrittlichen Energiesystemen in die Region erforderlich sind, und gewährleistet die Einhaltung der lokalen und afrikaweiten Vorschriften.

Wir freuen uns sehr über die erweiterte Absichtserklärung von Green Maple Energy Solutions Limited, insbesondere da wir uns den letzten Stadien des Durchlaufens der aufsichtsrechtlichen Anforderungen annähern, sagte Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Dieser Meilenstein veranschaulicht, dass sich unsere saubere Energietechnologie signifikant auf den Zugang zu Energie in Nigeria und den allgemeinen afrikanischen Markt auswirken kann, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Green Maple Energy Solutions Limited in den kommenden Jahren.

Wichtige Updates zur Absichtserklärung mit Green Maple Energy Solutions Limited:

– Erweitertes Engagement im Rahmen der Absichtserklärung: Erhöhung von 2 Millionen $ auf 3 Millionen $, um dem zunehmenden Umfang der Partnerschaft Rechnung zu tragen.

– Erweiterter Zeitrahmen: Verlängerung des Genehmigungsprozesses bis Ende 2025, um den Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für den Import nach Nigeria und Afrika sicherzustellen.

Diese Updates bedeuten einen wichtigen Schritt nach vorn bei der Zielsetzung von Hybrid Power Solutions, saubere, zuverlässige Energielösungen an Schwellenmärkte zu liefern, die das Potenzial haben, nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Region voranzutreiben. Die erweiterte Partnerschaft mit Green Maple Energy Solutions Limited unterstreicht das Engagement von Hybrid, mit wichtigen Stakeholdern in Afrika zusammenzuarbeiten, um den Übergang zu umweltfreundlicheren Energiesystemen zu vereinfachen.

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol HPSS notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

