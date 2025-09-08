Humanoid Global gibt strategische Investition in RideScan bekannt, einem Pionier bei der Entwicklung von KI für Robotersicherheit und -leistung

– NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE –

Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland – 8. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Beschleunigung eines Portfolios wegweisender Unternehmen im Bereich humanoider Robotik und embodied KI, freut sich bekannt zu geben, dass er seine erste strategische Software-Investition in RideScan Ltd (RideScan) getätigt hat.

RideScan ist eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die sich auf die proaktive Verbesserung der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz zur Optimierung der Leistung autonomer Roboter konzentriert. Sie dient als Sicherheitsebene und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Branchen, da sie mit einer Reihe unterschiedlicher Robotik-Hardware- und Softwareplattformen kompatibel ist. Das Ziel ist es, Ausfallzeiten zu reduzieren, unentdeckte Fehler zu identifizieren und zu beseitigen sowie Probleme im Hinblick auf das Vertrauen der Öffentlichkeit anzugehen, die die Einführung der Robotik gefährden, und zwar durch Echtzeit-Risikobewertung, vorausschauende Wartung und umsetzbare Erkenntnisse.

RideScan erfüllt einen wichtigen Bedarf im Bereich der autonomen Robotik, denn es entwickelt eine Lösung, die nicht nur die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technologie kontinuierlich verbessert, sondern auch die Leistung optimiert, sagte der CEO von Humanoid Global, Shahab Samimi. RideScan ist unsere erste Software-Investition und damit eine äußerst strategische Entscheidung. Wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um parallel zur Dynamik des Sektors selbst zu wachsen, da es nicht nur einen universellen Bedarf bedient, sondern auch flexibel genug ist, um mit der wachsenden Zahl unterschiedlicher Lösungen, die weltweit auf den Markt kommen, kompatibel zu sein.

RideScan wurde 2024 gegründet und beruht auf rigoroser wissenschaftlicher Forschung. Frühe Durchbrüche wurden an der University of Cambridge, dem Manipulation Workshop in Oxford, der University of Edinburgh und der London Business School vorgestellt. RideScan wird vom renommierten Silicon Valley Accelerator YOPE unterstützt, der von Michael Baum gegründet wurde, einem Gründer von Splunk, einer Reliability Platform (Zuverlässigkeitsplattform) für Software, die 2024 von Cisco für 28 Mrd. US$ übernommen wurde.

Wir fühlen uns sehr geehrt, Humanoid Global als strategischen Investor bei RideScan begrüßen zu dürfen. Die Vorreiterrolle des Unternehmens bei der Gestaltung des globalen Ökosystems für humanoide Robotik steht in Einklang mit unserer Mission, zu gewährleisten, dass jedes autonome System, von Humanoiden bis hin zu Industrierobotern, sicher, zuverlässig und zum Wohle der Menschheit funktioniert. Gemeinsam entwickeln wir nicht nur Technologien, sondern gestalten die Zukunft des Vertrauens zwischen Menschen und intelligenten Maschinen weltweit, erklärte der CEO von RideScan, Dr. Nandakumar.

RideScan beabsichtigt, die Erlöse aus der Investition von Humanoid Global in Höhe von 75.000 $ zu verwenden, um sein Führungsteam zu verstärken, seine Marketingbemühungen auszuweiten, die Marktakzeptanz zu beschleunigen, geistiges Eigentum zu sichern und zwei bis drei Pilotprojekte durchzuführen, um sein Go-to-Market-Revenue-Modell zu validieren und zu skalieren.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern. Weitere Informationen: www.humanoidglobal.ai/

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getätigten Prognosen abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeit besten Einschätzungen des Managements auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft oder genehmigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

